«Открытие»: Только две акции Индекса МосБиржи завершили понедельник снижением

Шульгин Михаил, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Российские акции выросли по итогам торгов в понедельник, 16 января. Рублевый индекс на очень позитивной ноте начинает новую торговую неделю после трех предыдущих недель роста.

На 19:00 мск:

Индекс МосБиржи — 2 224,90 п. (+1,13%), с нач. года +3,3%

Индекс РТС — 1 024,44 п. (+1,39%), с нач. года +5,5%

Индекс МосБиржи достиг максимума с 24 ноября, несмотря на укрепление рубля (минус для экспортеров) и снижение цен на нефть и газ (ближний контракт на индекс TTF подешевел до минимума с осени 2021 г.), что в целом является минусом для компаний нефтегазового сектора. В ТОП-25 акций – лидеров роста по объему только «Роснефть» (ROSN) оказалась незначительно (-0,14%) погружена в зону отрицательных значений, а «Лукйол» (LKOH) завершил основную сессию с нулем (0%). Позитивная динамика наблюдалась среди сталепроизводителей и золотодобытчиков, при этом, кроме алюминия и никеля все промышленные металлы в Лондоне дешевели, а золото на фоне попытки доллара начать коррекцию – теряло в цене. Ориентированные на внутренний рынок компании также пользовались активным спросом инвесторов, поэтому хорошую динамику показывали финансовый, строительный и транспортный сектор.

Столь, только на первый взгляд нелогичное поведение участников рынка в понедельник можно объяснить наличием свободной ликвидности (поступает дивидендная масса) и покупки, которые совершают игроки, ориентированные на долгосрочные перспективы, предполагающие быстрое оживление экономики Китая, снижение риска рецессии в Европе и США. Это ставка не на краткосрочную динамику, а позитивный взгляд на долгосрочный или среднесрочный рост спроса на сырьевые активы. При этом дешевеющий в среднесрочной перспективе доллар должен поддержать золото и спрос на акции золотодобытчиков, а дорожающая в среднесрочной перспективе нефть должна привести к покупкам юаня за рубли в рамках бюджетного правила, что будет сдерживать укрепление российской валюты. Хотя в ближайший месяц ЦБ для Минфина продает валюту, а рубли покупает.

Технический взгляд говорит о том, что уверенное закрытие Индекса МосБиржи выше 200-дневной скользящей средней линии открывает потенциал роста до 2500 пунктов в перспективе 2-4 месяцев. Это +12% к текущим значениям.

Внешний фон. Рынок акций Европы штурмует многомесячные максимумы, тогда как цены на сырье прервали рост

На 19:00 мск:

Brent, $/бар. — 84,18 (-1,29%), с нач. года -2,0%

WTI, $/бар. — 78,83 (-1,29%), с нач. года -1,8%

Urals, $/бар. — 61,29 (-1,98%), с нач. года -4,3%

Золото, $/тр. унц. — 1 916,00 (-0,22%), с нач. года +5,0%

Серебро, $/тр. унц. — 24,23 (-0,15%), с нач. года +1,1%

Алюминий, $/т — 2 625,00 (+1,16%), с нач. года +10,4%

Медь, $/т — 9 129,00 (-0,62%), с нач. года +9,0%

Никель, $/т — 27 375,00 (+2,16%) с нач. года -8,9%

Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 10,8 %. Индекс торгуется с коэффициентом 3,8 к прибыли за прошедший год (P/E).

На 19:00 мск:

EUR/USD — 1,0821 (-0,08%), с начала года +1,1%

GBP/USD — 1,2203 (-0,20%), с начала года +1,0%

USD/JPY — 128,51 (+0,50%), с начала года -2,0%

Индекс доллара — 102,334 (+0,13%), с начала года -1,1%

USD/RUB (Мосбиржа) — 68,43 (-0,52%), с начала года -2,1%

EUR/RUB (Мосбиржа) — 74,02 (-0,18%), с начала года -0,4%

В фокусе

Акционеры «Белуга групп» (BELU) одобрили выплату промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2022 г. Дивиденд — 75 руб. на акцию, дивдоходность — около 2,6%. Чтобы попасть в дивиденды, акции компании нужно купить до 19 января.

Ключевые новости дня

Добыча нефти по итогам 2022 года составила 535 млн тонн (+2% г/г), сообщил вице-премьер Александр Новак. Экспорт нефти из РФ вырос на 7% г/г по его словам. Если учесть, что в 2021 г. РФ экспортировала 231 млн тонн нефти, получается, что в 2022 г. экспорт составил около 247 млн тонн. Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 февраля 2023 года снизится на $3,9 до $12,8 за тонну. Это минимум за два с половиной года.

Итоги российского рынка

Все 10 отраслевых индексов выросли по итогам дня.

Худшим по динамике стал отраслевой индекс «Электроэнергетики» (+0,5%), где в лидерах были акции «Юнипро» (UPRO) и «Россети Волга» (MRKV). Аутсайдером сектора стали акции «Россети Северо-Запад»(MRKZ).

Лидером роста стал индекс «Строительных компаний» (+3,1%). В лидерах роста были расписки «Эталона» (ETLN). Среди 4-х публичных девелоперов только акции «Самолета» (SMLT) подешевели по итогам дня.

Из 40 акций индекса МосБиржи 29 подорожали и 10 подешевели по итогам дня.

69,0 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 59,5 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 50,0 % торгуются выше своей 200-дневной МА.

Корпоративные истории

Акции «СПБ Биржи» (SPBE) стали лидерами роста среди всех акций Московской биржи, по объему торгов (2,49 трлн руб.) они уступили только Сбербанку (SBER, 6,92 трлн руб.). Биржа обещает прибыль по итогам 2023 г. Площадка также планирует начать торги до 500 акциями, которые обращаются на бирже в Гонконге, а также 25 ETF на акции в Гонконге.

«Новатэк» (NVTK) в 2022 году увеличил добычу природного газа на 2,8% до 82,14 млрд куб. м. Совокупные продажи выросли на 1% г/г до 76,55 млрд куб. м. «Новатэк» в прошлом году реализовал в России до 68,09 млрд куб. м (+0,3% Г/Г), на международном рынке 8,45 млрд куб. м (+6,3% г/г). Акции «Новатэка» 2 месяца держатся в диапазоне 1100-1000 руб. и сейчас они торгуются в середине этого диапазона.