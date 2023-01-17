Комментарии «Открытие»: Оживление китайской экономики улучшит настроение инвесторов Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Оживление китайской экономики улучшит настроение инвесторов Внешний фон перед стартом торгов в России нейтрально-позитивный. Замедление экономики КНР в IV квартале оказалось не столь сильным, как ожидали аналитики. Нефть дорожает на прогнозах существенного увеличения китайского спроса. Российский нефтяной морской экспорт восстанавливается. Соответственно, даже вероятная коррекция на рынках в Европе и США может обойти стороной российские акции, которые нацелены на динамику регионального экономического взаимодействия с ключевыми партнёрами в Азии. Индекс МосБиржи стремится к 200-дневной скользящей Российский рынок смог завершить торги понедельника в солидном плюсе. Активно дорожали акции, как «Санкт-Петербург Биржи», так и «Московской Биржи». Бумаги OZON продолжают отыгрывать ожидания сильной отчётности за IV квартал и открытие офиса в Кыргызстане. Акции нефтяников реагировали на слабость нефти и стали аутсайдерами дня. Активность нельзя назвать высокой, но это уже не сонное состояние первой новогодней недели. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 27,333 млрд руб.

По итогам торгов 16 января Индекс МосБиржи - 2224,9 п. (+1,13%), а Индекс РТС - 1024,44 п. (+1,39%). Лидеры роста на 23:50 мск: МосБиржа 105,06 6,14% OZON-адр 1 582 4,73% АЛРОСА ао 62,52 4,04% Аэрофлот 28,78 3,97% СевСт-ао 922 3,55% Лидеры снижения на 23:50 мск: ЛУКОЙЛ 4 052 -0,54% ДетскийМир 68,74 -0,17% Роснефть 345,8 -0,07% Все 10 отраслевых индексов российского рынка показали рост. Наибольшее повышение было в секторе строительных компаний (+3,10%), а самый скромный прирост в электроэнергетике (+0,53%).

Существенно подорожали бумаги «Санкт-Петербург Биржи». Объёмы торгов иностранными бумагами на площадке упал в 2022 году в 3,2 раза. Однако организация всё же ожидает, что консолидированная отчётность за прошедший год покажет прибыль. Кроме того, в 2023 году ожидается предоставления доступа к торговле 25 биржевыми фондами (ETF) гонконгского рынка и 500 акций. То есть итог 2023 года может оказаться существенно лучше.

Схожие ожидания вывели бумаги «Московской Биржи» в лидеры среди индексных акций. В 2022 году МосБиржа смогла добиться увеличения объёмов торгов, хотя на рынке акций наблюдался явный спад. С 17 января участники торгов и их клиенты получат возможность заключать сделки с премиальными опционами на новые базовые активы.

«Белуга» в 2022 г. увеличила отгрузки продукции на 6,8%, до 16,8 млн дал. «Если говорить про операционные результаты, то "Белуга групп" завершила год на мажорной ноте, - комментирует начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - При этом после некоторого спада в июле-сентябре в IV квартале вновь положительную динамику в годовом сопоставлении продемонстрировали отгрузки собственных брендов. Т.е., по всей видимости, можно говорить о том, что проблемы с экспортом оказали лишь разовое негативное влияние на бизнес компании в III квартале. Продолжили радовать и результаты сети "ВинЛаб", которая на конец 2022 года достигла 1350 магазинов, что даже несколько превысило плановые показатели менеджмента, которые, на наш взгляд, и без того были очень амбициозными. При этом расширение розницы запланировано и на 2023 год, по итогам которого число магазинов «ВинЛаб» должно вырасти до 1900 штук. Мы по-прежнему сохраняем позитивный взгляд на "Белуга групп" и рекомендуем инвесторам ПОКУПАТЬ по ее акции».

Рубль продолжил укрепляться за счёт укороченного периода на конвертацию выручки экспортёров и продаж юаней для компенсации выбывающих нефтегазовых доходов бюджета. Тенденция к укреплению рубля, или, как минимум, его стабильности, будет сохраняться до конца месяца. Также мы ожидаем, что текущие дисконты на российскую нефть будут существенно сокращаться по мере усиления китайского и индийского спроса, в том числе для получения нефтепродуктов и их последующего экспорта в Европу под видом нероссийских.

Индекс доллара незначительно повышался. В остальном можно говорить лишь о коррекционном укреплении доллара после слабости на прошлой неделе. Торги на американском рынке не проводились по случаю Дня Мартина Лютера Кинга. Поэтому валютный рынок, как и рынок облигаций в Европе, был лишён американского ориентира. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 102,168 (+0,22%),

EUR/USD - $1,0822 (-0,11%),

GBP/USD - $1,2197 (-0,33%),

USD/JPY - 128,56 (+0,54%),

USD/RUB – 68,43 (+0,52%),

EUR/RUB – 74,02 (-0,18%),

CNY/RUB – 10,149 (+0,40%). X Население Китая сократилось в 2022 году впервые за 60 лет Торги в США не проводились в связи с Днём Мартина Лютера Кинга. В Европе рынки провели позитивный день, но рост основных индексов ограничился пределами 0,3%. Индекс Stoxx 600 поднялся с начала года уже на 6,6% в надежде на менее значимое охлаждение европейской экономики в условиях мягкой зимы и падения цен на энергоносители. Впрочем, нельзя исключать, что вторая половина зимы для европейцев будет менее удачной.

Азиатские рынки торговались уже в другом настроении. Китайский ВВП вырос в IV квартале на 2,9% при ожиданиях роста на 1,8%. Изменение к предыдущему кварталу было нулевым, хотя экономисты прогнозировали падение на 0,8%. Промышленное производство замедлило рост в декабре до 1,3% по сравнению с 2,2% в ноябре, но ожидалось скромное повышение лишь на 0,2%. Розничные продажи в декабре упали лишь на 1,8% при прогнозах падения на 8,6%. Безработица в КНР упала до 5,5% с 5,7% в ноябре, хотя экономисты ждали её роста до 6,0%. Однако есть и неприятные сюрпризы. Инвестиции в недвижимость упали на 10,0% за 2022 год, что произошло впервые с момента ведения статистики. Более того, в 2022 году Китай зарегистрировал падение численности населения, что не случалось с 1961 года. Тем не менее, общая убеждённость экономистов состоит в том, что в минувшем декабре экономика КНР достигла нижней точки и готова к активному восстановлению в I квартале. На этом фоне под давлением были такие сектора, как страхование и потребление, в том числе производство алкогольной продукции. Спросом пользовались акции полупроводниковой индустрии и оборонных поставщиков.

Иена незначительно слабела, но данного обстоятельства хватило для заряда оптимизма в акциях. В понедельник японская валюта укреплялась до 127,215 за доллар, но на торгах во вторник уже торгуется около 128,65. Во вторник началось двухдневное заседание Банка Японии, от которого ждут намёков на изменение денежной политики в свете ускорения инфляции почти до 4%. Некоторое ослабление иены позитивно сказалось на акциях экспортёров. Бумаги Toyota и Nissan дорожали почти на 3%. Также дорожали акции производителя литографического оборудования Tokyo Electron на 2,3%. В финансовом секторе, напротив, продолжилась фиксация прибыли. По состоянию на 8:25 мск: NIKKEI 225 - 26148,78 п. (+1,26%),

Hang Seng - 21459,97 п. (-1,32%),

Shanghai Composite - 3215,00 п. (-0,39%). Китайский спрос на нефть готов к активному восстановлению Нефть вновь дорожала на азиатских торгах. Китайская статистика за декабрь оказалась не столь удручающей, как прогнозировалось. Если же учитывать активное восстановление экономики в январе-феврале, то спрос на нефть будет только возрастать. Поэтому рынок вполне спокойно реагирует на восстановление морских поставок из РФ до 3,8 млн бар. в сутки на прошлой неделе. В Китае нефтепереработка упала на 3,4% в 2022 году, но это уже прошлое, а в будущем НПЗ Китая могут увеличить закупки сырья для удовлетворения европейского спроса на топливо. С февраля начнёт действовать эмбарго Европы на российские нефтепродукты, но на глобальном рынке пустоты имеют тенденцию заполняться. По состоянию на 8:45 мск: Brent - $84,71 (+0,30%),

WTI - $79,37 (-0,61%),

Алюминий - $2594,5 (-1,01%),

Золото - $1911,9 (-0,51%). info4

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