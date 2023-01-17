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Курсы валют ЦБ РФ на 17 января: 68,2892 руб/доллар США и 73,8298 руб/евро

ЦБ РФ с 17 января установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 68,2892 руб.
  • 1 евро - 73,8298 руб.
  • 10 китайских юаней - 101,3680 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,7148 р. (1,06%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,7167 р. (0,98%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,0610 р. (1,06%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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