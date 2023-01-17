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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 января: 4 187,2402 руб/1 г золота и 51,9800/1 г серебра

ЦБ РФ с 17 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 187,2402 руб.
  • 1 грамм серебра - 51,9800 руб.
  • 1 грамм платины - 2 320,6899 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 818,0601 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 97,2800 р. (2,38%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4900 р. (0,95%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 30,0300 р. (1,28%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 42,5899 р. (1,10%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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