Комментарии «Открытие»: Оптимистичные ожидания по Китаю могут возобновить рост российских акций Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Оптимистичные ожидания по Китаю могут возобновить рост российских акций Внешний фон перед началом торгов в России можно назвать позитивным. Азиатские рынки растут, нефть дорожает. Всё это указывает на возможное возобновление роста на российском рынке, который во многом ориентирован на ожидания в отношении Китая. Индекс МосБиржи пока не решился на штурм 200-дневной скользящей Российский рынок снизился по итогам торгов во вторник. Основные потери связаны с фиксацией прибыли в бумагах Сбербанка по факту публикации отчётности. Также слабо выглядят газовые бумаги и производители золота, которые реагируют на падение цен на базовые активы. Активность немного возросла. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 31,46 млрд руб по сравнению с 27,333 млрд руб. Лидеры снижения на 23:50 мск: Аэрофлот 27,44 -4,66% Yandex clA 1 889,6 -3,29% VK-гдр 474,2 -3,18% НЛМК ао 111,38 -2,55% OZON-адр 1 542 -2,53% Рост показал лишь отраслевой индекс транспорта (+1,56%) благодаря бумагам НМТП, «Совкомфлот», ДВМП и НКХП. Прочие 9 отраслевых индексов снизились. Самые большие потери в секторах информационных технологий (-1,97%) и строительных компаний (-1,81%).

Накануне мы писали о том, что ориентиром текущего восходящего движения выступает 200-дневная скользящая, которая на текущий момент находится около 2234 п. по индексу МосБиржи. Однако сложились обстоятельства, когда нежелание дополнительного риска наложилось на фиксацию прибыли по акциям Сбербанка. Пока падение можно расценивать в качестве технической коррекции. Если же рынок продолжит падать, то уровней 100-дневной и 50-дневной может не хватить, чтобы остановить волну продаж. С ноября индекс МосБиржи уже четвёртый раз пытается закрепиться выше 2200 пунктов, но пока это не удаётся. Должна состояться пятая попытка, которая определит перспективы рынка на ближайшие недели.

Акции Сбербанка подверглись фиксации прибыли по факту отчётности. С начала года они подорожали на 8,6% по обыкновенным и 8,4% по привилегированным бумагам. Прибыль за 2022 год упала на 75,7% до 300,2 млрд руб, а в декабре её рост составил 40,2% до 125,5 млрд руб. Количество розничных клиентов достигло 106,7 млн человек, а юридических лиц — превышает 3 млн компаний. Совокупный кредитный портфель вырос на 12,6% с начала года и приблизился к 31 трлн руб. Частным клиентам в декабре был выдан рекордный объем кредитов – 625 млрд руб. за счет ипотечного и розничного кредитования. Средства физических лиц выросли на 8,2% в том числе за счет выгодных сезонных предложений и привлекательных условий для подписчиков СберПрайм+ и зарплатных клиентов.Сбербанк продолжил тренд на снижение расходов: операционные расходы по итогам 2022 года снизились на 5%.

«Результаты последних трех месяцев стали самыми сильными в истории банка и показали положительную динамику от месяца к месяцу, - комментирует Алексей Корнилов, эксперт «Открытие Research», главный аналитик «Открытие инвестиции», рынок акций. - Напомним, в октябре чистая прибыль Сбербанка составила 122,8 млрд руб. (+12,5% г/г), в ноябре - 124,7 млрд руб. (+22,7% г/г), в декабре - 125,5 млрд руб. (40,5% г/г). Также хочется отметить, что в рекордном 2021 г. среднемесячная чистая прибыль составила 103,8 млрд руб. Результаты последних трех месяцев показывают, что Сбербанк движется с опережением 2021 года в среднем на 19,7%. Это очень хороший показатель роста, который свидетельствует о высоком спросе на банковские продукты и эффективности исполнения со стороны менеджмента. Благодаря сокращению операционных расходов на 12% в декабре и 5% в 2022 г., банк смог заметно усилить рост чистой прибыли на фоне роста совокупного кредитного портфеля на 12,6% до 31 трлн руб. Рост кредитного портфеля и чистой прибыли должны послужить хорошей базой для возобновления дивидендных выплат». У нас есть актуальная инвестидея по обыкновенным акциям Сбербанка (SBER) с целью 156 руб., что предполагает потенциал роста с текущих уровней на 3,2%. Тем не менее целевой уровень по бумагам может быть пересмотрен в сторону повышения, а рекомендация по ним – до «Покупать» с «По рынку».

Также стоит обратить внимание на некоторые общие новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила информацию о том, что Европа готовит юбилейный – десятый – пакет санкций против РФ. Основной их целью будет закрытие лазеек, которые позволяли обходить ранее принятые ограничения. Естественно, что также продолжаются заявления безответственных политиков о необходимости «всё взять и поделить», если это относится к замороженным российским активам.

Президент РФ подписал указ, который позволяет российским акционерам крупных компаний с оборотом не менее 100 млрд руб в год принимать самостоятельные решения большинством голосов без необходимости согласовывать их с акционерами из недружественных стран. Это касается компаний в сфере энергетики, торговли и машиностроения.

Кроме негатива можно также обратить внимание на то, что в ближайшие дни в Европе (от средней части до Германии и Франции) температуры опустятся на 2-6 градусов ниже средних значений из-за пришедшей волны арктического холода. Соответственно, есть надежды на то, что динамика цен на газ в Европе изменится и они вернутся к росту.

Рубль игнорировал дорожающую нефть и ослаб по итогам торгов во вторник. Частично за это отвечает фиксация прибыли на рынке акций и уход инвесторов в валюту. С другой стороны, факторы поддержки рубля остаются прежними и до конца недели российская валюта может возобновить укрепление. Минфин продаёт юани в объёме до 3,2 млрд руб в день, а экспортёры более активно продают валюту для уплаты налогов, поскольку в январе для этого отводится на неделю меньше времени.

Также некоторый негатив в рубле мог сформироваться из-за статистики профицита внешней торговли товарами и услугами. В 2022 году он вырос на 66% до $282,3 млрд. Экспорт увеличился на 14%, а импорт упал на 9%. Однако уже в IV квартале профицит внешней торговли снизился на 26% в годовом выражении до $45,9 млрд. По предварительной оценке ЦБ РФ, профицит текущего счета платёжного баланса РФ расширился почти вдвое относительно 2021 года до $227,4 млрд. Однако в IV квартале ситуация заметно ухудшилась. Активное сальдо по счету текущих операций составило $31,4 млрд. Это почти на 36% меньше, чем в III квартале 2022 года и на 33% меньше, чем в том же квартале 2021 года.

Существенной волатильности на Forex не наблюдалось. Однако к вечеру доллар укреплял свои позиции, а евро слабел. По информации Bloomberg, который ссылается на свои источники в ЕЦБ, европейский регулятор также рассматривает вариант сокращения шага повышения ставки вслед за ФРС. Повышение ставки на 50 б.п. в феврале всё ещё рассматривается в качестве основного варианта, но уже на последующих заседаниях может быть выбран менее агрессивный вариант. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 102,135 (+0,19%),

EUR/USD - $1,0793 (-0,26%),

GBP/USD - $1,2283 (+0,71%),

USD/JPY - 128,2 (-0,28%),

USD/RUB – 69,15 (+1,05%),

EUR/RUB – 75,00 (+1,32%),

CNY/RUB – 10,190 (+0,40%). Корпоративные отчёты в США приносят негативные сюрпризы Поводов для снижения американского рынка было предостаточно. Слабая отчётность Goldman Sachs лишь один из очевидных факторов стимулирования продаж акций. Бумаги одного из лидеров инвестиционной индустрии Goldman Sachs провалились более чем на 6%. Прибыль организации оказалась значительно хуже ожиданий Wall Street из-за снижения доходов от инвестиционного подразделения и управления капиталами. Акции Morgan Stanley, напротив, показали рост почти на 6% благодаря более сильным результатам, чем ожидалось. Однако не всё определяется корпоративной отчётностью.

Индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка обвалился в январе до -32,9 п. с -11,2 п. в декабре. Естественно, что на рынке ждали улучшение значения индекса.

Глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин выразил надежду, что инфляция уже прошла свой пик. Однако темпы роста всё ещё остаются высокими, поэтому он полагает, что ФРС должна получить твёрдые подтверждения возвращения к целевому уровню. Большинство опрошенных Wall Street Journal экономистов ожидает, что ставка регулятора поднимется до 5,00%-5,25% к июню. Ещё больше специалистов ждёт сохранения ставки на достигнутом уровне в II полугодии.

Администрация Белого дома заявляет о том, что вопрос потолка государственного долга должен решаться без каких-либо условий. Более того, попытки республиканцев устроить торг являются рецептом для катастрофы. Соответственно, пресс-секретарь Белого дома говорит о том, что каких-либо переговоров вестись не будет.

Из позитива отметим рост акций Tesla (+7,43%), которая смогла резко нарастить продажи электромобилей в Китае благодаря снижению цен.

Динамика по секторам: Technology +0,44%, Energy +0,12%, Real Estate +0,08%, Consumer Discretionary +0,07%, Consumer Staples 0,00%, Utilities -0,12%, Health Care -0,5%, Financials -0,58%, Industrials -0,84%, Communication Svs, -0,92%, Materials -1,07%. По итогам торгов: DJIA - 33910,85 п. (-1,14%),

S&P 500 - 3990,97 п. (-0,20%),

NASDAQ - 11095,11 п. (+0,14%). Банк Японии удивил своим упорством в монетарных стимулах Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Инвесторы в Китае предпочли продолжить выход из позиций перед длинными новогодними праздниками. Уже в среду наблюдается увеличение трафика на китайском транспорте, но именно этот факт беспокоит некоторых участников рынка, так как рост мобильности граждан будет сопровождаться новой волной распространения COVID-19.

В соседней Японии рынок активно повышался. Банк Японии решил не вносить какие-либо изменения в свою денежную политику. Это привело к обвалу доходностей облигаций. По 10-летним бондам доходность упала на 13 Б.П. до 0,374%. Иена слабела на этом фоне до 131,59 за доллар, что, естественно, стимулировало покупки в экспортных бумагах. Акции Toyota подорожали на 2%, Honda Motor на 1,2%, а Sony на 1,8%. Меж тем падение доходностей облигаций привело к падению банковских акций. Осталось лишь отметить то, что базовые заказы на машиностроительную продукцию обвалились в ноябре на 8,3% при ожиданиях снижения на 0,9%). По состоянию на 9:25 мск: NIKKEI 225 - 26791,12 п. (+2,50%),

Hang Seng - 21616,21 п. (+0,18%),

Shanghai Composite - 3227,87 п. (+0,11%). Восстановление экономики Китая обеспечит нефть устойчивым спросом Нефть продолжает рост, делая заявку на закрепление выше $87 за баррель Brent. Основным фактором покупки нефти остаётся Китай, где экономика восстанавливается после карантинных мер против COVID-19. Накануне глава ОПЕК заявлял о том, что китайский спрос сможет компенсировать падение в других экономиках. В ОПЕК также опубликовали ежемесячный отчёт. Прогноз прироста спроса в текущем году остался на уровне 2,2 млн бар. в сутки. По состоянию на 9:45 мск: Brent - $86,68 (+0,88%),

WTI - $81,34 (+1,11%),

Алюминий - $2622,5 (+0,15%),

Золото - $1904,3 (-0,29%). info4

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