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Курсы валют ЦБ РФ на 18 января: 68,6644 руб/доллар США и 74,2646 руб/евро

ЦБ РФ с 18 января установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 68,6644 руб.
  • 1 евро - 74,2646 руб.
  • 10 китайских юаней - 101,1460 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3752 р. (0,55%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,4348 р. (0,59%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2220 р. (0,22%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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