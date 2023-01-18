Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 января: 4 231,9902 руб/1 г золота и 53,3600/1 г серебра ЦБ РФ с 18 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 231,9902 руб.

1 грамм серебра - 53,3600 руб.

1 грамм платины - 2 337,8601 руб.

1 грамм палладия - 3 874,3601 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 44,7498 р. (1,07%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,3800 р. (2,65%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 17,1701 р. (0,74%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 56,2999 р. (1,47%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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