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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 января: 4 231,9902 руб/1 г золота и 53,3600/1 г серебра

ЦБ РФ с 18 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 231,9902 руб.
  • 1 грамм серебра - 53,3600 руб.
  • 1 грамм платины - 2 337,8601 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 874,3601 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 44,7498 р. (1,07%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,3800 р. (2,65%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 17,1701 р. (0,74%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 56,2999 р. (1,47%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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