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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 января: 4 237,7500 руб/1 г золота и 53,3600/1 г серебра

ЦБ РФ с 19 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 237,7500 руб.
  • 1 грамм серебра - 53,3600 руб.
  • 1 грамм платины - 2 331,6699 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 826,3301 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 5,7598 р. (0,14%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0000 р. (0,00%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 6,1901 р. (0,26%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 48,0301 р. (1,24%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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