Комментарии «Открытие»: Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям («Открытие Инвестиции») Оптимизм китайской экономики способен помочь российскому рынку вырваться из лап коррекции Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Нефть накануне вечером смогла выйти в плюс, но рост также продолжается на торгах в пятницу. Власти КНР заявляют о прохождении самого сложного периода в борьбе с коронавирусом. Азиатские рынки преимущественно торгуются в плюсе, надеясь на быстрое оживление китайской экономики. Для российского рынка это также позитивный сигнал. Соответственно, индекс МосБиржи может повысить свои шансы на восстановление, если сможет закрыть торги пятницы выше 100 дневной и 50 дневной скользящих линий. Рубль может предпринять попытку укрепления против доллара и евро на фоне дорожающей нефти и металлов. Отечественные акции подешевели на негативном внешнем фоне Российский рынок существенно снизился по итогам торгов в четверг. Индекс МосБиржи пробил поддержки в виде 50-дневной и 100-дневной скользящих, но всё же ограничил падение по дню выше 20-дневной скользящей. Вероятность дальнейшего падения чрезвычайно высокая, если в последующие дни индекс закроется на дневном графике ниже 20-дневной. Однако возобновление роста также возможно, если состоится возвращение выше 100 и 50 дневных линий. Активность была средней. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 25,621 млрд руб по сравнению с 24,434 млрд руб днём ранее.

По итогам торгов 19 января Индекс МосБиржи - 2168,83 п. (+1,25%), а Индекс РТС - 993,08 п. (-1,32%). Лидеры роста на 23:50 мск: Полюс 8 164,5 0,12% Лидеры снижения на 23:50 мск: МосБиржа 100,25 -2,81% РУСАЛ ао 40,26 -2,48% АЛРОСА ао 60,3 -2,24% Система ао 12,14 -2,18% FIXP-гдр 352 -1,95% Все 10 отраслевых индекса российского рынка закрыли день в минусе. Самые большие потери в секторах финансов (-1,90%) и транспорта (-1,84%).

Основной тревогой российского рынка остаётся неопределённость с экспортом нефтяных компаний после вступления в силу европейского эмбарго на российские нефтепродукты с февраля текущего года. Кроме того, рост рисков рецессии в Европе и США на фоне высоких ставок может негативно сказаться на сырьевых рынках. Соответственно, даже надежды на Китай воспринимаются уже не столь оптимистично.

Тем не менее, на рынке всё же есть позитивные моменты. В частности, ФАС РФ подтвердила в суде возможность заключения мировых соглашений по делу о ценах на прокат с «Северсталью», НЛМК и ММК. В феврале прошлого года ФАС РФ признала, что эти компании с января 2021 года нарушали антимонопольное законодательство, установив, и, поддерживая монопольно высокие цены на горячий плоский прокат без наличия реальных причин на внутреннем рынке. В ходе судебного слушания компании заявили ходатайство о заключении мировых соглашений в связи с ухудшением их финансового положения из-за введения ограничительных мер иностранными государствами.

Акции «Ростелекома» падали, но глава компании Михаил Осеевский заявил журналистам, что итоги 2022 года будут лучше, чем результаты в 2021 году. Он также отметил, что развитие идёт лучше, чем это даже предполагает стратегическая модель. В качестве ориентира пересмотра стратегической модели развития он предположил, что это может быть актуальным в 2025 году. Выручка «Ростелекома» по МСФО в 2021 году увеличилась на 6% до 580,1 млрд руб.

Рубль смог укрепиться против юаня, но уступил евро и доллару. Слабость китайской валюты связана с продолжающимися продажами юаней Минфином в объёме 3,2 млрд руб в день для компенсации выбывающих нефтегазовых доходов. Также экспортёры продают свою выручку для уплаты налогов и дивидендов, что создаёт избыток предложения в юанях, поскольку доля китайской валюты во внешней торговле продолжает расти.

Если же говорить о макроэкономическом наполнении рубля, то ЦБ РФ сообщил о сокращении внешнего долга РФ почти на 21% за 2022 год до $381,8 млрд. Внешняя задолженность упала за год на $100,4 млрд. Фактически, это один из лучших показателей в мире на душу населения. Ещё 8 лет назад внешний долг РФ составлял около $722 млрд. На сегодняшний момент внешний долг РФ почти на 75% покрывается имеющимися международными резервами без учёта замороженных средств. Поскольку внешние заимствования в 2023 году почти невозможны, то можно предположить дальнейшее сокращение показателя.

Индекс доллара снижался в вечерние часы. Меж тем доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла почти на 3 Б.П. выше 3,40%. Однако рост доходностей по европейским облигациям был более сильным после заявлений главы Центробанка Голландии о недооценке рынка вероятности повышения ставки ЕЦБ на 50 Б.П. несколько раз. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард также заявила, что ставка продолжит повышаться и будет находиться на высоком уровне до тех пор, пока это необходимо для возвращения инфляции к целевому значению 2%. Отметим также заметное снижение доходностей по британским облигациям. Управляющий Банка Англии Эндрю Бэйли высказался на счёт растущего оптимизма по поводу падения инфляции в текущем году. Он также подчеркнул, что регулятор пока не сигнализирует о изменении целевого уровня максимальной ставки, которую рынок ожидает в районе 4,5%. Сам Бэйли не стал конкретно подтверждать целевой уровень ставки, но он напомнил, что в декабрьском итоговом заявлении уже не было слов о чрезмерных надеждах рынка. До ноябрьского заседания рыночные ожидания говорили о вероятности повышения ставки до 6% и более. На этом фоне фунт возобновил своё укрепление относительно доллара, капитализируясь на уверенности регулятора в отношении инфляции и ставки. По состоянию на мск: DXY – 102.07 (-0,29%),

EUR/USD - $1.0831 (+0,31%),

GBP/USD - $1.2389 (+0,33%),

USD/JPY - ¥128.40 (-0,41%),

USD/RUB – 68,80 (+0,08%),

EUR/RUB – 74,59 (+0,33%),

CNY/RUB – 10,129 (-0,60%). Представители ФРС немного смягчили риторику Американский рынок вновь понёс потери. Частично негативное влияние оказали заявления представителей ЕЦБ, где царят «ястребиные» настроения. Американская статистика также оказалась неожиданно сильной. Число первичных обращений за пособием по безработице упало до 190 тыс. на прошлой неделе. Индекс производственной активности Филадельфии составил -8,9 п. в январе по сравнению с -13,7 п. в декабре и -11,0 п. в ожиданиях аналитиков. Объём новых строительств сократился в декабре всего на 1,4%, а разрешений на них лишь на 1,6%. Если учитывать, что в декабре рынок недвижимости был подвержен негативному влиянию арктического рождественского шторма, то цифры выглядят даже позитивно. То есть для рынка акций сильная статистика оказала медвежью услугу в самом прямом смысле.

Вице-президент ФРС Лейла Брейнард сообщила, что ФРС уже находится на территории ограниченных возможностей для повышения ставки. Поэтому переход на более мелкий шаг ужесточения является вполне логичным и позволяет более тонко реагировать на экономические данные. Она также подчеркнула, что ожидает повышение ставки в феврале на 25 Б.П. Денежная политика будет жёсткой достаточное время, а в 2023 году влияние её усилится. По её словам, свежие данные показывают более высокий шанс избежать рецессию. Экономика США может одновременно показать рост и некоторый процесс дефляции. Меж тем президент ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз полагает, что ставка должна подняться выше 5%. Она также поддерживает снижение темпов повышения ставки из-за новых рисков. Она отмечает замедление инфляции в товарах, но также и сохранение высоких темпов роста стоимости услуг. Рост зарплат всё ещё крайне высокий и не позволяет говорить о возвращении инфляции к целевым 2%.

Говоря об отдельных акциях, нельзя обойти стороной очередной отчёт Netflix, который вышел после закрытия торгов. Netflix добавил ещё 7,66 млн подписчиков в IV квартале при ожиданиях аналитиков на уровне 4,57 млн. При этом финансовые результаты были не столь внушительными. Прибыль оказалась на уровне $0,12 на акцию при ожиданиях $0,45 на бумагу. Выручка составила $7,85 млрд, что совпало с ожиданиями. Акции Alcoa существенно подешевели на фоне убытка в размере $0,70 на акцию, хотя ожидались более сильные потери около $0,81 на акцию.

Динамика по секторам: Industrials -2,08%, Consumer Discretionary -1,69%, Financials 1,2%, Technology -1,14%, Consumer Staples -1,02%, Utilities -1,00%, Materials -0,77%, Real Estate -0,45%, Health Care +0,23%, Communication Services +0,9%, Energy +1,11%. По итогам торгов: DJIA - 33044,56 п. (-0,76%),

S&P 500 - 3898,85 п. (-0,76%),

NASDAQ - 10852,27 п. (-0,96%). Власти КНР заявляют о прохождении самого тяжелого пика текущей волны коронавируса Азиатские рынки торговались преимущественно в плюсе. Власти КНР заявляют о том, что самый сложный момент в борьбе с текущей волной икоронавируса завершился. Примечательно, что с начала года иностранные инвестиции в китайские акции достигли 110 млрд юаней, что превысило показатель за весь прошлый год. В пятницу дорожали акции добывающих компаний, компаний новой энергетики и инфраструктурных организаций. Даже технологичные компании в Гонконге демонстрировали рост более 1,5%. Народный Банк Китая воздержался от внесения изменений в ставки. Базовая годовая ставка для премиальных заёмщиков осталась на уровне 3,65%.

Японский рынок также повышался. Заметим, что Банк Японии предпочёл сохранить денежную политику без изменений. На этом фоне инфляция разогналась до 4,0%, как по основному показателю, так и по базовому. Соответственно, роль акций в качестве инструмента защиты от инфляции становится более значимой. Сектор производства стали дорожал на 2,4%, что можно отнести на счёт китайских надежд. При этом акции инвестора в технологичные проекты SoftBank Group теряли около 0,5%. В целом, спросом пользовались индустриальные истории. Акции Toyota дорожали на 0,8%, а Honda Motor на 0,3%. По состоянию на 8:35 мск: NIKKEI 225 - 26535,93 п. (+0,49%),

Hang Seng - 21968,73 п. (+1,47%),

Shanghai Composite - 3262,88 п. (+0,70%). Фактор роста спроса в Китае становится доминирующим в динамике нефти Нефть продолжила рост после неожиданного разворота в четверг. Данные API и Минэнерго США показали существенное увеличение запасов, но рынок сосредоточился на будущем росте потребления в Китае с одновременными рисками сокращения производства в РФ. Примечательно, что нефть дорожает вторую неделю подряд, а вот индекс доллара, напротив, снижается вторую неделю подряд. Соответственно, котировки получают поддержку, как от прогнозов роста мирового потребления в текущем году почти на 1,9 млн бар. до рекордных 101,7 млн бар. в сутки, так и от прочих финансовых факторов. По состоянию на 8:55 мск: Brent - $86,44 (+0,32%),

WTI - $80.91 (+0.37%),

Алюминий - $2599 (+0,44%),

Золото - $1928,8 (+0,25%). info4

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