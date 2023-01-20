Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 20 января: 68,8467 руб/доллар США и 74,4058 руб/евро

ЦБ РФ с 20 января установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 68,8467 руб.
  • 1 евро - 74,4058 руб.
  • 10 китайских юаней - 101,3200 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0261 р. (0,04%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1824 р. (0,24%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,4310 р. (0,42%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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