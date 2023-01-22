Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 января: 4 235,5898 руб/1 г золота и 51,7600/1 г серебра ЦБ РФ с 21 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 235,5898 руб.

1 грамм серебра - 51,7600 руб.

1 грамм платины - 2 262,8401 руб.

1 грамм палладия - 3 715,4700 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 15,8202 р. (0,37%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,7700 р. (3,31%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 101,1500 р. (4,28%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 220,0800 р. (5,59%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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