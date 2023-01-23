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«Открытие»: Технические сигналы пока против российского рынка Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Технические сигналы пока против российского рынка Внешний фон на старте недели нейтральный. Нефть незначительно дешевеет, но сигналы из Китая говорят об активном восстановлении спроса на топливо. Волна коронавируса в КНР пошла на спад, а вместе с ней ослабевают сдерживающие экономику побочные явления. Уже после новогодних праздников можно ожидать усиление сырьевого спроса. На прочих рынках преобладает оптимизм. Статистика в США продолжает портиться и это говорит о вероятности скорого завершения цикла ужесточения со стороны ФРС. В начале недели российский рынок будет пребывать в неопределённости, связанной с предстоящим вступлением в силу топливным эмбарго со стороны Европы. Соответственно, сложно ждать оптимизма от бумаг нефтяников. Впрочем, как показывает пример Сингапура, достаточно снизить долю российской нефти до 49% в смеси, чтобы эти поставки перестали быть российскими. Соответственно, рынок акций также будет постепенно привыкать к сложившимся реалиям, но в начале недели на индексы будет давить технический фактор сильного сигнала на продажу, так как индекс МосБиржи умудрился закрыть прошлую неделю ниже 20MA, 50MA и 100MA. Соответственно, если в начале пятидневки не состоится рост выше одной из линий, то продажи могут только усилиться. Итоги прошедшей недели За прошлую неделю индекс МосБиржи упал с 2199,94 п. до 2166,69 п., а индекс РТС с 1010,4 п. до 991,88 п. Пара EUR/USD поднялась с $1,0833 до $1,0857. Пара USD/RUB повысилась с 68,79 до 68,83, а пара EUR/RUB с 74,15 до 74,60. Нефть Brent подорожала с $85,28 до $87,63 за баррель. Золото на Comex подорожало с $1898,8 до $1928,20 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust выросли с 912,14 до 917,06 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 упал с 3999,09 п. до 3972,61 п.

Прошедшая неделя оказалась негативной для российского рынка. Заметно ухудшился геополитический фон, в Европе начали говорить об очередном юбилейном пакете санкций против РФ, а внутренняя повестка вновь сфокусирована на налоговых изменениях. Лишь в понедельник рынок смог показать неплохой рост, а индекс МосБиржи даже закрылся выше 2200 пунктов. Покупатели сосредоточились на акциях торговых площадок, которые смогли пережить 2022 год без существенных потерь. Однако в дальнейшем уверенности на рынке стало гораздо меньше. Уже во вторник на рынке возобладали настроения по фиксации прибыли. Основной жертвой распродаж стали акции Сбербанка по факту публикации достаточно сильной отчётности. Также под давлением были бумаги газовых компаний на фоне снижения цен на газ в Европе. Также в середине недели слабость демонстрировали акции нефтяников. В феврале начнёт действовать очередное европейское эмбарго против российского топлива и новые потолки цен на российские нефтепродукты. Соответственно, растут опасения дальнейшего сокращения прибыли. Из позитива отметим заявление главы «Ростелекома» Михаила Осиевского, который сообщил, что результаты за 2022 год оказались лучше, чем за 2021 год. Пятничные торги облегчения рынку не принесли. В правительстве задумались об изменениях в налогообложении нефтяной отрасли. В частности, предлагается ориентироваться на мировые цены, а не на российские сорта, которые потеряли прозрачность ценообразования. Соответственно, риски роста налоговой нагрузки возросли, как для нефтяной отрасли, так и для любой иной, где подозревается прибыль.

Зарубежные рынки, а именно в Европе и США, торговались с оглядкой на заявления представителей ЕЦБ и ФРС. Большинство сообщений для публики указывали на то, что регуляторы не намерены останавливаться на достигнутом и продолжат повышать ставки. В частности, президенты ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард и ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер полагают, что ставку стоит поднять выше 5,25%. В ЕЦБ также намекают на то, что рынок не учитывает решимость Центробанка агрессивно повышать ставку. Лишь в Банке Японии в очередной раз воздержались от внесения изменений в стимулирующую политику, хотя инфляция в стране уже достигла 4%. И, наконец, участились заявления корпораций о сокращении персонала. Планы на увольнение сотрудников озвучили Alphabet, Microsoft и др. Ключевые события предстоящей недели На текущей неделе в Китае празднуется новый год. Соответственно, торги не будут проводиться на китайских биржах, а в Гонконге неделя будет укороченной. В Японии в понедельник опубликуют протокол заседания ЦБ страны. Днём существенной статистики не будет, а вечером в США выйдет индекс опережающих экономических индикаторов. Поздно вечером ожидается очередное публичное выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард.

Сингапур, Гонконг и Китай продолжат праздновать новый год во вторник. В этот день будут публиковаться предварительные индексы деловой активности по различным странам. Ожидается, что сводный индикатор деловой активности еврозоны поднимется в январе до 49,8 п. с 49,3 п. в декабре. В США промышленная активность могла остаться на уровне 46,2%, а в секторе услуг подняться до 45,0 п. с 44,7 п. в декабре.

Гонконг и Китай продолжат праздновать новый год в среду. В США ночью выйдет отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов. Новая Зеландия может сообщить о замедлении инфляции в IV квартале до 7,1% с 7,2% в III квартале. В Австралии, напротив, инфляция могла ускориться до 7,5% с 7,3%. Днём в Германии выйдут индексы IFO – деловых ожиданий, текущей ситуации и делового климата. По всем трём показателям ожидается улучшение оценки в январе. Далее фокус внимания сместится на Северную Америку. Банк Канады может повысить ставку на 25 базисных пункта до 4,5%. В США Минэнерго опубликует отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов.

В четверг начнутся торги в Гонконге, а материковый Китай продолжит отдыхать. Днём существенной статистики не будет. Соответственно, основной новостной поток будет связан с США, где выйдут традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, индекс национальной активности ФРБ Чикаго и статистика по заказам на товары длительного пользования. Впрочем, всё это можно считать вторичным, так как в этот день публикуется первая оценка ВВП США за IV квартал. Ожидается рост на 2,6%. Позже вечером будут опубликованы данные по продажам нового жилья в США.

Пятница также будет выходным днём для материкового Китая. В Японии выйдет статистика по инфляции в столичном регионе. Из дневных событий отметим очередное публичное выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Вечером вновь внимание на США, так как будет опубликована статистика по ценам личного потребления за декабрь. Ожидается, что Core PCE замедлит рост до 4,4% с 4,7%. Доходы американцев могли увеличиться в декабре на 0,2%, а расходы сократиться на 0,1%. Впрочем, сокращение расходов было обусловлено погодными факторами. Далее вечером индекс потребительского доверия от Университета Мичигана и статистика незавершённых продаж на рынке недвижимости в США. Японские акции следуют примеру США Рынки в Гонконге, Китае и Сингапуре были закрыты по случаю китайского нового года. На прочих азиатских площадках преимущественно наблюдался рост. В Японии индексы повышались, вдохновляясь американскими индикаторами, которые завершили пятницу солидным ростом. Акции производителя литографического оборудования Tokyo Electron дорожали более чем на 2%. Иена ослабла до 129,7 за доллар, что поддержало акции экспортёров. Бумаги Toyota Motor дорожали на 0,45%, производителя промышленных роботов Fanuc на 1,9%, а Sony на 0,4%. По состоянию на 8:30 мск: NIKKEI 225 - 26896,53 п. (+1,29%).



Китайский дорожный трафик сигнализирует об активном восстановлении спроса на нефть Нефть незначительно дешевела на фоне слабой активности в рамках азиатских торгов. Однако именно отдыхающий Китай обеспечивает основную поддержку котировкам. В частности, в Australia and New Zealand Banking Group указывают на то, что в январе китайский дорожный трафик в 15 крупнейших городах на 22% превосходит показатель января прошлого года. В рамках новогодних праздников ожидается удвоение воздушного трафика по сравнению с прошлогодним показателем. И, наконец, очередные попытки G7 назначить потолки цен для российских нефтепродуктов с 5 февраля создают на рынке логистические проблемы, которые также сказываются на доступности топлива. По состоянию на 8:50 мск: Brent - $87,59 (-0,05%),

WTI - $81,63 (-0,01%),

Алюминий - $2599,5 (-0,42%),

Золото - $1929 (+0,04%).

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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