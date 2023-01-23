Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 23 января: 68,6656 руб/доллар США и 74,3434 руб/евро

ЦБ РФ с 21 января установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 68,6656 руб.
  • 1 евро - 74,3434 руб.
  • 10 китайских юаней - 101,2270 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1811 р. (0,26%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0624 р. (0,08%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0930 р. (0,09%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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