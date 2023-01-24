«Открытие»: Российская нефть — это не только Urals

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Российская нефть — это не только Urals

· Российский рынок предпринимает попытку вернуться к росту после весьма неудачной недели. Индекс МосБиржи поднялся выше 20-, 50- и 100-дневных средних в первой половине дня. Примечательно, что 200-дневная продолжает сближаться с текущим значением индекса и находится уже на уровне 2224 п., где индекс был на недавнем пике. Меж тем акции ГМК «Норникель» снижаются на предложениях менеджмента снизить объём дивидендных выплат в пользу увеличения инвестиционной программы. Активность остаётся низкой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг 14,5 млрд руб к середине дня.

· По состоянию на 15:30 мск индекс МосБиржи - 2185,86 п. (+0,88%), а индекс РТС - 1002,65 п. (+1,09%)

· Лидерами среди индексных бумаг были OZON Holdings, VK, «Яндекс» Polymetal и N+ Group. Самыми слабыми оказались ГМК «Норникель, «НОВАТЭК», НЛМК, «РусАл» и «Северсталь».

· Акции ГМК «Норникель» были под давлением. Согласно источникам РБК, на совете директоров ГМК «Норникель» ещё 15 декабря менеджмент компании во главе с крупнейшим совладельцем Владимиром Потаниным предложил снизить объём дивидендных выплат за 2022 год до $1,5 млрд по сравнению с $6,3 млрд за 2021 год. Примечательно, что другие инвесторы, включая UC Rusal, спокойно отреагировали на предложение, хотя ранее алюминиевая компания регулярно выступала против сокращения дивидендов. Окончательное решение по данному вопросу будет сформировано в марте-апреле, когда будут сформулированы рекомендации акционерам. «Новость сложно назвать сюрпризом, поскольку на существенное снижение дивидендов после окончания действия акционерного соглашения уже неоднократно намекали, как представители ГМК, так и «Интерроса», - комментирует начальник управления анализа рынков "Открытие Инвестиции" Алексей Павлов. - По нашим оценкам, $1,5 млрд соответствует 75%-100% FCF «Норникеля» за 2022 год и составляет 675 руб. на акцию по текущему курсу. Напомним, что предложенная сумма почти в 4 раза меньше суммарного уровня выплат за 2021 г, когда "Норникель" перечислил акционерам в общей сложности $5,6 млрд».

· Активно повышались акции сектора информационных технологий. Минцифры предлагает закрепить за IT-компаниями нулевую ставку налога на прибыль бессрочно, или также бессрочно вернуть ставку налога в размере 3%. Ранее существовали опасения, что в 2024 году компании начнут платить налог на прибыль в размере 20%. Дополнительным позитивом для бумаг «Яндекса» стали новости о планах развития пунктов выдачи в малых городах.

· Нефть возобновила рост на фоне обнадёживающих новостей из Китая, где активно растёт, как дорожный, так и воздушный трафик. Для РФ это наиболее важное направление продаж нефти. Плюс к этому страны G7 намерены отложить пересмотр потолка цен на российскую нефть до марта, дабы оценить влияние другого потолка цен на нефтепродукты. К слову говоря, на рынке уделяют чрезмерное внимание ситуации с дисконтами на Urals, но забывают о других сортах. К примеру, российский сорт ESPO торгуется с гораздо меньшим дисконтом (около $4-$8 в декабре) и существенно выше потолка, который установлен в G7. Конечно, до введения ценовых ограничений ESPO продавалась с премией к Brent. В любом случае, акции российских нефтяников растут в начале недели, а сектор нефти и газа повышается на 0,4%.

· Рубль укреплялся против доллара и юаня, но незначительно слабел против евро. Расстановка сил на валютном рынке пока не меняется. Экспортёры продают валюту для уплаты налогов, а Минфин ежедневно реализует юани в объёме до 3,2 млрд руб. Соответственно, до конца недели существенных изменений в основных парах не ожидается.

· Доллар слабел против евро, но укреплялся против фунта стерлингов и японской иены. Ситуация также находит отражение в динамике доходностей соответствующих облигаций. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США растёт более чем на 2 б.п. выше 3,50%, по британским аналогам снижается почти на 1 б.п. до 3,37%, а по японским упала на 2,6 б.п. до 0,378%. Падение американских долговых бумаг связано с заявлениями представителей ФРС. Кроме того, на текущей неделе будет опубликована первая оценка ВВП США за I квартал, которая может показать рост экономики на 2,6%. Соответственно, на рынке сохраняются опасения, что планка терминальной ставки может быть сдвинута вверх.

По состоянию на 15:30 мск:

· DXY - 101,778 (+0,0%),

· EUR/USD - $1,0869 (+0,12%),

· GBP/USD - $1,2358 (-0,35%),

· USD/JPY - 130,32 (+0,56%),

· USD/RUB – 68,68 (-0,22%),

· EUR/RUB – 74,72 (+0,16%),

· CNY/RUB – 10,106 (-0,13%).

Заявления представителей ЕЦБ сдерживают покупателей европейских акций

· Европейские индексы преимущественно торговались в плюсе, но уже не столь оптимистично, как в начале дня. Более солидный рост происходит в FTSE 100, что объясняется значительной долей сырьевых компаний и слабостью фунта стерлингов. Покупки также сдерживают заявления представителей ЕЦБ. Член совета управляющих ЕЦБ Клаас Нот заявил в воскресенье, что повышение ставки на 50 базисных пункта будет рассматриваться, как на февральском, так и на мартовском заседаниях. Впрочем, банковский сектор реагировал на подобные слова достаточно позитивно. Текущая неделя будет насыщенной для европейских инвесторов, поскольку запланировано несколько публичных выступлений председателя ЕЦБ Кристин Лагард, а также во вторник выйдут предварительные индексы деловой активности за январь.

По состоянию на 15:30 мск:

· FTSE 100 - 7796,27 п. (+0,33%),

· DAX - 15042,62 п. (+0,06%),

· CAC 40 - 7000,79 п. (+0,07%).

Нефть дорожает на ожиданиях дефицита поставок

· Глава МЭА Фатих Бирол заявил в рамках ВЭФ в Давосе, что рынок может оказаться более напряжённым в текущем году, чем думают многие коллеги. Аналитики Australia and New Zealand Banking Group указывают на прирост дорожного трафика в 15 ключевых городах Китая на 22% в январе текущего года по сравнению с прошлогодним уровнем. Также ожидается, что Китай может начать восстановление своих резервов в ближайшие недели. Однако уже в начале февраля может сформироваться очередной нефтяной шок из-за отказа Европы от закупок российского топлива, которое будет сложнее перенаправить на другие рынки. Соответственно, логистические проблемы продолжат нарастать.

По состоянию на 15:30 мск:

· Brent - $88,23 (+0,68%),

· WTI - $82,12 (+0,59%),

· Алюминий - $2621 (+0,40%),

· Золото - $1925,4 (-0,15%),

· Никель - $27890 (-3,06%).

Предстоящая неделя сформирует ожидания на итоги заседания ФРС 31 января и 1 февраля

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на вялый старт торгов в начале дня. Индексы могут открыться в диапазоне +-0,1%. На текущей неделе представители ФРС будут хранить молчание, как это происходит за неделю до заседания. Само заседание состоится 31 января и 1 февраля. Соответственно, ориентиром для инвесторов станет статистика. Наиболее важные события относятся на конец недели, когда появится первая оценка ВВП за IV квартал и важнейший индикатор инфляции – цены личного потребления. До этого момента можно ждать волатильности в отдельных бумагах на фоне поступающей отчётности за IV квартал. В частности, на текущей неделе отчитываются Microsoft, IBM, Tesla, Visa и Mastercard.

· Акции Salesforce дорожали на 5% на новостях о том, что Elliott Management вложил ещё несколько миллиардов долларов в бумаги компании. Нефтесервисная Baker Hughes отчиталась за последний квартал, сообщив о падении прибыли и выручки, что, естественно частично объясняется сокращением операций в России. Abbott Laboratories оказалась в центре федерального расследования на предмет выяснения обстоятельств возникновения дефицита питания для грудных младенцев baby formula в начале прошлого года.