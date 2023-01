Комментарии «Открытие»: Рынки убеждают себя в скором завершении цикла ужесточения ФРС Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Рынки убеждают себя в скором завершении цикла ужесточения ФРС Внешний фон перед стартом торгов в России нейтрально-позитивный. Азиатские площадки преимущественно демонстрируют рост индексов. Нефть торгуется в небольшом минусе, но способна возобновить рост на ожиданиях прихода более холодной погоды, как в Китае, так и в Европе. Основные ожидания рынков направлены на очередные сигналы смягчения позиции ФРС по будущей ставки. Впрочем, пока это надежды, а вот статистика конца недели предоставит более весомые данные по динамике инфляции в США. Во вторник российский рынок может приостановить свой рост. Идея налоговых преференций для IT компаний пока сложно назвать гарантированным событием. Впрочем, ситуация на рынке нефти может стимулировать восстановление акций нефтяных компаний. С другой стороны, слабость могут показать бумаги газовых экспортёров на фоне новостей о скором возобновлении работы американского СПГ терминала Freeport. Отечественные IT-компании надеются на долгосрочные налоговые льготы Российский рынок смог показать рост по итогам торгов в понедельник. Более того, индекс МосБиржи единым порывом прошёл сопротивления в виде 20-дневной, 50-дневной и 100-дневной скользящих, которые продавливал на прошлой неделе. Подобный отскок позволяет говорить о резком снижении вероятности дальнейшей глубокой коррекции. Более того, 200-дневная скользящая также стремиться к упомянутым линиям и уже находится около 2224 пункта. Поводом для роста в понедельник стали новости из Минцифры, где предлагают закрепить за IT компаниями нулевую ставку налога на прибыль, или также бессрочно вернуть ставку в 3%, что отменяет прежние опасения повышения ставки налога до 20% с 2024 года. Явным аутсайдером дня были акции ГМК «Норникель» на фоне предложений менеджмента резко сократить объём дивидендных выплат и достаточно спокойной реакции «РусАл» на это предложение. Активность была достаточно слабой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 23,076 млрд руб.

По итогам торгов 23 января индекс МосБиржи - 2185,31 п. (+0,86%), а индекс РТС -998,69 п. (+0,69%). Лидеры роста на 23:50 мск: OZON-адр 1 625 3,97% VK-гдр 482 2,95% АЛРОСА ао 61,54 2,29% Polymetal 418,7 2,27% ЭН+ГРУП ао 422 2,18% Лидеры снижения на 23:50 мск: ГМКНорНик 14 980 -1,15% Новатэк ао 1 024,6 -0,29% МТС-ао 239,85 -0,02% Все 10 отраслевых индекса российского рынка показали рост. Самый скромный результат у сектора строительных компаний (+0,21%), а самый сильный рост в секторе информационных технологий (+0,47%).

Существенный вклад в рост рынка внесли бумаги компаний IT-сектора. Льготный период нулевой ставки налога на прибыль предполагался до 2024 года. Однако становится очевидным, что сложные времена для отечественной индустрии вряд ли завершатся через год. Поэтому крупнейшие российские ассоциации разработчиков программного обеспечения предложили Минцифры закрепить за IT-компаниями нулевую ставку налога на прибыль на условно бессрочный период, или вернуть с 2024 года ставку в размере 3%. Любой из этих вариантов можно рассматривать в качестве позитива для отрасли с наиболее высокой скоростью бизнес-процессов. Предложение было озвучено на совещании с зам. главы министерства Максимом Паршиным. Вероятно, что один из вариантов всё же будет принят на некоторый период в будущем.

Акции ГМК «Норникель» потеряли более 1,1%. Согласно источникам РБК, на совете директоров ГМК «Норникель» ещё 15 декабря менеджмент компании во главе с крупнейшим совладельцем Владимиром Потаниным предложил снизить объём дивидендных выплат за 2022 год до $1,5 млрд по сравнению с $6,3 млрд за 2021 год. Примечательно, что другие инвесторы, включая UC Rusal, спокойно отреагировали на предложение, хотя ранее алюминиевая компания регулярно выступала против сокращения дивидендов. Окончательное решение по данному вопросу будет сформировано в марте-апреле, когда будут сформулированы рекомендации акционерам. «Новость сложно назвать сюрпризом, поскольку на существенное снижение дивидендов после окончания действия акционерного соглашения уже неоднократно намекали, как представители ГМК, так и «Интерроса», - комментирует начальник управления анализа рынков "Открытие Инвестиции" Алексей Павлов. - По нашим оценкам, $1,5 млрд соответствует 75%-100% FCF «Норникеля» за 2022 год и составляет 675 руб. на акцию по текущему курсу. Напомним, что предложенная сумма почти в 4 раза меньше суммарного уровня выплат за 2021 г, когда "Норникель" перечислил акционерам в общей сложности $5,6 млрд».

Сектор нефти и газа показал рост на 0,47%. Подорожали бумаги «Роснефти» и «ЛУКОЙЛ». Частично можно говорить о влиянии дорожающей нефти на глобальном рынке. Однако мы также склонны утверждать, что подтверждается различными источниками, включая ведущие деловые информационные агентства, что российская нефть это не только сорт Urals, который наиболее подвержен дисконтам в условиях европейского нефтяного эмбарго и потолка цен со стороны Евросоюза и G7. Однако дисконты на такой сорт, как ESPO существенно меньше и составляют около $4-$8 от цены Brent. Конечно, ранее этот сорт продавался с премией благодаря своим качествам, но и текущие ценовые условия назвать плохими сложно. Объём годового экспорта составляет около 95 млн тонн. Также значительно выше потолка цен продаётся нефть с Сахалина, о чем договорились сами японские экспортёры в рамках G7. При этом интерес к отдельным российским сортам лишь увеличился на фоне повышенного спроса Европы на арабскую и африканскую нефть. В любом случае, отечественный нефтяной сектор скорее может рассчитывать на пробой потолка со стороны самих потребителей, если в 2023 году сформируется дефицит поставок на глобальном рынке, а котировки Brent пробьют $100 за баррель.

Рубль в течение дня пытался укрепляться к основным валютам, но растерял свои достижения к закрытию торгов. Впрочем, потери были незначительными, а по сей причине можно говорить о консолидации курса рубля при поддержке налогового периода и ежедневной реализации Минфином юаней в объёме 3,2 млрд руб для покрытия выбывающих нефтегазовых доходов. Схожая ситуация может сохраниться до конца недели, или даже до начала февраля, когда станут известны параметры валютных операций на следующий период.

Доллар на Forex торговался относительно стабильно. Впрочем, он смог показать более уверенное укрепление против фунта стерлингов и особенно против японской иены. Связана эта ситуация с разнонаправленным движением облигаций. Доходность по 10-летним обязательствам США выросла на 4,5 б.п. до 3,525%, а вот по британским аналогам упала почти на 2 б.п. до 3,36%. По японским 10-летним бондам доходность снизилась на 2,6 Б.П. до 0,378%. Рост доходностей наблюдался по государственным бондам, номинированным в евро благодаря очередным заявлениям представителей ЕЦБ о вероятности повышения ставки на 50 б.п., как на февральском, так и на мартовском заседаниях. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 101,838 (+0,06%),

EUR/USD - $1,0865 (+0,07%),

GBP/USD - $1,2372 (-0,23%),

USD/JPY - 130,63 (+0,79%),

USD/RUB – 68,925 (+0,14%),

EUR/RUB – 74,72 (+0,16%),

CNY/RUB – 10,128 (+0,09%). Надежды на более «мягкий» подход ФРС вновь стимулируют акции США к росту Американский рынок показал рост в начале новой недели. Преимущественно спросом у инвесторов пользовались акции технологичных компаний. Некоторый повод для оптимизма предоставила очередная публикация в Wall Street Journal, которая противоречит заявлениям представителей ФРС на прошлой неделе. Тем не менее, WSJ утверждает, что в ФРС будут обсуждать повышение ставки на 25 базисных пункта в рамках ближайшего заседания, а также вопрос о том, когда завершить цикл ужесточения. Ожидания остановки цикла ужесточения регулятора усилились после выхода индекса опережающих экономических индикаторов США, который показал снижение на 1,0% в декабре при прогнозах падения на 0,7%. Естественно, что на таком фоне усилились ожидания инвесторов относительно смягчения позиции ФРС, а также будущих более низких ставок. Вместе с этим повысились аппетиты к риску и охоте за наиболее распроданными акциями. Первыми в очереди оказались производители полупроводников и процессоров. Акции Advanced Micro Devices подорожали на 9,2%, а Nvidia на 7,6%.

Ещё одним заметным событием дня стали бумаги Salesforce, которые подорожали более чем на 3% на новостях о действиях фонда Elliott Investment Management, который приобрёл долю в компании на несколько миллиардов долларов. Акции Spotify подорожали более чем на 2%, реагируя на новости о планах сокращения персонала на 600 сотрудников. Таким образом, прошедшие торги это комбинация прежних надежд на более «мягкий» подход ФРС и охота за наиболее распроданными акциями.

Динамика по секторам: Technology +2,28%, Communication Services +1,77%, Consumer Discretionary +1,57%, Financials +1,11%, Industrials +1,09%, Materials +0,31%, Consumer Staples +0,3%, Health +0,28%, Real Estate +0,23%, Utilities +0,04%, Energy -0,2%. По итогам торгов: DJIA - 33629,56 п. (+0,76%),

S&P 500 - 4019,81 п. (+1,19%),

NASDAQ - 11364,41 п. (+2,01%). Японские инвесторы активно покупали акции полупроводниковой индустрии и экспортёров Азиатские торги проходили преимущественно на позитивной территории. Китай, Гонконг и Сингапур продолжают отдыхать по причине китайского нового года. В Японии рынок традиционно следует за динамикой американских индексов. Позитивным моментом для рынка является то, что доходности местных государственных бондов сначала вышли за рамки торгового диапазона, установленного Банком Японии, а затем существенно сократились. На торгах во вторник доходность 10летних бондов Японии выросла на 3 Б.П. до 0,409%, но это не помешало рынку акций. Как и в США, инвесторы фокусировали внимание на полупроводниковой индустрии. Акции производителя литографического оборудования Tokyo Electron подорожали на 3,5%, бумаги производителя тестового оборудования для чипов Advantest выросли на 1,5%. Естественно, что акции инвестора в технологичные истории SoftBank Group поднялись на 3,6%. Иена накануне ослабла на 0,8%, а на торгах вторника укрепилась на 0,4%. Однако это не помешало спросу на бумаги экспортёров. Акции Sony подорожали на 1,8%, Toyota Motor на 1,1%, Fanuc на 1,8%, а Honda Motor на 1,3%. Не подвела и японская статистика. Предварительный индекс деловой активности в сфере услуг поднялся в январе до 52,4 п. с 51,1 п. в декабре, хотя производственный индекс так и остался на уровне 48,9%. По состоянию на 8:50 мск: NIKKEI 225 - 27319,89 п. (+1,54%). Зима ещё напомнит нефти о холоде Нефть немного дешевела на торгах во вторник, хотя накануне даже пыталась подняться выше $89 за баррель Brent. Основным вопросом на рынке остаётся скорость восстановления и дальнейшего роста спроса на нефть в Китае. Пока КНР празднует новый год, статистики для оценки недостаточно. Тем не менее, некоторые оценки уже стали доступны. Аналитики Australia and New Zealand Banking Group отмечают в январе рост дорожного трафика на 22% в 15 крупнейших городах страны. Кроме того, в Китай пришла волна арктического холода из Сибири. В городе Мохэ зафиксирован новый температурный рекорд минус 53 градуса по Цельсию по сравнению с прежним рекордом минус 52,3 градуса. Естественно, что волна холода распространяется на более южные регионы, что приводит к увеличению потребления топлива. Кстати, погодные модели также говорят о том, что Европа и США также не смогут избежать похолодания и более низкой температуры в конце января и начале февраля. Тем не менее, пока нефть не решается перейти в новый торговый диапазон и удерживается на относительно низких значениях в диапазоне $85-$90 за баррель Brent. По состоянию на 9:10 мск: Brent - $87,93 (-0,29%),

WTI - $81,49 (-0,16%),

Алюминий - $2636,5 (+0,00%),

Золото - $1936 (+0,38%). info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное Смотрите также: Страница Банк Открытие на сайте SIA.RU »

ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте Кризис 2023, прогнозы, последние новости Вперед в прошлое? Иркутские эксперты – о предложении открывать киоски у входов в ТЦ Потанин: «Норникель» смещает акцент на работу в России Большинство оптовиков Иркутской области считают свое экономическое положение удовлетворительным Все материалы сюжета Реклама на сайте Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги