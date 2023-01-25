Комментарии «Открытие»: Внешние рынки усиливают ожидания завершения цикла ужесточения политики центробанков Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Внешние рынки усиливают ожидания завершения цикла ужесточения политики центробанков Ситуация на внешних рынках перед стартом торгов в России нейтрально-оптимистичная. Нефть пытается ликвидировать потери предыдущего дня. На работающих азиатских площадках преобладают покупки. В целом, предварительная статистика за январь противоречивая. Если в еврозоне наблюдаются улучшения благодаря падению цен на энергоносители, то в Великобритании и в США экономика всё ещё готова погрузиться в рецессию, повышая вероятность смягчения позиции регуляторов. Соответственно, рынки привыкают к мысли, что жёсткая денежная политика не будет вечной. Впрочем, для российского рынка это имеет мало значения. Падение котировок нефти накануне вечером предполагает давление на акции нефтегазового сектора в начале дня и некоторое ослабление рубля. Технические индикаторы продолжают говорить о слабости российского рынка Российский рынок снизился по итогам торгов во вторник. На рынке сложилась весьма уникальная техническая картина. 200MA (2167,4) резко двинулась вниз и теперь находится ниже любой из считаемых MA от 5 дневной (2178,3) до 100 дневной 2185). В краткосрочном плане это может говорить о том, что индекс может испытывать притяжение к 200MA. Если бы пересечение состоялось на растущем рынке, то это был бы сильный сигнал на покупку. В остальном, торги показали привычную картину реализации стратегии фиксации прибыли при первой возможности. Вчерашние лидеры подвергаются распродажам. Поддержку обеспечивают золотодобывающие компании, которые реагируют на максимальные с прошлого апреля цены золота. Активность выросла. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 29,120 млрд руб по сравнению с 23,076 млрд руб днём ранее.

По итогам торгов 24 января Индекс МосБиржи - 2172,75 п. (-0,57%), а Индекс РТС - 990,41 п. (-0,83%). Лидеры роста на 23:50 мск: Полюс 8 435 2,57% Polymetal 425,4 1,6% МосБиржа 102,5 0,79% ПИК ао 609,3 0,56% РУСАЛ ао 41,18 0,27% Лидеры снижения на 23:50 мск: СевСт-ао 875,2 -1,88% Аэрофлот 27,34 -1,65% VK-гдр 474,4 -1,58% ВТБ ао 0,02 -1,37% FIVE-гдр 1 513 -1,37% 3 отраслевых индекса российского рынка показали рост, а 7 зафиксировали потери. Самым слабым был сектор информационных технологий (-1,08%) из-за фиксации прибыли в бумагах VK, «Яндекс» и OZON Holdings. Наиболее уверенно проторговал день сектор химии и нефтехимии (+2,75%) благодаря сильному росту бумаг НКНХ.

Мы неоднократно отмечали, что российские инвесторы пока не готовы к длительному удержанию позиций в акциях. Поэтому после краткого периода роста торопятся зафиксировать прибыль. Случилось это и с бумагами IT-сектора, которые накануне активно дорожали на надеждах закрепления нулевой ставки налога на прибыль с 2024 года, или установлению скромной ставки в 3%. Однако высказанные пожелания участниками отрасли могут не реализоваться в решениях Минцифры и Минфина.

Акции ГМК «Норникель» вновь под давлением, но уже по причине ухудшения операционных результатов в IV квартале. Меж тем «Норникель» в 2022 г увеличил выпуск никеля на 13%, меди - на 6%, палладия – на 7%, платины – на 2%. «Напомним, что главной причиной роста операционных показателей ГМК в 2022 году является низкая база 2021 года, когда из-за аварии были временно приостановлены рудники «Октябрьский» и «Таймырский», а также Норильская обогатительная фабрика, - комментирует начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - При этом небольшое превышение плановых показателей по производству никеля и палладия в 2022 году связано с переносом ремонта печи взвешенной плавки (ПВП-2) Надеждинского металлургического завода на 2023 год. И именно по этой причине в текущем году компания ожидает сокращения объемов производства палладия (на 11%) и платины (на 5%) по сравнению с прошлогодними показателями. На наш взгляд, представленные результаты можно охарактеризовать как нейтральные. Аналогичный взгляд мы сохраняем и на акции «Норникеля» в целом».

Под давлением также оказались бумаги X5 Retail на фоне далеко не самой плохой отчётности.

X5 в IV квартале увеличила выручку на 16,3%, за 2022 г. - на 18,3%. «Результаты X5 мы оцениваем как неплохие, - комментирует начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - Некоторое снижение темпов роста выручки в IV квартале было связано, в первую очередь, с замедлением инфляции в стране. В результате средний чек X5 увеличился лишь на 3,5%, тогда как кварталом ранее его динамика составила 8,2%. При этом вновь ускорились продажи цифровых бизнесов, которые после стагнации во II и III кварталах в октябре-декабре подскочили почти на 50% кв/кв. Также впечатляющую динамику демонстрирует активно развивающаяся сеть дискаунтеров «Чижик», однако ее вклад в консолидированный показатель продаж в IV квартале составил лишь 2%. Напомним также, что в конце прошлого года главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман говорил, что рост выручки компании будет составлять менее чем на 20% ежегодно в ближайшее время. Мы считаем эти планы вполне реализуемыми и по-прежнему сохраняем позитивный взгляд на расписки ритейлера в долгосрочной перспективе».

Позитивом дня был рост акций золотодобывающих компаний. РФ увеличила поставки золота в Китай на 67% в 2022 году, или более 6,6 тонн. Однако золото это такой актив, который может пересекать границы и становиться анонимным. Китай в последнее время резко нарастил закупки данного металла, пытаясь снизить зависимость международных резервов от доллара. В ноябре Народный Банк закупил 32 тонны золота, в декабре 30 тонны, а по некоторым слухам на рынке в первые две недели января закупка составила до 100 тонн. Соответственно, рост котировок золота на фоне высоких ставок в резервных валютах достаточно необычное явление.

Рубль вновь укреплялся днём против основных конкурентов, но к вечеру растерял свои достижения. ЦБ РФ сообщил, что не проводил операции по продаже юаней с расчётами 23 января. Вероятно, что во вторник также не было продаж. Тем не менее, пока можно говорить о консолидационной динамике на фоне налогового периода.

Доллар слабел на Forex. Происходило это на фоне возобновившегося снижения доходностей по американским долговым обязательствам. К вечеру 10-летние бумаги теряли почти 5 б.п. доходности, которая упала почти до 3,47%. Британские аналоги теряли более 8 б.п. доходности, которая упала ниже 3,28%. Британская статистика деловой активности показала неожиданное ухудшение в январе. Согласно предварительной оценке, сводный индикатор упал до 48,0 п. с 49,9 п. в декабре. Если же говорить о сводном индикаторе деловой активности США, то его значение улучшилось до 46,6 п. с 45,0 п. в декабре, но всё ещё указывает на спад. Естественно, что для инвесторов это ещё один повод надежд на смягчение позиции ФРС по максимальной ставке. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 101,718 (-0,19%),

EUR/USD - $1,0882 (+0,12%),

GBP/USD - $1,2334 (-0,32%),

USD/JPY - 130,16 (-0,41%),

USD/RUB – 69,00 (+0,11%),

EUR/RUB – 75,17 (+0,60%),

CNY/RUB – 10,138 (+0,10%). Американские торги проходили весьма нервно. Биржа в Нью-Йорке приостанавливала сделки из-за технических проблем. В начале дня ряд бумаг подверглись резкой просадке. Остановка торгов коснулась около 40 бумаг. К примеру, акции Wells Fargo и Morgan Stanley, Verizon, Nike теряли более 10% в начале дня. Впрочем, даже без технических вопросов на рынке хватало пессимизма. Промышленный конгломерат 3M отчитался не только хуже ожиданий, но и хуже собственных дважды пониженных прогнозов. Как результат, акции 3M обвалились на 6,21%. Компания дополнительно объявила о сокращении 2,5 тыс. сотрудников. Johnson & Johnson отчиталась лучше ожиданий по прибыли, но не смогла оправдать прогнозы по выручке.

Предварительные индексы деловой активности в США улучшились, но продолжают указывать на спад. Индекс в промышленности поднялся до 46,7 п. с 46,2 п., а в сфере услуг до 46,6 п. с 44,7 п. Тем не менее, пока комментарии специалистов говорят о том, что экономика может избежать рецессии.

Возможно, что экономика избежит спада, но вот у некоторых компаний появляются реальные проблемы. Акции Alphabet (-2,09%) были под давлением новостей о том, что Минюст США подал иск о нарушении антимонопольного законодательства и требует разделения компании. В частности, претензии касаются доминирующего положения в сфере онлайн рекламы. В оборонной сфере пока всё в полном порядке на фоне геополитической напряжённости. Lockheed Martin (+1,8%) отчиталась лучше ожиданий по прибыли и выручке.

Динамика по секторам: Communication Services -0,69%, Health -0,65%, Energy -0,22%, Consumer Discretionary -0,17%, Technology -0,04%, Materials +0,04%, Financials +0,1%, Consumer Staples +0,38%, Real Estate +0,4%, Utilities +0,49%, Industrials +0,65%. По итогам торгов: DJIA - 33733,96 п. (+0,31%),

S&P 500 - 4016,95 п. (-0,07%),

NASDAQ - 11334,27 п. (-0,27%). Азия придерживается оптимизма Рынки Китая и Гонконга продолжают праздновать китайский Новый год. В Японии рынок растёт четвертый день подряд. Впрочем, для этого есть объективные причины. Suzuki Motor отчиталась об удвоении прибыли индийского подразделения Maruti Suzuki. Впрочем, акции полупроводниковой индустрии были под давлением фиксации прибыли. Накануне они показали сильный рост, а на торгах в среду бумаги Advantest упали на 1,1%, а Tokyo Electron снизились на 0,26%. В декабре японский индекс опережающих экономических индикаторов упал на 0,2% относительно ноября. По состоянию на 8:45 мск: NIKKEI 225 - 27398,39 п. (+0,36%). Американские запасы нефти растут пять недель подряд Нефть дорожала на торгах в среду, хотя накануне подверглась распродажам из-за слабой статистики в США. Как мы указывали выше, индексы деловой активности в США поднялись относительно декабрьских значений, но всё ещё указывают на спад. В промышленности предварительный PMI поднялся до 46,7 п. с 46,2 п. Кроме того, рынок опасался очередного роста американских запасов.

Согласно данным API, на неделе до 20 января коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,378 млн бар. Запасы на терминале в Кушинге увеличились на 3,928 млн бар. Запасы бензина выросли на 0,62 млн бар., а дистиллятов упали на 1,929 млн бар. Рост коммерческих запасов нефти в США регистрируется уже пятую неделю подряд. По состоянию на 9:05 мск: Brent - $86,55 (+0,49%),

WTI - $80,4 (+0,34%),

Алюминий - $2658,5 (+0,30%),

Золото - $1927,5 (-0,41%). info4

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