Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 января: 4 232,6899 руб/1 г золота и 52,3300/1 г серебра ЦБ РФ с 25 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 232,6899 руб.

1 грамм серебра - 52,3300 руб.

1 грамм платины - 2 292,2400 руб.

1 грамм палладия - 3 775,4600 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 14,5400 р. (0,34%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3400 р. (0,65%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 32,8201 р. (1,45%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 43,9299 р. (1,15%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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