Комментарии «Открытие»: В цикле ужесточения ведущих центральных банков появился просвет Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям В цикле ужесточения ведущих центральных банков появился просвет Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Впрочем, можно даже говорить о позитиве. Нефть торгуется стабильно, золото дорожает, в Гонконге рынок растёт после перерыва, а Банк Канады берёт паузу в цикле ужесточения для оценки ситуации. Всё это намекает на то, что внешний фон может улучшиться. Впрочем, российские акции живут в своём контексте. Геополитические риски пока не ослабевают, а лишь возрастают. Поэтому пока сложно ждать какого-либо акцентированного роста от акций. Рубль будет относительно стабилен благодаря налоговому периоду. Акции золотодобывающих компаний продолжают удерживать российский рынок от более глубокой просадки Российский рынок незначительно снизился по итогам торгов в среду. В целом, прошедший день можно назвать консолидацией после движения вниз. При этом на внешних рынках преобладали негативные настроения, хотя нефть к вечеру всё же смогла выйти в плюс. От более сильной просадки рынок спасли бумаги золотодобывающих компаний, а также OZON Holdings и Fix Price, которые демонстрируют более внятную динамику роста продаж, чем традиционные торговые сети. Активность заметно снизилась. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 22,637 млрд руб по сравнению с 29,120 млрд руб днём ранее.

По итогам торгов 25 января индекс МосБиржи - 2170,15 п. (-0,12%), а индекс РТС - 987,02 п. (-0,34%). Лидеры роста на 23:50 мск: Polymetal 451,9 6,23% FIXP-гдр 364,4 2,27% OZON-адр 1 638 1,99% Полюс 8 569,5 1,59% ПИК ао 615,2 0,97% Лидеры снижения на 23:50 мск: Ростел -ао 56,36 -0,9% Система ао 12,21 -0,74% GLTR-гдр 299,35 -0,6% Транснф ап 87 500 -0,57% Татнфт 3ап 330,5 -0,57% 3 отраслевых индекса российского рынка показали рост, а 7 завершили день с потерями. Наиболее сильно вырос сектор строительных компаний (+0,75%) благодаря акциям ГК «ПИК». Самая большая просадка в транспортном секторе (-0,69%) на сигналах о снижении объёмов государственной поддержки для авиаотрасли.

Для начала рассмотрим техническую ситуацию. Текущее значение индекса находится выше 100MA но ниже всех остальных линий. То есть стремление к значению 2160 п., где располагается 100-дневная будет логичным продолжением ситуации. Тем более, что внешний фон пока никоим образом не желает улучшаться. Конфронтация геополитической напряжённости продолжается полным ходом. Сверху движение ограничивается 50MA 2172 п. и 20MA 2173 п.

Слабость транспортного сектора была связана с информацией из Минтранса, где намерены сокращать поддержку авиакомпаний по мере выкупа ими самолётов. Впрочем, потери отраслевому индексу принесли порты и транспортные компании НМТП, GlobalTrans, «Совкомфлот» и ДВМП.

Лёгкие коррекции в золоте пока заканчиваются обновлением многомесячных максимумов. При этом акции золотодобывающих компаний пользуются спросом благодаря относительной стабильности их финансовых показателей. В частности, Polymetal в 2022 г увеличил производство на 2%, выручка в IV квартале выросла на 30% г/г. «Однозначным позитивом мы считаем очень сильные продажи в IV квартале, что позволило Polymetal сократить запасы, существенная часть которых была сформирована во II квартале 2022 года, а также снизить оборотный капитал и чистый долг, - комментирует начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - Таким образом, проблемы со сбытом продукции отечественными золотодобытчиками на фоне санкций, по всей видимости, остались позади. Еще более интересным моментом с точки зрения инвестиционной привлекательности данного кейса может стать возможная редомицилиция головной структуры Polymetal в Казахстан, что позволит и акционерам в периметре НРД получать дивиденды. Впрочем, данный процесс еще не запущен, и пока только оценивается менеджментом. Ну, а до принятия такого решения мы с по-прежнему осторожностью смотрим на перспективы бумаг компании для резидентов РФ». В IV квартале Polymetal увеличил производство на 16% до 540 тыс. унций, а выручка увеличилась на 30% до $1,0 млрд. В прошлом году значительная часть продаж компании была направлена в Азию, но в последнее время всё более привлекательным становится внутренний рынок.

Акции «Интер РАО» вышли в плюс по итогам торгов. Глава компании Борис Ковальчук сообщил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, что выручка и прибыль за 2022 год выросли благодаря повышению операционной эффективности и снижению затрат.

Рубль ослаб против основных конкурентов. ЦБ РФ вновь не проводил операции по продаже юаня с расчётами во вторник, так как в Китае выходные в связи с празднованием нового года. Соответственно, избыточного предложения на рынке не было, хотя текущая неделя связана с осуществлением налоговых платежей. Впрочем, уже на следующей неделе регулятор может вернуться, но уже с увеличением объёма предложения валюты, так как до 6 февраля должен реализовать её на 54,5 млрд руб.

Инфляция в России продолжила замедляться. В годовом выражении она составила 11,49% к 23 января, а за неделю цены выросли лишь на 0,14%. Примечательно, что замедление инфляции начало беспокоить правительство, хотя в текущих условиях это в большей степени желаемое событие, чем экономическая проблема. Чем ниже будет инфляция, тем ниже будет ставка ЦБ РФ, тем доступней станут кредиты для населения и бизнеса. И, наконец, низкие темпы инфляции способствуют росту накоплений, которые затем превращаются в длинные деньги для экономики. Соответственно, если глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина считает возможным достичь инфляции на уровне 4% уже этой весной, то регулятор должен приветствовать такой сценарий.

Доллар преимущественно слабел на Forex. Знаковым событием вечера стало решение Банка Канады повысить ставку на 25 базисных пункта, но одновременно регулятор объявил о паузе с целью оценки влияния повышенной ставки. Канадский доллар терял около четверти процента против американского визави, а вот австралийский, напротив, укреплялся почти на 0,65%. Инфляция в Австралии составила 7,8% по итогам IV квартала, что выше ожидаемых 7,5% и выше роста цен в III квартале на уровне 7,3%. Также весьма бодро укреплялась иена, но в данном случае можно говорить о расширении разрыва в доходностях американских и японских облигаций. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 101,43 (-0,24%),

EUR/USD - $1,0913 (+0,28%),

GBP/USD - $1,2395 (+0,48%),

USD/JPY - 129,63 (-0,41%),

USD/RUB – 69,305 (+0,44%),

EUR/RUB – 75,42 (+0,33%),\

CNY/RUB – 10,216 (+0,77%). Пауза в цикле ужесточения Банка Канады остановила падение американского рынка Рынок США закрыл день с небольшими изменениями, хотя в начале торгов находился под сильным давлением. Прогнозы Microsoft о возможном падении выручки на облачных услугах заставили инвесторов обеспокоиться по поводу доходов компаний с аналогичными услугами. Ситуацию исправил Банк Канады, который повысил ставку на 25 базовых пункта, но одновременно заявил о паузе для оценке влияния уже принятых мер. По сути, это первый из значимых регуляторов, который допустил остановку в цикле ужесточения денежной политики. Соответственно, подобное решение повысило ожидания, что и ведущие центральные банки остановят свою агрессивную риторику и повышение ставок.

Акции Tesla подорожали на 0,38% на новостях о том, что компания планирует инвестировать до $3,6 млрд в развитие производственных мощностей в штате Невада. Инвестиционная структура BlackRock авторизовала новую программу обратного выкупа на 7 млн своих акций и повысила дивидендные выплаты до $5,00 на акцию с $4,88. Нефтяная Chevron одобрила программу обратного выкупа на $75 млрд. Boeing неожиданно отчиталась об убытках и показала выручку ниже прогнозов, хотя спрос на новые самолёты значительно улучшился. В оборонном секторе все позитивно. General Dynamics отчиталась лучше ожиданий, как по прибыли, так и по выручке.

Динамика по секторам: Financials +0,74%, Consumer Discretionary +0,54%, Consumer Staples +0,28%, Materials +0,2%, Real Estate +0,11%, Health Care +0,01%, Energy -0,09%, Technology -0,26%, Communication Services -0,36%, Industrials -0,53%, Utilities -1,36%. По итогам торгов: DJIA - 33743,84 п. (+0,03%),

S&P 500 - 4016,22 п. (-0,02%),

NASDAQ - 11313,36 п. (-0,18%). Китайские инвесторы рассчитывают на мощное восстановление экономики после новогодних праздников Азиатские торги проходили разнонаправленно. После трёх выходных дней индекс фондового рынка в Гонконге активно повышался. Инвесторы покупали акции операторов Казино в Макао на фоне активного восстановления внутреннего туризма в КНР. Также повышались некоторые компании технологического сектора. В частности, бумаги Xiaomi Corp. Поднялись более чем на 9%. Волна фиксации прибыли коснулась акций биотехнологичных компаний. Ожидается, что после спада волны коронавируса спрос на лекарственные препараты резко пойдёт вниз. В целом, рост более 3% наблюдался в технологичном секторе и секторе застройщиков.

Японский рынок начинал торги позитивно, но затем растерял достижения и ушёл в минус. Локальные инвесторы пока не решаются занимать активную позицию перед публикацией ключевой статистики в США. В четверг Америка опубликует первую оценку ВВП за IV квартал и статистику цен личного потребления. Волна фиксации прибыли пришла в бумаги полупроводникового сектора. Бумаги производителя литографического оборудования Tokyo Electron потеряли 1,8%, а тестового оборудования Advantest более 3%. Худшим сектором среди 33 индустриальных групп был индекс морского транспорта, который провалился на 2,8%. По состоянию на 8:30 мск: NIKKEI 225 - 27340,50 п. (-0,20%),

Hang Seng - 22434,78 п. (+1,77%). Надежды на Китай пока пересиливают негатив в нефти от роста американских запасов Нефть торговалась без существенной волатильности. Накануне котировки смогли выйти из минуса, хотя данные по запасам в США были в пользу продавцов. Согласно статистики Минэнерго, на неделе до 20 января коммерческие запасы нефти в США выросли на 0,533 млн бар., запасы бензина увеличились на 1,763 млн бар., а дистиллятов упали на 0,507 млн бар. Справедливости ради, заметим, что рост запасов нефти оказался ниже ожидаемых цифр. В остальном, наибольшим негативом был рост запасов на терминале Кушинг в объёме 4,267 млн бар. Впрочем, всё это временные изменения, а тенденция рынка обусловлена ожиданиями восстановления спроса в Китае. По состоянию на 8:50 мск: Brent - $86,17 (+0,06%),

WTI - $80,29 (+0,17%),

Алюминий - $2656,5 (-0,08%),

Золото - $1945,9 (+0,17%). info4

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ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

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