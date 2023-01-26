«Открытие»: В цикле ужесточения ведущих центральных банков появился просвет

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям
В цикле ужесточения ведущих центральных банков появился просвет
- Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Впрочем, можно даже говорить о позитиве. Нефть торгуется стабильно, золото дорожает, в Гонконге рынок растёт после перерыва, а Банк Канады берёт паузу в цикле ужесточения для оценки ситуации. Всё это намекает на то, что внешний фон может улучшиться. Впрочем, российские акции живут в своём контексте. Геополитические риски пока не ослабевают, а лишь возрастают. Поэтому пока сложно ждать какого-либо акцентированного роста от акций. Рубль будет относительно стабилен благодаря налоговому периоду.
Акции золотодобывающих компаний продолжают удерживать российский рынок от более глубокой просадки
- Российский рынок незначительно снизился по итогам торгов в среду. В целом, прошедший день можно назвать консолидацией после движения вниз. При этом на внешних рынках преобладали негативные настроения, хотя нефть к вечеру всё же смогла выйти в плюс. От более сильной просадки рынок спасли бумаги золотодобывающих компаний, а также OZON Holdings и Fix Price, которые демонстрируют более внятную динамику роста продаж, чем традиционные торговые сети. Активность заметно снизилась. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 22,637 млрд руб по сравнению с 29,120 млрд руб днём ранее.
- По итогам торгов 25 января индекс МосБиржи - 2170,15 п. (-0,12%), а индекс РТС - 987,02 п. (-0,34%).
Лидеры роста на 23:50 мск:
|
Polymetal
|
451,9
|
6,23%
|
FIXP-гдр
|
364,4
|
2,27%
|
OZON-адр
|
1 638
|
1,99%
|
Полюс
|
8 569,5
|
1,59%
|
ПИК ао
|
615,2
|
0,97%
Лидеры снижения на 23:50 мск:
|
Ростел -ао
|
56,36
|
-0,9%
|
Система ао
|
12,21
|
-0,74%
|
GLTR-гдр
|
299,35
|
-0,6%
|
Транснф ап
|
87 500
|
-0,57%
|
Татнфт 3ап
|
330,5
|
-0,57%
- 3 отраслевых индекса российского рынка показали рост, а 7 завершили день с потерями. Наиболее сильно вырос сектор строительных компаний (+0,75%) благодаря акциям ГК «ПИК». Самая большая просадка в транспортном секторе (-0,69%) на сигналах о снижении объёмов государственной поддержки для авиаотрасли.
- Для начала рассмотрим техническую ситуацию. Текущее значение индекса находится выше 100MA но ниже всех остальных линий. То есть стремление к значению 2160 п., где располагается 100-дневная будет логичным продолжением ситуации. Тем более, что внешний фон пока никоим образом не желает улучшаться. Конфронтация геополитической напряжённости продолжается полным ходом. Сверху движение ограничивается 50MA 2172 п. и 20MA 2173 п.
- Слабость транспортного сектора была связана с информацией из Минтранса, где намерены сокращать поддержку авиакомпаний по мере выкупа ими самолётов. Впрочем, потери отраслевому индексу принесли порты и транспортные компании НМТП, GlobalTrans, «Совкомфлот» и ДВМП.
- Лёгкие коррекции в золоте пока заканчиваются обновлением многомесячных максимумов. При этом акции золотодобывающих компаний пользуются спросом благодаря относительной стабильности их финансовых показателей. В частности, Polymetal в 2022 г увеличил производство на 2%, выручка в IV квартале выросла на 30% г/г. «Однозначным позитивом мы считаем очень сильные продажи в IV квартале, что позволило Polymetal сократить запасы, существенная часть которых была сформирована во II квартале 2022 года, а также снизить оборотный капитал и чистый долг, - комментирует начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - Таким образом, проблемы со сбытом продукции отечественными золотодобытчиками на фоне санкций, по всей видимости, остались позади. Еще более интересным моментом с точки зрения инвестиционной привлекательности данного кейса может стать возможная редомицилиция головной структуры Polymetal в Казахстан, что позволит и акционерам в периметре НРД получать дивиденды. Впрочем, данный процесс еще не запущен, и пока только оценивается менеджментом. Ну, а до принятия такого решения мы с по-прежнему осторожностью смотрим на перспективы бумаг компании для резидентов РФ». В IV квартале Polymetal увеличил производство на 16% до 540 тыс. унций, а выручка увеличилась на 30% до $1,0 млрд. В прошлом году значительная часть продаж компании была направлена в Азию, но в последнее время всё более привлекательным становится внутренний рынок.
- Акции «Интер РАО» вышли в плюс по итогам торгов. Глава компании Борис Ковальчук сообщил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, что выручка и прибыль за 2022 год выросли благодаря повышению операционной эффективности и снижению затрат.
- Рубль ослаб против основных конкурентов. ЦБ РФ вновь не проводил операции по продаже юаня с расчётами во вторник, так как в Китае выходные в связи с празднованием нового года. Соответственно, избыточного предложения на рынке не было, хотя текущая неделя связана с осуществлением налоговых платежей. Впрочем, уже на следующей неделе регулятор может вернуться, но уже с увеличением объёма предложения валюты, так как до 6 февраля должен реализовать её на 54,5 млрд руб.
- Инфляция в России продолжила замедляться. В годовом выражении она составила 11,49% к 23 января, а за неделю цены выросли лишь на 0,14%. Примечательно, что замедление инфляции начало беспокоить правительство, хотя в текущих условиях это в большей степени желаемое событие, чем экономическая проблема. Чем ниже будет инфляция, тем ниже будет ставка ЦБ РФ, тем доступней станут кредиты для населения и бизнеса. И, наконец, низкие темпы инфляции способствуют росту накоплений, которые затем превращаются в длинные деньги для экономики. Соответственно, если глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина считает возможным достичь инфляции на уровне 4% уже этой весной, то регулятор должен приветствовать такой сценарий.
- Доллар преимущественно слабел на Forex. Знаковым событием вечера стало решение Банка Канады повысить ставку на 25 базисных пункта, но одновременно регулятор объявил о паузе с целью оценки влияния повышенной ставки. Канадский доллар терял около четверти процента против американского визави, а вот австралийский, напротив, укреплялся почти на 0,65%. Инфляция в Австралии составила 7,8% по итогам IV квартала, что выше ожидаемых 7,5% и выше роста цен в III квартале на уровне 7,3%. Также весьма бодро укреплялась иена, но в данном случае можно говорить о расширении разрыва в доходностях американских и японских облигаций.
По состоянию на 23:50 мск:
- DXY - 101,43 (-0,24%),
- EUR/USD - $1,0913 (+0,28%),
- GBP/USD - $1,2395 (+0,48%),
- USD/JPY - 129,63 (-0,41%),
- USD/RUB – 69,305 (+0,44%),
- EUR/RUB – 75,42 (+0,33%),\
- CNY/RUB – 10,216 (+0,77%).
Пауза в цикле ужесточения Банка Канады остановила падение американского рынка
- Рынок США закрыл день с небольшими изменениями, хотя в начале торгов находился под сильным давлением. Прогнозы Microsoft о возможном падении выручки на облачных услугах заставили инвесторов обеспокоиться по поводу доходов компаний с аналогичными услугами. Ситуацию исправил Банк Канады, который повысил ставку на 25 базовых пункта, но одновременно заявил о паузе для оценке влияния уже принятых мер. По сути, это первый из значимых регуляторов, который допустил остановку в цикле ужесточения денежной политики. Соответственно, подобное решение повысило ожидания, что и ведущие центральные банки остановят свою агрессивную риторику и повышение ставок.
- Акции Tesla подорожали на 0,38% на новостях о том, что компания планирует инвестировать до $3,6 млрд в развитие производственных мощностей в штате Невада. Инвестиционная структура BlackRock авторизовала новую программу обратного выкупа на 7 млн своих акций и повысила дивидендные выплаты до $5,00 на акцию с $4,88. Нефтяная Chevron одобрила программу обратного выкупа на $75 млрд. Boeing неожиданно отчиталась об убытках и показала выручку ниже прогнозов, хотя спрос на новые самолёты значительно улучшился. В оборонном секторе все позитивно. General Dynamics отчиталась лучше ожиданий, как по прибыли, так и по выручке.
- Динамика по секторам: Financials +0,74%, Consumer Discretionary +0,54%, Consumer Staples +0,28%, Materials +0,2%, Real Estate +0,11%, Health Care +0,01%, Energy -0,09%, Technology -0,26%, Communication Services -0,36%, Industrials -0,53%, Utilities -1,36%.
По итогам торгов:
- DJIA - 33743,84 п. (+0,03%),
- S&P 500 - 4016,22 п. (-0,02%),
- NASDAQ - 11313,36 п. (-0,18%).
Китайские инвесторы рассчитывают на мощное восстановление экономики после новогодних праздников
- Азиатские торги проходили разнонаправленно. После трёх выходных дней индекс фондового рынка в Гонконге активно повышался. Инвесторы покупали акции операторов Казино в Макао на фоне активного восстановления внутреннего туризма в КНР. Также повышались некоторые компании технологического сектора. В частности, бумаги Xiaomi Corp. Поднялись более чем на 9%. Волна фиксации прибыли коснулась акций биотехнологичных компаний. Ожидается, что после спада волны коронавируса спрос на лекарственные препараты резко пойдёт вниз. В целом, рост более 3% наблюдался в технологичном секторе и секторе застройщиков.
- Японский рынок начинал торги позитивно, но затем растерял достижения и ушёл в минус. Локальные инвесторы пока не решаются занимать активную позицию перед публикацией ключевой статистики в США. В четверг Америка опубликует первую оценку ВВП за IV квартал и статистику цен личного потребления. Волна фиксации прибыли пришла в бумаги полупроводникового сектора. Бумаги производителя литографического оборудования Tokyo Electron потеряли 1,8%, а тестового оборудования Advantest более 3%. Худшим сектором среди 33 индустриальных групп был индекс морского транспорта, который провалился на 2,8%.
По состоянию на 8:30 мск:
- NIKKEI 225 - 27340,50 п. (-0,20%),
- Hang Seng - 22434,78 п. (+1,77%).
Надежды на Китай пока пересиливают негатив в нефти от роста американских запасов
- Нефть торговалась без существенной волатильности. Накануне котировки смогли выйти из минуса, хотя данные по запасам в США были в пользу продавцов. Согласно статистики Минэнерго, на неделе до 20 января коммерческие запасы нефти в США выросли на 0,533 млн бар., запасы бензина увеличились на 1,763 млн бар., а дистиллятов упали на 0,507 млн бар. Справедливости ради, заметим, что рост запасов нефти оказался ниже ожидаемых цифр. В остальном, наибольшим негативом был рост запасов на терминале Кушинг в объёме 4,267 млн бар. Впрочем, всё это временные изменения, а тенденция рынка обусловлена ожиданиями восстановления спроса в Китае.
По состоянию на 8:50 мск:
- Brent - $86,17 (+0,06%),
- WTI - $80,29 (+0,17%),
- Алюминий - $2656,5 (-0,08%),
- Золото - $1945,9 (+0,17%).