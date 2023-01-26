Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 января: 4 258,3501 руб/1 г золота и 52,5700/1 г серебра ЦБ РФ с 26 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 258,3501 руб.

1 грамм серебра - 52,5700 руб.

1 грамм платины - 2 323,4399 руб.

1 грамм палладия - 3 777,8101 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 25,6601 р. (0,61%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2400 р. (0,46%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 31,2000 р. (1,36%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,3500 р. (0,06%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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