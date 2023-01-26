Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 января: 4 258,3501 руб/1 г золота и 52,5700/1 г серебра

ЦБ РФ с 26 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 258,3501 руб.
  • 1 грамм серебра - 52,5700 руб.
  • 1 грамм платины - 2 323,4399 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 777,8101 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 25,6601 р. (0,61%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2400 р. (0,46%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 31,2000 р. (1,36%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,3500 р. (0,06%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Китай открывается 2023, последние новости
Китай открывается для инвестиций
Они возвращаются. Готов ли турбизнес на Байкале к новому наплыву китайских туристов?
В Иркутской области спрос на специалистов со знанием китайского языка вырос в 27 раз
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги