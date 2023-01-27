«Открытие»: Внешний фон не смог стать драйвером роста российских акций

Шульгин Михаил, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Российские акции подешевели по итогам торгов в четверг, 26 января.

На 19:00 мск:

Индекс МосБиржи — 2 166,92 п. (-0,15%), с нач. года +0,6%

Индекс РТС — 985,85 п. (-0,12%), с нач. года +1,6%

Несмотря на позитивную динамику цен на нефть акции нефтяников под давлением перед объявлением ценового потолка на российские нефтепродукты. При этом с 5 февраля также вступает в силу эмбарго ЕС на покупку нефтепродуктов из России. В IT-секторе, расписках TCS Group (TCSG) и акциях Сбербанка (SBER) частичная фиксация прибыли. Без очевидных позитивных драйверов расти довольно трудно. Считаем, что Индекс МосБиржи может снизиться до 2140-2120 пунктов, где будет формироваться плацдарм для очередной атаки на психологическую отметку 2200 пунктов.

Внешний фон был умеренно позитивным для российского рынка. Рынок акций Европы получил поддержку от восстановления технологического сектора и сильных отчетов некоторых компаний. Американский индекс S&P 500 умеренно рос, достигнув области семинедельных максимумов. Из опубликованных сегодня данных следует, что ВВП США вырос в 4 кв. 2022 г. на 2,9% в годовом выражении, что лучше прогноза (+2,6%), но хуже предыдущего значения (+3,2%). Тем не менее личное потребление, которое является основной движущей силой экономики США, отстало, прибавив в отчетный период лишь 2,1% (против прогноза +2,5% и против +2,3% в 3 кв.). В целом отчет можно назвать смешанным и оставляющим надежды на то, что ФРС удастся провести операцию по «мягкой посадке» экономики страны.

Цены на нефть росли. По заявлению властей Китая, число смертей и тяжелых случаев заболевания, связанных с ковидом, снизилось на 70% с пика в начале января. Улучшение эпидемиологической ситуации в стране должно способствовать росту мобильности населения и, следовательно, увеличению спроса на энергоносители.

С начала года цены на медь выросли на 10% с лишним, тогда как в среднем за последние 30 лет металл прибавлял по итогам января лишь 0,5%. Поддержку ценам оказывают опасения перебоев с поставками из Латинской Америки (Чили/Перу) и ожидания усиления спроса со стороны Китая.

На 19:05 мск:

Brent, $/бар. — 87,41 (+1,50%), с нач. года +1,7%

WTI, $/бар. — 81,42 (+1,58%), с нач. года +1,4%

Urals, $/бар. — 59,65 (+2,16%), с нач. года -6,9%

Золото, $/тр. унц. — 1 927,20 (-0,97%), с нач. года +5,7%

Серебро, $/тр. унц. — 23,87 (-0,19%), с нач. года -0,4%

Алюминий, $/т — 2 637,50 (-0,79%), с нач. года +10,9%

Медь, $/т — 9 336,00 (+0,23%), с нач. года +11,5%

Никель, $/т — 29 265,00 (+0,28%) с нач. года -2,6%

Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 11,1 %. Индекс торгуется с коэффициентом 3,7 к прибыли за прошедший год (P/E).

На 19:05 мск:

EUR/USD — 1,0864 (-0,48%), с начала года +1,5%

GBP/USD — 1,2364 (-0,31%), с начала года +2,3%

USD/JPY — 130,38 (+0,61%), с начала года -0,6%

Индекс доллара — 102,149 (+0,50%), с начала года -1,3%

USD/RUB (Мосбиржа) — 69,265 (-0,06%), с начала года -0,9%

EUR/RUB (Мосбиржа) — 75,4325 (+0,02%), с начала года +1,5%

В фокусе

27 января ТГК-1 (TGKA) планирует публиковать результаты операционной деятельности за 2022 год.

Акционеры ТМК (TRMK) ранее одобрили выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2022 года в размере 6,78 руб. на акцию. Дивидендная доходность — 7,2%. Чтобы попасть в дивиденды, акции компании нужно купить до 27 января включительно.

Ключевые новости дня

Как сообщил Росстат, объем жилищного строительства в России в декабре 2022 года составил 9 млн 449,4 тыс. кв. м, что на 17,2% меньше, чем за аналогичный месяц 2021 года. В целом за 2022 год жилищное строительство продемонстрировало рост на 11% за счет существенного увеличения в январе-августе, начиная с сентября динамика в годовом выражении ушла в минус.

Итоги российского рынка

Из 10 отраслевых индексов 3 выросли и 7 снизились по итогам дня.

Худшим по динамике стал отраслевой индекс «Химии и нефтехимии» (-0,84%). Акции «Куйбышевазота» и префы «Нижнекамскнефтехима» подорожали более чем на 1%. Остальные представители сектора в минусе. В лидерах снижения префы «Оргсинтеза» (-8,8%), обычка «Нижнекамскнефтехима» (-4%) и обычка «Оргсинтеза» (-3,3%).

Лидером роста стал индекс «Металлов и добычи» (+1,25%). Лидировали префы «Мечела» (MTLRP), акции Polymetal (POLY), который накануне опубликовал позитивный производственный отчет. В лидерах снижения были акции «Норникеля» (GMKN) и «Алроса» (ALRS).

Индекс «Нефти и газа» снизился на 0,35%. В секторе скромную позитивную динамику показали акции «Новатэка» (NVTK). В лидерах снижения были акции «Роснефти» (ROSN), префы «Татнефти» (TATNP), «Транснефти» (TRNFP) и акции «Газпрома» (GAZP).

Из 40 акций индекса МосБиржи 14 подорожали и 26 подешевели по итогам дня.

64,3 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 66,7 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 54,8 % торгуются выше своей 200-дневной МА.

Корпоративные истории

Positive Technologies («Группа Позитив», POSI) опубликовала предварительные итоги деятельности в 2022 году. Компания проинформировала о росте объема отгрузок по итогам 2022 года. Исходя из текущих данных, диапазон по показателю «отгрузки» (ранее — «продажи») в 2022 году составит 14-14,8 млрд рублей, менеджмент компании ожидает итоговый объем на уровне 14,5 млрд рублей. Для сравнения, в 2021 году объем продаж компании составил 7,8 млрд рублей. Акции POSI подорожали на 1,1%, достигали в ходе торгов 1475 руб. - новый максимум с момента листинга акций в декабре 2021 года. У нас есть актуальная инвестидея в акциях Positive Technologies с целью 1600 руб.

Группа «Аэрофлот» (AFLT) в 2022 г. сократила пассажиропоток на 11% до 40,7 млн человек. Сколько группа перевезла на внутренних линиях и сколько — на международных, не уточняется. Все российские авиакомпании в 2022 году перевезли более 95 млн человек (-14% г/г). Ранее в январе акции AFLT подорожали на 11% на фоне ряда позитивных корпоративных новостей и надежд на расширение господдержки. Очевидного инвестиционного тезиса в «Аэрофлоте» мы не видим. Схема с допэмиссиями в акциях компании уже обкатана. Выпуск дополнительных акций размывает доли действующих акционеров. Последняя допэмиссия проводилась летом 2022 г. Мы держим в уме риск того, что очередную допэмиссию мы можем увидеть и в текущем году.