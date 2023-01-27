«Открытие»: Акции золотодобывающих компаний продолжают рост

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Акции золотодобывающих компаний продолжают рост на перспективах расширения использования золота в международной торговле

· Российский рынок торговался в вялом плюсе в первой половине дня. Поддержку рынку продолжают оказывать акции золотодобывающих компаний, а также бумаги Fix Price на фоне позитивной отчётности. Под давлением N+ Group и ГМК «Норникель» на фоне снижающихся цен на металлы. Активность остаётся низкой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 13,4 млрд руб к середине дня по сравнению с 13,2 млрд руб днём ранее.

· По состоянию на 15:25 мск индекс МосБиржи - 2174,45 п. (+0,20%), а индекс РТС - 993,36 п. (+0,64%).

· Лидерами дня среди индексных бумаг были Polymetal, Fix Price, «Московская Биржа», «Полюс» и «Интер РАО». Самыми слабыми оказались «Аэрофлот», привилегированные «Татнефть», TCS Group, N+ Group и ГМК «Норникель».

· Бумаги Fix Price были среди лидеров дня после вышедшей перед открытием торгов отчётности. Компания в IV квартале увеличил выручку на 13,9%, LfL-продажи - на 5,2%. «Неоднозначные результаты, - полагает начальник управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - Динамика выручки в IV квартале резко замедлилась после роста на 21,2% г/г в III квартале и на 23,1% за 9 месяцев 2022 года. Само по себе снижение темпов роста не выглядит удивительным в том числе на фоне снижения потребительской инфляции. Однако показатель оказался ниже, чем у отчитавшегося на кануне X5, в то время как продуктовые дискаунтеры в прошлом году в целом росли существенно быстрее других форматов. В любом случае мы по-прежнему считаем бумаги Fix Price неоправданно дорогими и потому не рекомендуем их к покупке».

· Акции золотодобывающих компаний вновь дорожали, игнорируя лёгкую просадку котировок на глобальном рынке. Правительства РФ и Ирана обсуждают вариант создания стейблкоин с обеспечением золота для проведения торговых расчётов. В принципе, уже сегодня ничего не мешает тому, чтобы использовать золото в качестве промежуточного актива для торговли на основе национальных валют без использования долларовых транзакций. В любом случае, продукция золотодобывающих компаний крайне востребована в условиях геополитической напряжённости и перекройки мировых экономических связей.

· Повышенная волатильность наблюдалась в акциях HeadHunter в утренние часы. Kismet Capital Group приобрела 22,68% долю в HeadHunter. Стоимость акций по условиям сделки составила $12,83, а стоимость купленной доли около $147,3 млн. Бумаги куплены с явным дисконтом, что первоначально стало причиной негативной реакции рынка. Однако затем бумаги скорректировались вверх. Вероятно, что дисконт предусматривался в качестве условия долгосрочного сотрудничества.

· Рубль укреплялся против евро и доллара, но слабел против юаня. ЦБ РФ вновь не проводил операции по продаже юаней с расчётом 25 января в связи с новогодними праздниками в КНР. Соответственно, рынок пока следует в рамках налогового периода. Присутствие продаж валюты со стороны ЦБ РФ могло бы избыточно укрепить рубль. Впрочем, оставшийся объём придётся реализовывать в меньшие сроки.

· Доллар незначительно укреплялся на Forex. Ситуация на глобальном валютном рынке характеризуется ожиданиями ключевой статистики по США. В 16:30 мск выйдет первая оценка ВВП за IV квартал и данные по заказам на товары длительного пользования. Соответственно, ждём высокой волатильности в вечерние часы. Накануне Банк Канады уже подал первый пример, повысив ставку, и, объявив о паузе в цикле ужесточения для оценки влияния уже принятых мер.

По состоянию на 15:25 мск:

· DXY - 101,625 (+0,21%),

· EUR/USD - $1,0892 (-0,21%),

· GBP-USD - $1,2386 (-0,09%),

· USD/JPY - 129,88 (+0,21%),

· USD/RUB – 68,95 (-0,51%),

· EUR/RUB – 75,10 (-0,42%),

· CNY/RUB – 10,223 (+0,07%).

Корпоративные отчёты определили динамику европейских индексов

· Европейские индексы преимущественно торговались в плюсе, реагируя на очередные корпоративные отчёты. Акции производителя микросхем STMicroelectronics дорожали более чем на 5%. Прибыль компании составила $1,32 на акцию при ожиданиях $1,09. Выручка также оказалась лучше ожиданий благодаря более высокому спросу со стороны автомобилестроителей и других промышленных потребителей. Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia отчитался лучше ожиданий, а также ждёт роста продаж в 2023 году. Сильная отчётность помогла акциям подорожать более чем на 4%. Акции германского производителя ПО для бизнеса SAP теряли более 3% на новостях о планах сократить персонал на 2,5%, а также продать остающуюся долю в Qualtrics. Негативная динамика SAP оказала давление на германский DAX.

По состоянию на 15:25 мск:

· FTSE 100 - 7755,75 п. (+0,14%),

· DAX - 15077,02 п. (-0,03%),

· CAC 40 - 7090,46 п. (+0,66%).

Надежды на Китай продолжают двигать котировки нефти вверх

· Ярких новостей на рынке нефти нет, но котировки уже демонстрируют уверенный рост к середине европейских торгов. Основной идеей остаётся восстановление потребления в Китае. Ещё до новогодних праздников глава КНР Си Цзиньпин говорил о прохождении самого сложного периода текущей волны коронавируса. Соответственно, массовая заболеваемость обеспечивает население естественной вакцинацией, что станет основой для нормального функционирования экономики без ограничительных мер. Кроме того, близится время, когда Европа откажется от закупок российского топлива, что также может нарушить глобальный баланс спроса и предложения.

По состоянию на 15:25 мск:

· Brent - $86,8 (+0,71%),

· WTI - $80,87 (+0,90%),

· Алюминий - $2635 (-0,88%),

· Золото - $1935,2 (-0,38%),

· Никель - $29150 (-0,11%).

Tesla может вдохновить американский рынок на новый рывок вверх

· Фьючерсы на основные индексы США торговались разнонаправленно. DJIA может просесть в начале дня в пределах 0,1%, а вот NASDAQ способен подняться на 0,65%. Акции Tesla повышались на 7% в рамках утренней сессии после сильной отчётности, которая совпала с оптимистичными ориентирами Илона Маска. Компании даже не помешали различные дисконты, которые были объявлены в декабре.

· Календарь четверга предполагает публикацию первой оценки ВВП за IV квартал, отчёт по заказам на товары длительного пользования, первичные обращения за пособием по безработице, а также чикагский индекс национальной активности. 26 января также отчитываются McDonald’s, Intel, Comcast, Visa, Dow, Whirl pool, Western Digital и Northrop Grumman.

· Comcast отчитался лучше ожиданий, хотя рост спроса на услуги широкополосного доступа существенно замедлился. Авиакомпания Southwest Airlines отчиталась об убытках $220 млн в IV квартале из-за масштабного сбоя в период рождественских праздников.