Комментарии «Открытие»: Российские инвесторы продолжают реализовывать стратегию продаж перекупленных бумаг и покупок сильно перепроданных активов Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Российские инвесторы продолжают реализовывать стратегию продаж перекупленных бумаг и покупок сильно перепроданных активов Российский рынок повышался в первой половине дня. Однако также наблюдается стратегия фиксации прибыли после значимого роста акций. На прошлой и текущей неделях заметно подорожали бумаги золотодобывающих компаний, которые на торгах в пятницу подвергнуты давлению. Напротив, вчерашние аутсайдеры в виде N+ Group и ГМК «Норникель» пользуются спросом. Новостной поток весьма скудный и на этом фоне также наблюдается снижение активности. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 11,4 млрд руб по сравнению с 13,4 млрд руб днём ранее.

По состоянию на 15:25 мск Индекс МосБиржи - 2183,32 п. (+0,76%), а Индекс РТС - 992,98 п. (+0,72%).

Лидерами среди индексных бумаг были «РусАл», GlobalTrans, ГМК «Норникель», N+ Group, привилегированные «Сургутнефтегаз». Самыми слабыми оказались Polymetal, Fix Price, «Полюс», привилегированные «Татнефть» и VK.

Бумаги VK под давлением на новостях о планах приобретения активов. Компания уведомила ФАС о том, что намерена в последствии приобрести по опционам ещё 49% долю ООО «Медиум Кволити Продакшн». Ещё в декабре 2022 года VK приобрела 51% компании производителя цифрового видео контента в СНГ. ФАС не обнаружила оснований для негативных последствий конкуренции на рынке производства фильмов и телевизионных программ.

В остальном, новостей было довольно мало. Директор Департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов заявил в рамках пресс-конференции, что в II полугодии банки РФ смогли компенсировать убыток первых шести месяцев. Уже весной банки отчитаются по РСБУ за I квартал. Ипотечные кредиты выросли за год на 20%. В декабре банки РФ заработали 342 млрд руб. Расходы банков на резервы увеличились до 2,5 трлн руб. Доля прибыльных банков активах сектора составила 77% против 98% годом ранее. Таким образом, можно говорить, что банковский сектор пережил весьма сложный год далеко не по самому суровому сценарию.

Низкие объёмы торгов говорят о том, что на рынке нет идей для сильных движений. Продолжается перетасовка бумаг в зависимости от их сильной, или даже слабой, перепроданности, или перекупленности. Некоторую неопределённость создают ожидания очередного европейского эмбарго на нефтепродукты из РФ и обсуждение в рамках Евросоюза и G7 ценовых ограничений на российское топливо. Подобная ситуация продлится, как минимум, до середины февраля. Хотя ещё на предстоящей неделе появится вновь фактор китайского рынка, который стал для российских бумаг более значимым внешним индикатором, чем рынки Европы и США.

Рубль смог показать укрепление против евро и юаня к середине дня, но слабел против доллара США. Накануне картина была противоположной. Фактор налогового периода прекратил своё влияние, но на повестке увеличение продаж юаней в рамках компенсации выбывающих нефтегазовых доходов. Поскольку ЦБ РФ не продавал китайскую валюту во время новогодних праздников в КНР, то в оставшееся до 6 февраля время будет вынужден проводить валютные продажи более активно.

Доллар незначительно изменялся на Forex. Впрочем, фунт стерлингов довольно активно слабел на фоне роста разрыва доходностей американских и британских долговых обязательств. Доходность по 10-летним казначейским бумагам США повышалась более чем на 10 Б.П. выше 3,56%, а по британским аналогам на 4,5 Б.П. до 3,362%. Точками повышенной волатильности на валютном рынке может стать выход данных по ценам личного потребления в США, которые выйдут в пятницу в 16:30 мск, а затем уже итог двухдневного заседания ФРС 1 февраля. По состоянию на 15:25 мск: DXY - 101,705 (+0,07%),

EUR/USD - $1,0879 (-0,13%),

GBP/USD - $1,2363 (-0,41%),

USD/JPY - 129,95 (-0,23%),

USD/RUB – 69,26 (-0,01%),

EUR/RUB – 75,28 (-0,20%),

CNY/RUB – 10,256 (-0,22%). Европейские инвесторы рассчитывают на оживление китайских продаж европейских компаний Европейские рынки преимущественно повышались. Основную поддержку обеспечивали акции энергетики и базовых материалов, которые дорожали в ожидании активного восстановления экономики Китая. Бумаги LVMH смогли выйти в плюс. Компания показала сильные продажи в Европе и США, что позволило компенсировать слабые результаты в Китае. Однако выход КНР из коронавирусных ограничений обещает восстановление продаж люксовой продукции. H&M отчиталась о более значимом падении операционной прибыли в минувшем квартале. На результатах компании существенно сказался уход из РФ. Текущая оценка роста прибыли европейских компаний в IV квартале снизилась до 9,5% с 14,5% на начало января. По состоянию на 15:25 мск: FTSE 100 - 7771,30 п. (+0,13%),

DAX - 15157,20 п. (+0,16%),

CAC 40 - 7097,31 п. (+0,02%). Нефть ждёт восстановления китайского спроса после новогодних праздников Нефть продолжила дорожать и уже приближается к уровню $89 за баррель Brent. Главные идеи остаются прежними. В Китае власти сообщили о сокращении тяжелых случаев COVID-19 на 72%, а также о падении летальности на 79% по сравнению с пиком заболеваемости в первой половине января. Соответственно, после завершения новогодних праздников ожидается активное восстановление экономической и социальной жизни. Плюс к этому экономика США оказалась достаточно устойчивой к высоким ставкам. Рост в IV квартале составил 2,9% при ожиданиях 2,6%. Естественно, что рост экономики это также потребление топлива и спрос на нефть. По состоянию на 15:25 мск: Brent - $88,75 (+1,46%),

WTI - $82,25 (+1,53%),

Алюминий - $2640 (+0,04%),

Золото - $1932 (+0,10%),

Никель - $29475 (+0,16%). Статистика по инфляции может компенсировать негатив от Intel на пятничных торгах в США Фьючерсы на основные индексы США указывали на негативный старт торгов. Рынок может открыться от нейтральных значений в Dow Jones до падения на 0,45% в NASDAQ. Ключевым моментом дня станет публикация отчёта по ценам личного потребления за декабрь. Ожидается, что Core PCE, или стержневой показатель цен личного потребления, замедлится до 4,4%. Если цифра не окажется выше, то рынок может вздохнуть спокойно, так как любое замедление инфляции приближает время терминальной ставки ФРС. Экономисты также склонны говорить о том, что сильные данные, вышедшие в четверг, лишь кажутся таковыми. По многим показателям, включая инвестиции в развитие компаний, экономика демонстрирует существенное ухудшение, которое приведёт к спаду уже в I квартале текущего года.

Из корпоративных историй особое внимание занимают акции Intel, которые дешевеют на утренних торгах. Компания отчиталась существенно хуже ожиданий, а выручка упала до уровня 2016 года. Более того, прогнозы на I квартал также оказались удручающими. Результаты Intel способны оказать давление на весь полупроводниковый сектор. info4

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