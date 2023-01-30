«Открытие»: Китай демонстрирует активный выход из коронавирусных ограничений

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Выход китайской экономики из коронавирусных ограничений вселяет надежды на восстановление сырьевого спроса

· Внешний фон перед стартом торгов в России нейтрально-позитивный. Данные из Китая указывают на то, что ведущая экономика Евразии демонстрирует активное восстановление после снятия коронавирусных ограничений. Пассажирский трафик в КНР существенно вырос по сравнению с прошлогодними показателями, что также указывает на улучшение спроса на топливо. Некоторый сдерживающий эффект наблюдается из-за предстоящего заседания ФРС, хотя уже сложно ожидать каких-либо неожиданностей от американского регулятора. Нефть начинает неделю с продаж, но китайский спрос и геополитические риски могут развернуть ситуацию в любой момент. Российский рынок может начать неделю неуверенно, хотя китайский ориентир предлагает вектор на покупку акций. Рубль лишается поддержки налогового периода, но ЦБ РФ возобновит продажу юаней в увеличенном объёме, так как не продавал валюту на прошлой неделе из-за новогодних праздников в Китае.

Итоги прошедшей недели

· За прошлую неделю индекс МосБиржи поднялся с 2166,69 п. до 2189,35 п., а Индекс РТС с 991,88 п. до 992,37 п. Пара EUR/USD поднялась с $1,0857 до $1,0869. Пара USD/RUB повысилась с 68,83 до 69,46, а пара EUR/RUB с 74,60 до 75,50. Нефть Brent подешевела с $87,63 до $86,66 за баррель. Золото на Comex подорожало с $1928,20 до $1929,40 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust выросли с 917,06 до 918,50 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 3972,61 п. до 4070,56 п.

· Прошедшая неделя оказалась довольно нервозной для российского рынка. Индекс МосБиржи пробивал линии поддержки без особых усилий, но пятничная торговля осталась за оптимистами, что позволило индексу МосБиржи прирасти на 1,5% по итогам пятидневки. Отметим, что уже 11 недель подряд недельное изменение индекса МосБиржи не превышает 2,1%, то есть присутствует невысокая волатильность. Из ключевых моментов стоит выделить то, что банковский сектор всё же завершил 2022 год с прибылью в 203 млрд руб. В 2023 году, по словам директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александра Данилова, сектор может заработать более 1 трлн руб. Однако банки не сыграли главную роль в положительном итоге недели. Основной вклад внёс сектор нефти и газа. Отечественные нефтяники постепенно адоптируются к ограничениям Евросоюза и G7, а также рассчитывают на устойчивый рост спроса со стороны Китая и Индии. Очередные потолки цен на нефтепродукты со стороны ЕС и G7 не кажутся жёсткими, да и методы обхода уже обкатаны на поставках нефти.

· В понедельник рынок толкали вверх акции сектора информационных технологий. Профессиональные ассоциации данной отрасли предложили Минцифре сохранить ставку нулевого налога на прибыль с 2024 года, или вернуть на постоянной основе 3% налог. Впрочем, позитивный эффект от данной новости сошёл на нет уже во вторник. Предложения IT отрасли пока не встретили немедленной реакции правительства. В течение недели наблюдалась высокая волатильность в бумагах ГМК «Норникель». Появилась информация, что уже в декабре менеджмент предлагал пересмотреть подход к объёму выплаты дивидендов, сократив его в четыре раза до $1,5 млрд, а высвободившиеся средства направить на развитие. Примечательно, что предложение было принято спокойно компанией «РусАл», которая в прошлые годы получала существенный доход от дивидендов ГМК. Почти всю неделю дорожали акции золотодобывающих компаний, опережая динамику роста котировок металла на глобальном рынке. В четверг появилась новость о том, что РФ и Иран обсуждают вопрос создания механизма торговли на основе золота, включая вариант стейблкоина с золотым покрытием. То есть продукция золотодобывающих компаний может быть ещё более актуальной. Впрочем, на торгах в пятницу бумаги золотодобытчиков подверглись коррекции, но одновременно российские инвесторы покупали другие перепроданные акции. Соответственно, итог дня и недели был позитивным.

Ключевые события предстоящей недели

· Китайский рынок возвращается к работе в понедельник. Прошедшие новогодние праздники принесли ряд позитивных новостей, включая резкое снижение тяжёлых случаев и летальности от COVID-19. Соответственно, экономика КНР готова к мощному восстановлению, что будет отражать местный фондовый рынок. Впрочем, в начале недели статистики из Китая не будет. Однако в понедельник мы получим первую оценку ВВП Германии за IV квартал. Ожидается, что крупнейшая экономика Европы показала нулевой прирост за три месяца. В еврозоне выйдут индексы оценки делового и потребительского доверия и делового климата. Ожидается улучшение обоих индикаторов.

· Япония во вторник может сообщить о сохранении безработицы на уровне 2,5% в декабре. Китай может сообщить о росте показателя производственной активности до 49,7 п. в январе с 47,0 п. в декабре. В сфере услуг показатель активности мог подняться до 52,0 п. с 41,6 п. в декабре. Естественно, что массовая заболеваемость COVID-19 также приводит к дальнейшему массовому выздоровлению и нормализации экономической жизни в стране. Днём в Европе выйдут данные по ВВП Франции и Италии. Германия может сообщить о сохранении безработицы на уровне 5,5%. Также выйдет оценка экономики еврозоны, которая могла сократиться за IV квартал на 0,1%. Вечером в США выйдет статистика по ценам на жильё. Прогнозы говорят о падении цен за ноябрь на 0,4%. Далее Чикагский PMI, а также индекс потребительского доверия от Conference Board.

· Ночью в среду Американский Институт Нефти сообщит свои данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. В этот день будут публиковаться индексы деловой активности в производственной сфере по различным странам. Ожидается, что китайский PMI в производственной сфере от Caixin поднимется до 49,5 п. с 49,0 п. в декабре. Индекс деловой активности в промышленности еврозоны может составить 48,8 п. В Великобритании показатель упадёт до 46,7 п. Также ключевым моментом дня будет публикация отчёта по инфляции в еврозоне. Ожидается, что в январе рост цен замедлится до 9,1% с 9,2% в декабре. ОПЕК+ проведёт совещание, в рамках которого может быть принято решение о сохранении прежних квот на добычу. В США календарь предусматривает публикацию статистики ADP Services по новым рабочим местам в частном секторе экономики. Ожидается 170 тыс. Далее индексы производственной активности, а также показатель ISM в сфере производства. Минэнерго США опубликует данные по запасам нефти и нефтепродуктов. Однако главным событием дня будет итог заседания ФРС. Ожидается повышение ставки на 25 базисных пункта до 4,75%. Впрочем, сам факт повышения уже мало волнует рынок, а вот комментарии о дальнейших действиях регулятора имеют повышенное значение. Шансы на замедление роста ставки и близость терминального уровня повысились после отчёта по ценам личного потребления в минувшую пятницу. Базовый PCE показал снижение темпов годового прироста до 4,4% в декабре с 4,7% в ноябре.

· В четверг ознакомимся с динамикой внешней торговли Германии. Ожидается, что в декабре импорт сократился на 3,5% в годовом выражении, а импорт на 0,5%. Днём важнейшим событием будут заседания Банка Англии и ЕЦБ по ставке. Ожидается, что британский регулятор повысит ставку на 50 базисных пункта до 4,0% семью голосами из девяти членов монетарного комитета. Регулятор еврозоны также может повысить ставки на 50 базисных пункта, включая ключевую ставку до 3,0%. В США недельная статистика первичных обращений за пособием по безработице, а также статистика затрат на рабочую силу за IV квартал.

· В пятницу вновь будут публиковаться индексы деловой активности в сфере услуг и сводные индикаторы. Ожидается, что китайский PMI в сфере услуг от Caixin поднимется до 51,6 п. в январе с 48,0 п. в декабре. Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны может составить 50,7 п. а сводный показатель 50,2 п. Днём выйдет статистика цен производителей еврозоны. Ожидается замедление их роста до 22,6% в декабре с 27,1% в ноябре. Далее ключевое событие дня, а именно публикация статистики по рынку труда в США. Ожидается 185 тыс. новых рабочих мест за январь и рост безработицы до 3,6% с 3,5%. Значимым событием для рынка РФ будет публикация планов валютных операций Минфина на февраль.

Китай демонстрирует активный выход из коронавирусных ограничений

· Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Материковый Китай вернулся к работе после новогодних праздников. Однако акции в Шанхае повышались незначительно. Основной позитив для рынка состоял в том, что прошедшие выходные не были ограничены какими-либо мерами сдерживания социальной мобильности. Пассажирский трафик в минувшую неделю на 74% превзошёл объёмы праздничных перевозок год назад. Китайские потребители беспрепятственно путешествовали по стране и занимались праздничными покупками. Повышались секторы автомобилестроения, товаров длительного потребления. Впрочем, в Гонконге, напротив, преобладали настроения по фиксации прибыли. Акции Alibaba и Tencent теряли более 5%. Гонконг вышел из праздников на две торговые сессии раньше, чем площадка в Шанхае. Соответственно, скромный рост акций материкового Китая побудил рынок в Гонконге к продажам.

· Японский рынок демонстрировал небольшой рост, реагируя на пятничное повышение индексов США. Однако можно говорить об осторожности многих инвесторов перед ключевыми событиями недели. Впереди отчётность таких компаний, как Amazon и Apple, а также заседание ФРС. Впрочем, некоторые местные истории заслуживают упоминания. Акции производителя промышленных роботов Fanuc подорожали более чем на 4% на фоне повышения корпоративного прогноза по операционной прибыли в текущем финансовом году и дроблении акций на 5. Бумаги Tokyo Electron подорожали на 0,5%, хотя компания может пострадать из-за американских договорённостей с правительствами Японии и Голландии по ограничению экспорта литографического оборудования в Китай.

По состоянию на 9:00 мск:

· NIKKEI 225 - 27433,40 п. (+0,19%),

· Hang Seng - 22151,31 п. ((-2,37%),

· Shanghai Composite - 3269,01 п. (+0,13%).

Рынок пока слабо учитывает риски последствий атак на Иран

· Нефть начала новую неделю с потерь. Информация о том, что российский нефтяной экспорт из балтийских портов заметно вырос во второй половине января говорит о снижении рисков дефицита поставок. Впрочем, потенциальное снижение котировок ограничивают геополитические риски. В минувшие выходные в Иране были атакованы несколько объектов оборонной промышленности, что связывают с действиями вооружённых сил Израиля. Однако прямых доказательств пока не поступало. Соответственно, ситуация находится в начале эскалации и может разогреться в любой момент. Если же говорить о спекулятивной составляющей, то некоторые трейдеры выходят из длинных позиций перед заседанием ФРС. Соответственно, давление на нефть может сохраниться до середины недели.

По состоянию на 9:20 мск:

· Brent - $86,15 (-0,59%),

· WTI - $79,32 (-0,45%),

· Алюминий - $2601 (-0,99%),

· Золото - $1930,1 (+0,04%).