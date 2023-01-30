Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 января: 4 307,8999 руб/1 г золота и 52,8600/1 г серебра ЦБ РФ с 28 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 307,8999 руб.

1 грамм серебра - 52,8600 руб.

1 грамм платины - 2 300,5801 руб.

1 грамм палладия - 3 783,0200 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 16,7701 р. (0,39%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7900 р. (1,52%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 8,5599 р. (0,37%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 66,2800 р. (1,72%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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