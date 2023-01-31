«Открытие»: «Ростелеком» озвучивает амбициозные планы

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

«Ростелеком» озвучивает амбициозные планы

· Российский рынок демонстрировал скромный рост в первой половине торгов понедельника. Растут бумаги «Ростелеком» на новостях об интересе к покупке «Мегафон». Также дорожают акции металлургов, реагируя на новости о льготной ипотеке. Активность немного выросла по сравнению с прошлой неделей. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 15,2 млрд руб к середине дня.

· По состоянию на 15:25 мск Индекс МосБиржи - 2195,26 п. (+0,27%), а Индекс РТС - 989,57 п. (-0,28%).

· Лидерами среди индексных бумаг были «Полюс», «Ростелеком», OZON Holdings, ММК и «Северсталь». Самыми слабыми оказались обыкновенные и привилегированные акции «Сургутнефтегаз», «РусАл», «Детский Мир» и «Газпром».

· Правительство сообщает о расширении программы льготной ипотеки для IT-специалистов. Действие программы распространяется на всех сотрудников аккредитованных IT-компаний. Также расширен возрастной доступ до 18-50 лет вместо прежних 22-44 лет. Логично было бы предположить, что новость будет позитивом для акций строительных компаний. Однако их реакция была минимальной. Более динамично растут металлурги, для которых расширение ипотечных программ — это потенциальный спрос на продукцию со стороны строительной отрасли.

· Акции «Ростелеком» демонстрируют рост. Издание «Коммерсант» пишет о том, что «Ростелеком» ведёт переговоры о покупке «Мегафон» у USM Group. Источники в USM Group подтверждают интерес к компании, но конкретики пока мало. Сам же «Ростелеком» вместе с ВТБ намерен заняться реализацией цифрового развития регионов. Ожидается, что до 2025 года будет освоено до 35 млрд руб инвестиций.

· «Лента» отчиталась о росте продаж за 2022 год на 11,1% до 537,4 млрд руб. Розничные продажи увеличились на 11,4% до 530,2 млрд руб. Сопоставимые продажи (LFL) выросли на 2,3% при повышении среднего чека на 5,0%. Общая торговая площадь расширилась на 1,9%, а число магазинов достигло 820. Онлайн сегмент показал рост на 108,9% до 40,4 млрд руб. Однако картину портит IV квартал, когда годовой прирост продаж составил лишь 0,6% до 148,2 млрд руб.

· Бумаги «Аэрофлота» дорожали на 0,7%. Авиакомпания ожидает рост перевозок пассажиров на 7%. Генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что в 2023 году объём перевозки пассажиров составит до 43,5 млн. В 2022 году пассажиропоток составил 40,7 млн человек.

· Рубль слабел против основных конкурентов. Завершение налогового периода лишило российскую валюту значительной поддержки. При этом на текущей неделе ЦБ РФ должен возобновить продажу юаней для компенсации выбывающих нефтегазовых доходов бюджета в увеличенном объёме, так как не проводил операции в период новогодних праздников в Китае. Тем не менее, этих продаж пока недостаточно, чтобы сгладить негативный геополитический фон.

· Доллар незначительно слабел на фоне выходящих данных по инфляции в отдельных странах еврозоны. Укрепление евро усилилось после выхода данных по Испании, где инфляция ускорилась до 5,8% в январе с 5,7% в декабре, хотя экономисты прогнозировали снижение до 4,9%. Соответственно, на рынке закладывают ожидания более жёсткого подхода ЕЦБ по вопросу ужесточения денежной политики.

По состоянию на 15:25 мск:

· DXY - 101,63 (-0,09%),

· EUR/USD - $1,0897 (+0,26%),

· GBP/USD - $1,2388 (-0,09%),

· USD/JPY - 130,16 (+0,24%),

· USD/RUB – 69,80 (+0,49%),

· EUR/RUB – 76,02 (+0,69%),

· CNY/RUB – 10,347 (+0,85%).

Экономика ФРГ неожиданно сократилась за IV квартал

· Европейские индексы снижались. Германский ВВП неожиданно сократился за IV квартал на 0,2% при ожиданиях нулевой динамики изменения. Если же говорить о статистике всей еврозоны, то показатель оценки делового и потребительского доверия поднялся до 99,9 п. с 97,1 п. в декабре. Индекс делового климата повысился до 0,69 п. с 0,57 п. Рынки акций также негативно отреагировали на испанскую статистику, так как подобный разворот в динамике роста цен может усилить позиции «ястребов» в ЕЦБ. Доходности по 10-летним бондам Германии, Италии и Испании демонстрировали рост на 7-8 б.п. при более скромном росте доходности американских и британских обязательств. На этом фоне индекс технологичных компаний терял более 2%. Акции Philips дорожали на 6%. Компания отчиталась лучше ожиданий за прошедший квартал, а также объявила о планах сокращения ещё 6 тыс. сотрудников для повышения эффективности бизнеса.

По состоянию на 15:25 мск:

· FTSE 100 - 7771,78 п. (+0,09%),

· DAX - 15061,26 п. (-0,59%),

· CAC 40 - 7059,38 п. (-0,53%).

Иранский фактор может обострить ситуацию на рынке нефти

· Нефть торговалась без существенной волатильности. С одной стороны, Китай начал активно восстанавливаться после коронавирусных ограничений. Пассажирский трафик в минувшие новогодние праздники на 74% превысил прошлогодний показатель. С другой стороны, после невнятного декабря экспорт нефти из РФ вернулся к прежним объёмам. То есть худшие опасения возникновения дисбаланса в объёме 1,0-1,5 млн бар. в сутки пока не произошло.

· Также потенциальным фактором взрывного роста котировок может стать ситуация на Ближнем Востоке. В минувшие выходные ряд оборонных объектов в Иране был атакован неизвестными дронами. Официально никто не взял на себя ответственность, но СМИ говорят об операции Израиля, хотя со стороны США также звучали угрожающие предупреждения. В частности, президент Джо Байден говорил о возможности военного решения проблемы иранской ядерной программы. Поэтому можем предположить, что атака дронами будет далеко не последней.

По состоянию на 15:25 мск:

· Brent - $86,51 (-0,17%),

· WTI - $79,49 (-0,24%),

· Алюминий - $2616,5 (-0,40%),

· Золото - $1925,9 (-0,18%),

· Никель - $29500 (+2,07%).

Американский рынок проявляет тревожность перед серией отчётов IT-гигантов

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на падение рынка в начале дня от 0,6% в Dow Jones до 1,2% в NASDAQ. На текущей неделе ФРС объявит своё решение по ставке. Пятничные данные по ценам личного потребления вселили некоторые надежды на сокращение шага повышения и на близость терминальной ставки. Однако прочие экономические данные указывают на сильную экономику и столь же сильный рынок труда. Пока увольнения в крупных компаниях слабо отражаются на общем уровне безработицы. Компании продолжают конкурировать зарплатными предложениями за сотрудников. Кроме того, на текущей неделе отчитываются такие гиганты, как Apple, Alphabet и Amazon. Некоторые отчёты на прошлой неделе заставляют ожидать результаты технологичных компаний с настороженностью.