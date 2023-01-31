Россельхозбанк разместил облигации Российского экологического оператора общим объемом 1,6 млрд рублей

Россельхозбанк выступил организатором первого выпуска облигаций ППК РЭО. Размещение облигаций состоялось 25 января 2023 года по открытой подписке на Московской Бирже с включением в котировальный список. Срок погашения облигаций – 17 декабря 2032 года. Ставка первого купона составила 10,5% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться исходя из уровня ключевой ставки Банка России плюс 3 процентных пункта.

Выпуск облигаций предусматривает ежеквартальную выплату купонов и амортизацию номинальной стоимости один раз в квартал, начиная с 27 сентября 2024 года.

«Мы выступили якорными инвесторами в облигациях ППК РЭО, тем самым обеспечив строительство индустриального комплекса обработки и утилизации ТКО в Тульской области, реализуемого в рамках нацпроекта «Экология». Субсидия, выделяемая ППК РЭО в размере 90% ключевой ставки Банка России на выплату купонного дохода по облигациям, гарантирует финансирование инвестиционных проектов в сфере обращения с ТКО на льготных условиях. Реализация подобных проектов позволит осуществить переход к экономике «замкнутого цикла», и будет способствовать сокращению расходов государства на ликвидацию накопленного экологического ущерба» - прокомментировал Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

Облигации ППК РЭО серии 01 имеют целевой характер и предусматривают направление денежных средств на финансирование строительства индустриального комплекса обработки и утилизации ТКО. Обеспечением по облигациям выступает залог денежных требований эмитента по договору займа между ППК РЭО и ООО РО «ВОСТОК» и по двум залоговым счетам эмитента, на которые поступает субсидия, предоставляемая ППК РЭО на выплату купона по облигациям, и денежные суммы, получаемые ППК РЭО по договору займа.

«Мощность индустриального комплекса обработки и утилизации отходов в Тульской области ООО «Региональный оператор «ВОСТОК» составит 300 тысяч тонн отходов в год. Объект планируется ввести в эксплуатацию до июля 2024 года», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг облигациям ППК РЭО серии 01 на уровне ruA+, что свидетельствует о высоком уровне кредитоспособности.

Как уточнил Председатель Правления РСХБ, облигации ППК РЭО будут привлекательны для широкого круга инвесторов. Дебютный выпуск станет референтным и будет способствовать расширению лимитной массы на эмитента. По облигациям предусматривается плавающая ставка купона, что позволит защитить инвесторов от колебаний рынка.

В апреле 2022 года Россельхозбанк и ППК РЭО подписали соглашение об инвестиционном сотрудничестве в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в рамках которого запланирован как выпуск «зеленых» облигаций, так и реализация ряда совместных проектов в области обеспечения и поддержания благоприятной экологической обстановки в стране.