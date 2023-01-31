Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 31 января: 4 302,7402 руб/1 г золота и 53,0800/1 г серебра ЦБ РФ с 31 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 302,7402 руб.

1 грамм серебра - 53,0800 руб.

1 грамм платины - 2 259,8301 руб.

1 грамм палладия - 3 673,8999 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,1599 р. (0,12%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2200 р. (0,42%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 40,7501 р. (1,77%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 109,1200 р. (2,88%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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