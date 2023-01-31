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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 31 января: 4 302,7402 руб/1 г золота и 53,0800/1 г серебра

ЦБ РФ с 31 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 302,7402 руб.
  • 1 грамм серебра - 53,0800 руб.
  • 1 грамм платины - 2 259,8301 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 673,8999 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,1599 р. (0,12%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2200 р. (0,42%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 40,7501 р. (1,77%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 109,1200 р. (2,88%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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