«Открытие»: Индекс МосБиржи впервые с декабря 2021 года закрылся выше 200-дневного среднего значения

Шульгин Михаил, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Укрепление рубля не испортило настроения инвесторов в последний торговый день месяца. Российские акции уверенно выросли по итогам торгов во вторник, 31 января.

На 19:00 мск:

Индекс МосБиржи — 2 225,60 п. (+0,96%), с нач. года +3,3%

Индекс РТС — 1 001,23 п. (+1,40%), с нач. года +3,2%

Очень позитивный финал месяца. Даже без нефтегазового сектора российский рынок смог продемонстрировать уверенный рост, закрылся выше 200-дневной скользящей средней линии впервые с февраля 2021 года и впервые с ноября 2021 года закрылся выше 50-дневной, 100-дневной и 200-дневной МА. Несмотря на некоторые технические сигналы краткосрочной перекупленности российского рынка, если удастся уверенно закрепиться выше 2250 п., это исторически будет сигналом к устойчивому ралли Индекса МосБиржи.

Геополитика остается перманентным фактором давления, однако мы видим, что рост поддерживают ориентированные на внутренний рынок истории в лице финансового сектора, IT-сектора и транспортная отрасль.

Внешний фон был в целом позитивным для российского рынка. Акции в Европе показали скромную динамику в преддверии объявления решения ФРС по ставкам (в среду), но инвесторы в США были более позитивны – основные фондовые индексы росли на фоне опубликованных данных, подтверждающих замедление ценового давления. Нефть Brent дешевела, нефть WTI дорожала, промышленные металлы торговались в зеленой зоне. На рынке агрокультур заметно подорожало кофе, сахар и пшеница, незначительно подешевела кукуруза.

На 19:05 мск:

Brent, $/бар. — 84,59 (-0,37%), с нач. года -1,5%

WTI, $/бар. — 78,94 (+1,34%), с нач. года -1,6%

Urals, $/бар. — 65,23 (+1,23%), с нач. года +1,9%

Золото, $/тр. унц. — 1 927,83 (+0,24%), с нач. года +5,7%

Серебро, $/тр. унц. — 23,70 (+0,42%), с нач. года -1,1%

Алюминий, $/т — 2 627,00 (+1,45%), с нач. года +10,5%

Медь, $/т — 9 247,50 (+0,41%), с нач. года +10,5%

Никель, $/т — 29 570,00 (+1,20%) с нач. года -1,6%

Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 10,8 %. Индекс торгуется с коэффициентом 3,7 к прибыли за прошедший год (P/E).

На 19:05 мск:

EUR/USD — 1,0861 (+0,09%), с начала года +1,5%

GBP/USD — 1,2316 (-0,29%), с начала года +1,9%

USD/JPY — 130,14 (-0,19%), с начала года -0,7%

Индекс доллара — 102,165 (-0,11%), с начала года -1,3%

USD/RUB (Мосбиржа) — 69,82 (-0,83%), с начала года -0,1%

EUR/RUB (Мосбиржа) — 75,9475 (-0,80%), с начала года +2,2%

Ключевые новости дня

Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики России в 2023 году на 0,3% г/г. Предыдущий прогноз подразумевал снижение на 2,3% г/г. Официальный прогноз Минэкономразвития РФ подразумевает снижение ВВП РФ в 2023 г. на 0,8%. В 2024 году МВФ ожидает ускорения роста до 2,1%.

Объем заблокированных активов на 30 ноября составляет 5,7 трлн рублей, сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова. Из них около 20% принадлежат розничным инвесторам.

Итоги российского рынка

По итогам января (с начала 2023 года) 9 отраслевых индексов выросли, и только нефтегазовый сектор упал на 1,7%. Лидером роста стал IT-сектор (+13,5%), от него не сильно отстал транспортный сектор (+13,4%). Финансовый сектор и сектор «Металлов и добычи» прибавили 9,8% и 8,5% соответственно.

Во вторник все 10 отраслевых индексов выросли по итогам дня.

Худшим по динамике стал отраслевой индекс «Нефти и газа» (+0,2%). В лидерах роста были префы «Башнефти» (BANEP), и «Транснефти» (TRNFP). Самыми слабыми были префы (TATNP) и обычка (TATN) «Татнефти».

Лидером роста стал индекс «Информационных технологий» (+3,7%). Все бумаги сектора подросли, кроме расписок HeadHunter (HHRU). Лидировали акции «Яндекса» (YNDX) и «Группы Позитив» (POSI).

Индекс «Финансов» вырос почти на 2,4%. Здесь лидировала «Мосбиржа» и акции Сбербанка (SBER, SBERP).

Индекс «Транспорта» вырос на 2,2%. В секторе подешевели акции НКХП (NKHP), при этом более 5% прибавил «Совкомфлот» (FLOT) на фоне хорошей отчетности (чистая прибыль за 9 мес. 2022 г. выросла почти в 16 раз) и более 4% прибавили расписки Globaltrans (GLTR).

Из ТОП-25 акций лидеров по объему торгов 3 подешевели и 22 подорожали. Лидировали по объему акции Сбербанка, «Полюса», ИСКЧ (ISKJ), «Яндекса», «Газпрома». Наиболее существенный рост в ТОП-25 показали акции «Красного Октября» (KROT, +31%) и «Камаза» (KMAZ, 19%). Наиболее существенное снижение – акции «Татнефти» (TATN, -1,1%).

Из 40 акций индекса МосБиржи 30 подорожали и 10 подешевели по итогам дня.

83,3 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 78,6 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 64,3 % торгуются выше своей 200-дневной МА. Ретроспективный анализ показывает, что указанные выше показатели приблизились к уровням, которые ранее сигнализировали о грядущей коррекции Индекса МосБиржи. Отметим, что пока осциллятор «индекс относительной силы» (RSI) для IMOEX еще не вошел в зону перекупленности. Это подразумевает, что прежде, чем начать коррекцию, рублевый индекс может подрасти до 2280-2300 пунктов.

Корпоративные истории

«Совкомфлот» обнародовал финансовые результаты (МСФО) по итогам 9 месяцев 2022 г. Выручка в тайм-чартерном эквиваленте выросла в 2 раза до $1,017 млрд. Чистая прибыль выросла в 15,9 раза до $321 млн. Показатель EBITDA вырос на 46% до $741 млн. Акции компании подскакивали на приличном объеме до максимума с апреля 2022 года, к вечеру несколько снизились, но закрылись все равно на самом высоком уровне за 9 месяцев.

Расписки Globaltrans (GLTR) были в числе лидеров роста среди компонентов Индекса МосБиржи. Минтранс подготовил проект распоряжения правительства о компенсациях железнодорожным операторам примерно за 10 тысяч вагонов, изъятых на Украине и в Финляндии. В нем предлагается выделить Росжелдору в 2023 году из резервного фонда правительства 22,3 млрд рублей на компенсацию не менее чем 32 получателям ущерба. Неплохая новость для компании Globaltrans, которая ранее в сентябре 2022 г. сообщила о, что на Украине заблокировано 3,3 тыс. единиц подвижного состава. Собственно, в отчетности по МСФО за 1п 2022 г. компания признала соответствующий неденежный убыток от обесценения в размере 3,7 млрд руб. Поскольку расчетная субсидия на вагон составляет 2,2 млн рублей, Globaltrans в теории может получить 7,45 млрд руб. компенсаций (если при распределении субсидий не будет формальных препятствий, например, из-за кипрской прописки холдинга).

Компания «Юнипро» (UPRO) опубликовала операционные итоги 2022 года. Производство электроэнергии увеличилось на 19% до 53,96 млрд кВт.ч. Выработка электроэнергии в 4 квартале выросла на 32% до 15,96 млрд кВт.ч. После возвращения в работу третьего энергоблока станции в мае 2021 года (после пожара) она в полной мере заработала только в IV квартале 2021 года. В целом, мы считаем акции Юнипро интересными для инвестирования. Компания имеет невысокую долговую нагрузку и щедрую дивидендную политику. После смены собственника компания может вернуться к практике дивидендных выплат, тогда дивидендная доходность может превысить 15%.