«Открытие»: Индекс МосБиржи вновь пробует на прочность сопротивление на уровне 200-дневной скользящей

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Индекс МосБиржи вновь пробует на прочность сопротивление на уровне 200-дневной скользящей

· Российский рынок пытался расти в первой половине дня. Индекс МосБиржи «постучался» в 200MA и откатился вниз. Больших значимых новостей на рынке нет, а внешний фон вряд ли можно назвать позитивным. Тем не менее, отечественные инвесторы могут оглядываться на позитив восстановления объёмов российского нефтяного экспорта. Китайская статистика также внушает уверенность в устойчивости российских поставок для быстро оживающей экономики КНР. Активность выросла. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 19,6 млрд руб к середине дня по сравнению с 15,2 млрд руб днём ранее.

· По состоянию на 15:30 мск индекс МосБиржи - 2212,41 п. (+0,36%), а индекс РТС - 986,33 (-0,11%).

· Лидерами среди индексных бумаг были GlobalTrans, «Яндекс», «Московская Биржа», OZON Holdings, TCS Group. Слабее всех оказались Polymetal, «Полюс», «Интер РАО», «Ростелеком» и «Татнефть».

· Относительно аутсайдеров среди индексных бумаг ситуация совершенно прозрачная. На российском рынке доминируют частные инвесторы, которые в условиях непредсказуемого новостного потока предпочитают фиксировать прибыль после получения позитивного результата за непродолжительное время. Тем более, что для лёгкой коррекции акций золотодобывающих компаний сложился соответствующий фон. Статистика из Европы говорит о том, что инфляция пока не собирается замедляться, что предполагает более агрессивные решения ЕЦБ. То есть ставки регуляторов продолжат расти. Золото реагирует снижением почти на 1%.

· МВФ порадовал улучшением прогноза по экономике РФ до роста на 0,3% в 2023 году по сравнению с октябрьской оценкой, которая предсказывала падение ВВП на 2,3%. Частично это связано с расширением экономических связей с Китаем и восстановлением самой экономики КНР после коронавирусных ограничений.

· Бумаги GlobalTrans являются одним из основных получателей преимуществ от переориентации торговых потоков на Восток. Кроме того, в правительстве могут выделить до 22,3 млрд руб на компенсацию железнодорожным операторам за изъятые за рубежом вагоны.

· Серия новостей от Московской Биржи поддержала акции одноимённой компании. В 2023 году планируется внедрить торговлю ещё десятью валютными парами. Также в ближайшие две недели будут запущены торги фьючерсами на индексы Nikkei 225 и DAX 30. Кстати, инструмент на японский индекс может быть довольно интересным для спекуляций, так как часто реагирует с задержкой на динамику американского рынка, а также имеет довольно устойчивую корреляцию с курсом иены. Во всяком случае, в утренних обзорах мы пишем о японском рынке.

· Также появилась информация от ЦБ РФ о том, что могут быть смягчены имущественные требования для квалифицированных инвесторов, но решение ещё не принято. Об этом сообщила журналистам Ольга Шишлянникова, директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России в рамках конференции «Коммерсанта» «Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов».

· Рубль слабел против доллара и юаня, но смог отыграть некоторые потери против евро. ЦБ РФ отразил продажу юаней в объёме 19,2 млрд рублей с расчётами 30 января. Однако рынок этого не заметил, поскольку накануне россиянин отступал по всем направлениям. Внешний фон для российской валюты также остаётся негативным. Дешевеет нефть, металлы, а на рынках преобладают настроения бегства от риска. Некоторые участники торгов называют текущую неделю периодом непредсказуемой волатильности из-за заседаний по ставкам сразу трёх ведущих Центробанков. Однако в активе рубля восстановление нефтяного экспорта и сильные данные по Китаю. Если в 2022 году товарооборот между РФ и Китаем увеличился более чем на 29%, то результат 2023 года может оказаться ещё лучше, поскольку КНР встаёт на путь восстановления после добровольных самоограничений на фоне COVID-19.

· Доллар укреплялся на Forex, хотя повод для покупки евро был достаточно серьезным. Гармонизированный индекс цен во Франции вырос до 7,0% с 6,7% в декабре. То есть испанский случай разгона цен это не уникальное явление. Соответственно, в ЕЦБ могут принять более жёсткую позицию по вопросу повышения ставки. Тем не менее, первым из ведущих ЦБ на текущей неделе примет решение ФРС в среду 1 февраля. Уже после этого на валютном рынке может наблюдаться повышенная волатильность.

По состоянию на 15:30 мск:

· DXY - 102,235 (+0,15%),

· EUR/USD - $1,0838 (-0,09%),

· GBP/USD - $1,2325 (-0,2%),

· USD/JPY - 130,45 (-0,02%),

· USD/RUB – 70,66 (+0,36%),

· EUR/RUB – 76,50 (-0,08%),

· CNY/RUB – 10,439 (+0,33%).

Январская инфляция в еврозоне может оказаться выше прогнозов

· Инфляционная статистика заметно ухудшила настроения инвесторов в Европе. Представители ЕЦБ без этого многократно говорили о том, что впереди ждёт серия из нескольких повышений на 50 Б.П., а при новом витке разгона цен позиция может стать ещё более жёсткой. Меж тем европейская статистика уже выглядит довольно мрачно. Потребительские расходы во Франции упали на 1,3% за декабрь. Рост ВВП Франции за IV квартал составил лишь 0,1% вместо ожидаемых 0,2%. Розничные продажи в Германии упали за декабрь на 5,3%. В Италии ВВП сократился на 0,1% за IV квартал, хотя ожидания были ещё хуже. ВВП еврозоны едва смог выдать рост на 0,1% за квартал.

· Корпоративные новости также пока не отличаются ровным оптимизмом. Германский оборонный поставщик Rheinmetall AG отмечал интерес к своим акциям, но объявление о размещении конвертируемых бондов отправило их в падение более чем на 6%. Порадовал инвесторов банк UniCredit, обещая выплатить акционерам 5,25 млрд евро после сильного 2022 года. В UBS Group отчитались лучше ожиданий за IV квартал, но финансовая организация ожидает много неопределённости в текущем году, что привело к падению акций компании на 3%.

По состоянию на 15:30 мск:

· FTSE 100 - 7727,12 п. (-0,74%),

· DAX - 15050,59 п. (-0,50%),

· CAC 40 - 7051,55 п. (-0,43%).

Опрос Reuters указывает на ожидания более высокой цены нефти в текущем году

· Укрепление доллара и ожидания более высоких ставок Центробанков оказывают давление на котировки нефти и прочих сырьевых ресурсов. При этом утренние данные из Китая, напротив, должны были привести к противоположному эффекту. Выход из добровольных самоограничений в период COVID-19 оказался впечатляющим. Рост наблюдался, как в производственной активности, так и в сфере услуг. Тем не менее, пока спекулянты сосредоточены на грядущих заседаниях ФРС, ЕЦБ и Банка Англии, хотя сами решения о повышении ставок не вызывают сомнений.

· Опрос экспертов, проведённый Reuters, показал повышение ожиданий по цене на нефть в текущем году. В среднем, прогнозируются средние цены выше $90 за баррель. Поэтому текущую неуверенность на рынке можно считать временной. Экономики Китая и Индии получают нефть дешевле, чем европейские потребители, что станет их дополнительным фактором роста в текущем году.

По состоянию на 15:30 мск:

· Brent - $84,14 (-0,90%),

· WTI - $77,04 (-1,10%),

· Алюминий - $2574,5 (-0,58%),

· Золото - $1917,5 (-1,12%),

· Никель - $29345 (+0,43%).

Exxon Mobil отчиталась о рекордной прибыли за минувший год

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в начале дня от 0,3% в S&P 500 до 0,45% в NASDAQ. Основные тревоги связаны с тем, что ФРС может проявить больше решительности и не идти на поводу у рынка. Пока основные ожидания говорят о том, что ставка будет повышена ещё дважды на 25 базисных пункта.

· Меж тем продолжается период корпоративных отчётов. McDonald’s отмечает изменения в потребительском поведении американцев, которые стали чаще ходить в рестораны быстрого питания, чем в дорогие заведения. Благодаря этому компания смогла показать рост продаж, а прибыль составила $2,59 на акцию при ожиданиях $2,45. Продажи (LFL) увеличились на 12,6%. В США сравнимые продажи увеличились на 10,3%. Exxon Mobil отчиталась о рекордной прибыли за 2022 год в объёме $59 млрд. General Motors сообщила о прибыли в размере $2,12 на акцию при ожиданиях $1,69, а выручка составила $43,11 млрд при ожиданиях $40,65 млрд. Прибыль за год выросла более чем на 40%, а выручка почти на треть. В 2023 году GM ожидает чуть более слабые результаты, но пока корпоративные прогнозы оказались лучше прогнозов Wall Street.