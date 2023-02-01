Комментарии «Открытие»: Ожидания в отношении действий ФРС смягчились Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Ожидания в отношении действий ФРС смягчились Внешний фон перед началом торгов в России слабо позитивный. Азиатские рынки растут на фоне улучшения прогнозов по экономике Китая. Американский рынок вновь купается в оптимизме благодаря снижению цен на недвижимость, что сделает ФРС более мягким. Отчёты корпораций всё же демонстрируют зависимость прибыли от конкурентных преимуществ, а не только от общих условий. Нефть дорожает на сильном восстановлении экономики КНР. Соответственно, ждём закрепления индекса МосБиржи выше 2200 пунктов, но также и выше 200-дневной скользящей. Рубль вполне может рассчитывать на укрепление, так как азиатский рост это позитив для отечественного экспорта. Российские инвесторы сосредоточены на акциях с сильной господдержкой Российский рынок завершил январь на оптимистичной ноте, поднявшись выше 200-дневной скользящей по итогам торгов во вторник. Теперь все считаемые линии находятся ниже текущего значения индекса. Почти все секторы смогли подрасти по итогам месяца, исключая только нефть и газ, что связано с определёнными трудностями, возникшими из-за европейского нефтяного эмбарго и потолка цен на российскую нефть. Однако на рынке всё большую роль играют внутренние истории и идеи, связанные с переориентацией торговых путей на восток. Активность была достаточно высокой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 33,469 млрд руб по сравнению с 25,349 млрд руб днём ранее.

По итогам торгов 31 января Индекс МосБиржи - 2225,6 п. (+0,96%), а Индекс РТС - 1001,23 п. (+1,40%). Лидеры роста на 23:50 мск: Yandex clA 2 047,2 5,85% GLTR-гдр 328,3 5,24% Сбербанк-п 155,47 3,1% Сбербанк 158,07 3,06% МосБиржа 107,35 3,04% Лидеры снижения на 23:50 мск: МКБ ао 7,61 -1,27% Татнфт 3ао 328,8 -1,17% Ростел -ао 58,61 -0,88% ГАЗПРОМ ао 158,1 -0,2% 326,8 -0,15% Все 10 отраслевых индексов российского рынка показали рост. Наиболее сильно финишировали информационные технологии (+3,73%), транспорт (+2,19%) и финансы (+2,36%).

Если говорить об итогах месяца, то бросается в глаза тот факт, что частные инвесторы, которых сегодня на рынке большинство, покупали внутренние истории с солидной поддержкой правительства. В частности, сектор информационных технологий поднялся на 13,53%, став лидером января. Фактически, мы каждый день отмечаем какие-либо новостные события, связанные с данным сектором. Аналогичное относится к сектору транспорта, который вырос с начала года на 13,40%. Лишь сектор нефти и газа принёс потери, упав на 1,69% за первый месяц года. Однако в этом случае прослеживается очевидное негативное влияние европейского нефтяного эмбарго и планов ограничений на поставки российского топлива. Впрочем, как отмечается в западных СМИ, уже к концу января российские компании и их клиенты нашли рабочие серые схемы, которые восстановили экспорт из РФ, если не по цене, то по объёмам.

Транспортный сектор также принимает участие в поставках российских энергоносителей и переориентации торговли на Восток. Бумаги GlobalTrans не только позитивно отреагировали на взрывное восстановление экономики Китая в январе, но и на новости о вероятной компенсации железнодорожным компаниям от правительства за потерянные в иностранных юрисдикциях вагоны. «Совкомфлот» отчитался по МСФО за 9 месяцев 2022 г. Выручка в тайм-чартерном эквиваленте выросла в 2 раза до $1,017 млрд. Чистая прибыль выросла в 15,9 раза до $321 млн. Показатель EBITDA вырос на 46% до $741 млн. Акции компании подскакивали на приличном объеме до максимума с апреля 2022 года, к вечеру несколько снизились, но закрылись все равно на самом высоком уровне за 9 месяцев.

В финансовом секторе набирают обороты акции «Московской Биржи». Удивительно, но именно сложные условия работы побуждают площадку к более интенсивному развитию и внедрению новых инвестиционных и спекулятивных инструментов. В текущем году планируется внедрить торговлю ещё десятью валютными парами. Также в ближайшие две недели будут запущены торги фьючерсами на индексы Nikkei 225 и DAX 30. Кстати, инструмент на японский индекс может быть довольно интересным для спекуляций, так как часто реагирует с задержкой на динамику американского рынка, а также имеет довольно устойчивую корреляцию с курсом иены. Во всяком случае, в утренних обзорах мы регулярно пишем о японском рынке.

Также на послабления готов пойти ЦБ РФ, чтобы обеспечить доступ инвесторам к более широкому набору инструментов. Могут быть смягчены имущественные требования для квалифицированных инвесторов, но решение ещё не принято. Об этом сообщила журналистам Ольга Шишлянникова, директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России в рамках конференции «Коммерсанта» «Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов».

И, наконец, даже в МВФ признают, что экономика РФ весьма неплохо адаптировалась к сложившимся условиям. В новом глобальном прогнозе наибольшие изменения касаются именно РФ. МВФ прогнозирует, что в 2023 году ВВП России повысится на 0,3% вместо октябрьской оценки падения на 2,3%. Частично изменение прогноза связано с отменой политики нулевой терпимости COVID-19 в Китае и бурным восстановлением экономики Поднебесной. Соответственно, мы ожидаем, что торговый оборот между двумя странами достигнет уровня $200 млрд, или около 1,4 трлн юаней, или 14,49 трлн руб уже в ноябре, а то и октябре. Даже в такой сфере, как производство чипов намечаются позитивные сдвиги, так как концерн «Швабе» готовится запустить производство кремниевых пластин.

Безусловно, геополитический фон продолжит влиять на общий настрой российских инвесторов, но можно посмотреть на Китай, который также находится под давлением всё возрастающего объёма санкций США лишь за то, что претендует на место крупнейшей экономики мира.

Рубль в первой половине дня демонстрировал неуверенность, но затем устроил решительное наступление. В ЦБ РФ отмечают, что инфляционные ожидания населения на год вперёд снизились в январе до 11,6%. Наблюдаемая инфляция замедлилась до 14,9%, что на 1,4 процентных пункта ниже декабрьской оценки. Также начали снижаться инфляционные ожидания предприятий после четырёх месяцев роста. То есть в текущем году может появиться перспектива дальнейшего снижения ставки ЦБ РФ. Однако пока об этом говорить преждевременно.

Доллар укреплялся на Forex большую часть дня, но к вечеру начал слабеть. Статистика цен на недвижимость в США продолжила указывать на падение цен, что также является важным индикатором для ФРС. Автомобилестроительные компании США также вернулись к практике предоставления скидок. Соответственно, на рынке снизились ожидания более жёсткой позиции ФРС. Однако в еврозоне, напротив, отчёты по инфляции в отдельных странах говорят о вероятности ускорения темпов роста цен. Инфляция в Испании и Франции оказалась более высокой по итогам января, чем в декабре. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 101,895 (-0,19%),

EUR/USD - $1,0869 (+0,19%),

GBP/USD - $1,2323 (-0,22%),

USD/JPY - 130,22 (-0,2%),

USD/RUB – 69,82 (-0,83%),

EUR/RUB – 75,95 (-0,80%),

CNY/RUB – 10,348 (-0,55%). Падение цен на жилую недвижимость в США успокоило американских инвесторов При всех противоречиях американский рынок смог показать рост, завершив один из лучших приростов за январь за многие годы. Во всяком случае, для NASDAQ это был лучший январь с 2001 года. Инвесторы рассчитывают, что признаки замедления инфляции заставят ФРС проявить меньше агрессии в повышении ставки. Рост цен на жильё в США замедлился до 8,2% в ноябре с 9,8% в октябре. Индекс цен на жилую недвижимость в 20 крупнейших городских образованиях США от S&P 500/CS с учётом сезонных колебаний снизился на 0,5% за ноябрь. Чикагский PMI упал в январе до 44,3 п. с 45,1 п. в декабре. Даже индекс потребительского доверия от Conference Board упал в январе до 107,1 п. с 109,0 п. в декабре.

Корпоративные сообщения также не оставляют впечатление сплошного позитива. Акции PayPal выросли на 2,32%, хотя компания сообщила о планах сокращения до 7% своего персонала. Exxon Mobil (+2,16%) отчитался хуже ожиданий за IV квартал, но прибыль за 2022 год оказалась на рекордном уровне $59 млрд. Фармацевтический Pfizer (+1,4%) отчитался лучше ожиданий по прибыли, но также предупреждает о падении выручки от продажи вакцин в три раза, ибо пандемия COVID-19 уходит. Caterpillar (-3,52%) отчитался о прибыли ниже ожиданий за IV квартал, но в этом случае можно говорить об очень скором улучшении ситуации вслед за выходом КНР из коронавирусных ограничений. Акции General Motors взлетели на 8,35% на сильной отчётности и столь же сильных прогнозах автомобилестроителя. И, наконец, McDonald’s (-1,29%) пока отчитывается об интересе всё более широкого круга покупателей к быстрой еде на фоне высокой инфляции, но международные операции компании демонстрируют признаки снижения эффективности. Впрочем, более тонких инвесторов интересовали другие материи. После закрытия основной сессии отчитался производитель микрочипов AMD отчитался лучше прогнозов: выручка $5,60 млрд при ожиданиях $5,52, а прибыль $0,69 на акцию при ожиданиях $0,67. Впрочем, компания также отмечает слабость потребительского спроса, включая снижение продаж в игровом секторе. Более того, операционные расходы выросли до $2,56 млрд с $1,22 млрд годом ранее.

Динамика по секторам: Materials +2,22%, Consumer Discretionary +2,22%, Real Estate +1,88%, Industrials +1,71%, Technology +1,44%, Communication Services +1,35%, Financials +1,34%, Health +1,3%, Consumer Staples +1,08%, Energy +0,89%, Utilities +0,71%. По итогам торгов: DJIA - 34086,04 п. (+1,09%),

S&P 500 - 4076,60 п. (+1,46%),

NASDAQ - 11584,55 п. (+1,67%). Прогнозы по Китаю улучшаются Азиатские рынки преимущественно повышались. Китайский PMI от Caixin оказался менее позитивным, чем официальная статистика. Показатель производственной активности вырос до 49,2 п. в январе с 49,0 п. в декабре, хотя январь для китайских промышленников явно лучше декабрьских условий. Впрочем, ожидания по китайской экономике улучшаются повсеместно. В Nomura повысили прогноз по росту ВВП КНР до 5,3% в текущем году с 4,8%. Рост более 3% демонстрировал сектор цветных металлов, полупроводниковый повышался на 1%. Акции производителя электромобилей BYD подорожали почти на 6% на фоне роста прибыли в пять раз в 2022 году.

Японские акции также дорожали вслед за индексами США, хотя и не столь активно. Лучшим сектором оказалась энергетика, а самыми слабыми были защитные секторы здравоохранения и коммунальных услуг. Отчёт AMD поддержал бумаги производителей полупроводниковой отрасли. Акции производителя литографического оборудования Tokyo Electron выросли на 1,9%, а тестового оборудования для чипов Advantest на 4,2%. По состоянию на 8:50 мск: NIKKEI 225 - 27356,75 п. (+0,11%),

Hang Seng - 21975,22 п. (+0,61%),

Shanghai Composite - 3266,22 п. (+0,32%). Нефть торгуется с оглядкой на активность экономики в Азии Нефть пыталась дорожать на фоне снижения рисков более высоких ставок в США, хотя решение ФРС всё ещё остаётся открытым вопросом. Меж тем ситуация с запасами остаётся пессимистичной для рынка. Согласно данным API, на неделе до 27 января коммерческие запасы нефти в США выросли на 6,33 млн бар. при ожиданиях снижения на 1,0 млн бар. Запасы бензина увеличились на 2,73 млн бар., а дистиллятов на 1,53 млн бар. На терминале в Кушинге запасы нефти выросли на 2,72 млн бар. Рост запасов происходит уже пять недель подряд. Впрочем, всё это может поменяться в ближайшее время на фоне улучшения экономической ситуации в Азии. По состоянию на 9:10 мск: Brent - $85,55 (+0,11%),

WTI - $79,09 (+0,28%),

Алюминий - $2630,5 (-0,51%),

Золото - $1942,7 (-0,13%). info4

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