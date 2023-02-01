Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 февраля: 4 362,2900 руб/1 г золота и 53,5800/1 г серебра ЦБ РФ с 1 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 362,2900 руб.

1 грамм серебра - 53,5800 руб.

1 грамм платины - 2 296,6599 руб.

1 грамм палладия - 3 695,5100 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 59,5498 р. (1,38%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5000 р. (0,94%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 36,8299 р. (1,63%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 21,6101 р. (0,59%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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