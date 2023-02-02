Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 2 февраля: 70,1217 руб/доллар США и 76,2245 руб/евро

ЦБ РФ с 2 февраля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 70,1217 руб.
  • 1 евро - 76,2245 руб.
  • 10 китайских юаней - 103,9050 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3957 р. (0,56%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0759 р. (0,10%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3540 р. (0,34%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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