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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 февраля: 4 337,3599 руб/1 г золота и 51,8400/1 г серебра

ЦБ РФ с 2 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 337,3599 руб.
  • 1 грамм серебра - 51,8400 руб.
  • 1 грамм платины - 2 263,4800 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 647,7200 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 24,9300 р. (0,57%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,7400 р. (3,25%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 33,1799 р. (1,44%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 47,7900 р. (1,29%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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