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«Открытие»: Ожидания «Северстали» внушают надежды на стабилизацию металлургов Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Ожидания «Северстали» внушают надежды на стабилизацию металлургов Российский рынок сохранил небольшой прирост в первой половине дня в четверг. Спросом пользуются акции металлургов на оптимистичных ожиданиях «Северстали», что внутренний спрос на сталь в РФ сократится в 2023 году лишь на 1%. Лидеры вчерашнего дня чувствуют себя неуверенно. Активность можно назвать средней. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 15,8 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:25 мск индекс МосБиржи - 2242,45 п. (+0,55%), а индекс РТС - 1008,91 п. (+0,64%).

Лидерами среди индексных бумаг были ММК, «Сургутнефтегаз», МТС, «Северсталь» и АФК «Система». Самыми слабыми оказались OZON Holdings, «ЛУКОЙЛ», «Полюс», «Русгидро» и ГК «ПИК».

Интерес к акциям металлургов во многом связан с отчётностью и прогнозами «Северстали». В 2022 году компания снизила выпуск стали на 8% до 10,7 млн тонн. Впрочем, просадка производства во многом объясняется ремонтом конвертера в II квартале, а также снижением загрузки электродуговых печей в III квартале из-за подорожания лома. Производство чугуна за 2022 год осталось на уровне 10,97 млн тонн. Продажи стали упали на 2% до 10,92 млн тонн, а вот полуфабрикатов выросли на 11% до 1,57 млн тонн. Продажи коммерческого проката остались на уровне 4,59 млн тонн. В текущем году «Северсталь» планирует направить на инвестиции до $1,1 млрд, включая $544 млн на проекты поддержания существующих мощностей. При этом компания ожидает, что внутренний спрос на сталь упадёт в текущем году лишь на 1%. Фактически, производственные результаты изменились несущественно и лишь ценовые условия могут обусловить ухудшение финансовых показателей, но компания пока не публикует финансовую отчётность.

Бумаги Veon активно дорожали на новостях о согласовании продажи «Вымпелкома» местному менеджменту. Нельзя исключать и дальнейших шагов по консолидации активов сотовой связи в РФ.

В остальном пока сложно говорить о том, что рынок может продолжить активный рост. Внешний геополитический фон пока не предполагает просвета. Если же учитывать санкционный обмен США и Китая, то ситуация для отечественного экспорта может стать более непредсказуемой. Пока инвесторы сосредоточены на внутренних историях, которые выглядят понятней внешних.

Рубль укреплялся к доллару США, но слабел против евро и юаня. В целом, это отражает динамику валют на Forex, где доллар США заметно просел после решения ФРС. От ЕЦБ ждут более агрессивных планов по ставке, так как инфляция в еврозоне существенно выше, чем в США. Поэтому может продолжится тенденция на сокращение разрыва доходностей американских и европейских облигаций, что будет оказывать давление на доллар. Банк Англии, как и ожидалось, одобрил повышение ставки на 50 базисных пункта 7-ю голосами из 9-ти членов монетарного комитета. Однако, как и в случае с ФРС, решение лишь подтолкнуло фунт стерлингов к слабости, а доходность 10-летних бондов Великобритании снижалась на 12,5 Б.П. до 3,184%. По состоянию на 15:25 мск: DXY - 100,965 (-0,06%),

EUR/USD - $1,0998 (+0,08%),

GBP/USD - $1,2294 (-0,65%),

USD/JPY - 128,57 (-0,2%),

USD/RUB – 70,02 (-0,25%),

EUR/RUB – 76,88 (+0,56%),

CNY/RUB – 10,389 (-0,02%). Доходов нефтяников не хватает для ухудшения оценки роста прибыли европейских компаний Европейские индексы не стали ждать решение ЕЦБ, а сосредоточились на позитивном восприятии риторики ФРС. Как и в США, локальные инвесторы активно покупали акции технологичных компаний. При этом надежды инвесторов на скорое завершение цикла ужесточения ведущих банков столь сильны, что вместе с технологиями покупались бумаги сектора недвижимости, который также весьма чувствителен к вопросу ставок. Акции Telecom Italia дорожали на 9% на новостях о получении предложения по покупке контрольного пакета наземных линий связи от американской инвестиционной группы KKR. Бумаги поставщика микросхем Infineon взлетели на 6% после улучшения корпоративного прогноза на 2023 год. Акции нефтегазовой Shell дорожали на 2% после отчёта, показавшего рекордную прибыль в 2022 году на уровне $40 млрд. Однако оптимистичная отчётность омрачается коллективным иском 11 тыс. нигерийцев, проживающих в зонах нефтяных операций компании в дельте реки Нигер. Меж тем, оценки роста прибыли европейских компаний в IV квартале упали до 7,3% по сравнению с 14,5% на начало января. Ещё на прошлой неделе эта оценка была на уровне 9,5%-10,0%. По состоянию на 15:25 мск: FTSE 100 - 7796,85 п. (+0,46%),

DAX - 15362,34 п. (+1,20%),

CAC 40 - 7085,04 п. (+0,11%). Надежды нефти на Китай пока перекрываются рисками экономического спада в развитых странах Нефть вернулась к снижению. Альянс ОПЕК+ не стал менять квоты на добычу, что на рынке расценили в качестве сигнала отсутствия дефицита. Некоторую поддержку обеспечивают опасения сокращения поставок из-за европейского запрета на российские нефтепродукты. Однако одновременно усиливаются ожидания экономического спада, который автоматически будет означать меньший спрос на нефть. По состоянию на 15:25 мск: Brent - $82,45 (-0,47%),

WTI - $76,18 (-0,30%),

Алюминий - $2608,5 (-0,87%),

Золото - $1969,4 (+1,37%),

Никель - $29165 (-0,45%). Американские инвесторы ожидают улучшение результатов IT-гигантов Фьючерсы на основные индексы США указывали на разнонаправленный старт индексов от падения на 0,4% в Dow Jones до роста на 1,3% в NASDAQ. Пока ещё рано говорить о каком-либо завершении цикла ужесточения центральных банков, но рынки склонны заранее к этому готовиться. Соответственно, сильная перепроданность технологичных акций привлекает долгосрочных инвесторов. Кроме того, отчётность Meta, которая запрещена в РФ по причине склонности к поддержке экстремизма, отчиталась лучше ожиданий и объявила об обратном выкупе на $40 млрд. Соответственно, инвесторы ожидают схожих шагов и результатов от других IT-гигантов.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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