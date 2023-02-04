Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 4 февраля: 70,3847 руб/доллар США и 76,7344 руб/евро

ЦБ РФ с 4 февраля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 70,3847 руб.
  • 1 евро - 76,7344 руб.
  • 10 китайских юаней - 104,2170 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3433 р. (0,49%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2220 р. (0,29%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1800 р. (0,17%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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