«Открытие»: Пятничная коррекция накрыла российский рынок

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Пятничная коррекция накрыла российский рынок

· Российский рынок снижался в первой половине дня в пятницу. Рост в предыдущие пять сессий оказался достаточным основанием, чтобы прервать недельный тренд и зафиксировать прибыль. К тому же на внешних рынках ситуация далека от позитива. Brent торгуется ниже $82 за баррель, а китайский рынок закрылся в минусе на фоне продаж нерезидентами. Активность можно назвать средней. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 16,8 млрд руб к середине дня по сравнению с 15,8 млрд руб днём ранее.

· По состоянию на 15:35 мск индекс МосБиржи - 2230,09 п. (-0,60%), а индекс РТС - 998,55 (-0,55%).

· Лидерами среди индексных бумаг были лишь едва растущие «Русгидро» и «ФосАгро». Самые большие потери обозначили GlobalTrans, МКБ, «Яндекс», «Полюс» и OZON Holdings.

· Мы уже многократно отмечали, что на российском рынке работает стратегия краткосрочных периодов. Инвесторы спешат зафиксировать прибыль от любого значимого роста, или снижения до наступления какого-либо очередного события высокой неопределённости. Вот и на текущей неделе индекс МосБиржи прибавил более 55 пунктов, что вполне достойная цель для фиксации прибыли. Плюс внешний фон вновь предлагает обсуждение очередного пакета санкций против РФ, а также вероятные сложности с перестройкой экспортной логистики после вступления в действие европейского эмбарго на российские нефтепродукты. И, наконец, в техническом плане рынок должен протестировать 200-дневную скользящую на предмет её поддержки. Сегодня эта линия проходит на уровне 2213 пункта.

· «РусГидро», как пишет «Коммерсант», обратилась в правительство с просьбой выделить 93 млрд рублей на покрытие долгов ТЭС на Дальнем Востоке. Долг накопился из-за дорожающего топлива и низких тарифов на электроэнергию. В самом деле, если цены на электроэнергию у нас являются предметом регулирования, то стоимость угля нет. Глава государства допустил удовлетворение просьбы, но поручил правительству подумать о механизмах регулирования поставок угля, как это, например, работает в сфере удобрений. Кстати, подобные поручения это негатив для отечественных угольщиков, которые могут столкнуться с ценовыми ограничениями на домашнем рынке. «Коммерсант» пишет о том, что «Русгидро» уже приняла решение о выделении беспроцентного займа для ДГК.

· Акции «Эталона» ушли вниз и потянули за собой другие бумаги строительного сектора. В 2022 году группа увеличила ввод в эксплуатацию на 74%. Однако продажи недвижимости упали в натуральном выражении на 30% до 58,7 млрд руб в денежном выражении без учета накопленных продаж «ЮИТ Россия» на дату приобретения. Денежные поступления упали на 28% до 60,4 млрд руб. В IV квартале продажи упали в денежном выражении на 36% до 16 млрд руб.

· GlobalTrans реструктурирует свой бизнес по производству железнодорожных цистерн. Планируется приобретение компанией ООО «БалтТрансСервис», которая на 100% Globaltrans, 5800 железнодорожных цистерн у компании Spacecom, которая на 65,25% принадлежит Globaltrans. Одновременно планируется продажа 65,25% акций Globaltrans в Spacecom, включая оставшиеся 680 железнодорожных цистерн, миноритарному акционеру. Ожидаемый отток средств на уровне группы составляет 60 млн евро. Рынок негативно отреагировал на новость.

· В отличие от рынка акций, рубль чувствовал себя более уверенно. Нефтяной экспорт восстановился, если не в ценовом выражении, то в объёмах, хотя и некоторые дальневосточные сорта продаются без особого снижения цены. Минфин также опубликовал планы валютных операций на февраль. В период с 6 февраля по 7 марта Минфин будет ежедневно реализовывать валюту на 8,9 млрд руб для покрытия выбывающих нефтегазовых доходов. Соответственно, это почти в три раза больше, чем 3,2 млрд руб ежедневных продаж в предыдущий период. Поэтому мы полагаем усиление влияния данного фактора на валютный рынок, что снизит волатильность рубля от внешних негативных событий.

· Доллар на Forex незначительно слабел. Европейская статистика за январь оказалась даже немного лучше ожиданий. Композитный индекс деловой активности еврозоны вырос до 50,3 п. с 49,3 п. в декабре. Однако главным событием дня всё же является статистика по американскому рынку труда. Если судить по данным ADP Services, то число новых мест в январе может оказаться ниже ожиданий около 180 тыс. Соответственно, любые признаки ухудшения на рынке труда будут восприниматься в качестве позитивного момента для ожиданий более мягкой политики ФРС.

По состоянию на 15:35 мск:

· DXY - 101,425 (-0,15%),

· EUR/USD - $1,0934 (+0,17%),

· GBP/USD - $1,226 (+0,18%),

· USD/JPY - 128,41 (-0,27%),

· USD/RUB - ,

· EUR/RUB - ,

· CNY/RUB - .

Результаты американских IT-гигантов испортили день европейским инвесторам

· Европейские индексы торговались разнонаправленно. Британский FTSE 100 оставался в плюсе благодаря ослаблению фунта стерлингов после сигналов Банка Англии о возможном завершении цикла ужесточения. В остальном, негативный настрой инвесторов объясняется слабыми результатами американских IT гигантов. Apple отчиталась о падении прибыли на 13%, а Amazon вовсе завершила 2022 год с убытками. Технологичный индекс терял около 1%, а бумаги Infineon, поставляющей компоненты для Apple, снижались на 2%. Негатив не ограничивается технологиями. Свои ожидания снизила французская фармацевтическая фирма Sanofi. Однако в общем плане всё же стоит говорить о снижении рисков рецессии. Общий индекс деловой активности еврозоны повысился до 50,3 п. в январе с 49,3 п. в декабре. В сфере услуг индекс поднялся до 50,8 п. с 49,8 п. в декабре. Ухудшение наблюдается лишь в Великобритании, где сводный индикатор упал до 48,5 п. с 49,0 п. в декабре. Цены производителей в еврозоне также начинают замедлять свой рост. В январе они замедлились до 24,6% с 27,0% в декабре.

По состоянию на 15:35 мск:

· FTSE 100 - 7839,80 п. (+0,25%),

· DAX - 15418,01 п. (-0,59%),

· CAC 40 - 7152,83 п. (-0,19%).

Нефть ждёт подтверждений роста спроса из Китая для выхода из временного баланса

· Нефть незначительно дешевела. Пока можно говорить о некой ситуации равновесия, поскольку индикативный контракт Brent находится выше отметки $80 за баррель, что является ориентиром для бюджета Саудовской Аравии. Соответственно, нет повода для принятия каких-либо решений по сокращению добычи. Российские поставки также восстановились в январе по другим маршрутам. К примеру, отгрузки из порта Козьмино сорта ESPO достигли рекордных показателей, а этот сорт продаётся с меньшим дисконтом, чем Urals. Рынок сбалансировался и ждёт более чётких сигналов о том, что Китай восстановил потребление нефти и будет его наращивать.

По состоянию на 15:35 мск:

· Brent - $82,01 (-0,19%),

· WTI - $75,73 (-0,20%),

· Алюминий - $2587,5 (-1,13%),

· Золото - $1929,1 (-0,09%),

· Никель - $29440 (-1,17%).

Серия слабых корпоративных отчётов гигантов обещает падение американского рынка

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на падение рынка в начале дня от 0,3% в Dow Jones до 1,3% в NASDAQ. Продажи Apple упали на 5% в IV квартале, а прибыль упала на 13%. При этом прибыль на акцию оказалась на уровне $1,88, что ниже ожиданий Wall Street $1,94. Alphabet также отчиталась хуже ожиданий по прибыли из-за результатов YouTube. Рекламная выручка YouTube составила $7,96 млрд при ожиданиях $8,25 млрд. Однако более пугающим является то, что рост выручки в годовом выражении составил лишь 1%. Amazon отчиталась о росте выручки подразделения интернет услуг на 20%, но рынок ожидал большего. Выручка компании оказалась лучше ожиданий, но прибыль составила лишь $0,03 на акцию. Плюс к этому очень слабый квартал у Ford, плохой отчёт Starbucks и прочее. Соответственно, сценарий на предстоящие торги может исправить лишь очень плохой отчёт по рынку труда, который усилит надежды на смягчение позиции ФРС.