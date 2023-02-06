Комментарии «Открытие»: Геополитика и планы ФРС создают негативный внешний фон Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Геополитика и планы ФРС создают негативный внешний фон Ситуация на внешних рынках перед началом торгов в России негативная. Китайские акции под давлением очередного скандального события с исследовательским аэростатом. Валюты Азии активно слабеют из-за рисков более длительного периода высоких ставок в США. Нефть реагирует на заявления МЭА и Саудовской Аравии о вероятном будущем дефиците. Позитивная динамика нефти это хороший повод для российского рынка. Однако в начале недели можно ждать неуверенности российских инвесторов из-за неясных последствий европейского эмбарго и потолка цен на нефтепродукты из РФ. Рубль получит дополнительную поддержку от Минфина в виде продаж юаней на 8,9 млрд руб в день для компенсации выбывающих нефтегазовых доходов. Итоги прошедшей недели За прошлую неделю индекс МосБиржи поднялся с 2189,35 п. до 2248,3 п., а Индекс РТС с 992,37 п. до 1002,52 п. Пара EUR/USD снизилась с $1,0869 до $1,0793. Пара USD/RUB повысилась с 69,46 до 70,60, а пара EUR/RUB с 75,50 до 76,90. Нефть Brent подешевела с $86,66 до $79,94 за баррель. Золото на Comex подешевело с $1929,40 до $1878,10 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust выросли с 918,50 до 920,24 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 4070,56 п. до 4136,48 п.

Отечественный рынок может записать прошедшую неделю себе в актив. При довольно противоречивом внешнем фоне итог недели оказался позитивным, а индекс МосБиржи закрепился выше 200-дневной скользящей. Главной новостью понедельника стали сообщения о том, что «Ростелеком» (RTKM) ведёт переговоры с USM Group о покупке «Мегафона». Кроме того, компания намерена в ближайшие несколько лет заниматься цифровым развитием регионов вместе с ВТБ (VTBR), освоив инвестиции в объёме около 35 млрд руб. Во вторник индекс МосБиржи смог преодолеть 200-дневную скользящую, завершив январь на оптимистичной ноте. Появилась информация о том, что правительство может компенсировать железнодорожным компаниям потерянные в иностранных юрисдикциях вагоны. Одним из получателей такой компенсации может стать Globaltrans. «Совкомфлот» отчитался по МСФО за 9 месяцев прошлого года и сообщил о прибыли в размере $321 млн. МВФ добавил оптимизма, сообщив об улучшении прогноза по экономики РФ, которая может вырасти на 0,3% в текущем году вместо ранее прогнозируемого спада на 2,3%.

Акции металлургов были среди фаворитов в середине недели. Напомним, что «Северсталь» прогнозирует падение спроса на сталь в текущем году не более 1%. При этом позитивом для металлургов является активное восстановление КНР в январе, что показали индексы деловой активности. Также рост торговли РФ и КНР предполагает интенсивное развитие инфраструктуры на Дальнем Востоке, что создаст дополнительный спрос на металл. Концовка недели оказалась весьма яркой. Для начала индекс МосБиржи весьма бодро снижался на фоне фиксации прибыли после пяти сессий роста. В Европарламенте призвали к скорейшему принятию 10-го юбилейного пакета санкций против РФ, в котором будет запрет на работу в Европе таких компаний, как «ЛУКОЙЛ» и «Росатом». Однако к вечеру ситуацию спасли новости из Минфина, которые непосредственно касались «Газпрома». Ведомство подготовило поправки в Налоговый кодекс, которые выводят компанию и ее дочки из-под повышенного налога на прибыль в размере 34%. Ставка действует с 1 января 2023 г. для всех экспортеров СПГ.

Главными событиями для внешних рынков была серия решений по ставкам от ФРС, ЕЦБ и Банка Англии. При этом ФРС повысила ставку на 25 базисных пункта и допустила некоторое смягчение риторики. В ЕЦБ и Банке Англии повысили ставки на 50 базисных пункта, но при это регуляторы сигнализировали о возможном завершении цикла ужесточения в обозримом будущем. Однако оптимизм от этой информации продлился недолго. Уже в пятницу стало известно о том, что экономика США создала 517 тыс. новых рабочих мест в январе. Соответственно, у ФРС остаются поводы для продолжения ужесточения денежной политики. Ключевые события предстоящей недели Новая Зеландия будет отдыхать в понедельник по случаю национального дня. В Австралии могут сообщить о падении розничных продаж на 3,9% за декабрь. Германия может сообщить о росте производственных заказов за декабрь на 2%. Днём в еврозоне выйдет индекс доверия инвесторов Sentix. Ожидается его улучшение до -12,8 п. с -17,5 п. в январе. Розничные продажи в еврозоне могли упасть на 2,7% за декабрь. Вечером ожидается публичное выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард.

Утром во вторник Резервный Банк Австралии может повысить ключевую ставку на 25 базисных пункта до 3,35%. Далее переключаемся на Европу, где Германия может сообщить о падении промышленного производства на 0,6% за декабрь. В США в этот день публикуют данные по торговому балансу за декабрь. Вечером ожидается публичное выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Ночью в среду выйдет отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Днём существенной статистики не ожидается, а вот уже на американском отрезке торгов изучим выступление президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса. Затем Минэнерго США опубликует свои данные по запасам нефти и нефтепродуктов. Вечером также выйдет пакет статистики по России. Ожидается замедление инфляции в январе до 11,5% с 11,9% в декабре. Реальные зарплаты могли упасть на 1,6% в годовом выражении в ноябре. Розничные продажи могли упасть на 9,5% в декабре. Безработица в стране могла составить 4%.

Германия в четверг может сообщить об ускорении инфляции за январь до 9,2% с 8,6% в декабре. Гармонизированный показатель мог подняться до 10,0% с 9,6% в декабре. Днём выйдут экономические прогнозы Евросоюза от Еврокомиссии. В США опубликуют традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице.

Китай в пятницу может сообщить об ускорении инфляции до 2,2% в январе с 1,8% в декабре. Дефляция цен производителей могла сократиться до -0,5% с -0,7%. Великобритания может сообщить о нулевом изменении ВВП за IV квартал. Безработица в Канаде могла увеличиться до 5,1% в январе с 5,0% в декабре. В США опубликуют предварительный индекс потребительского доверия от Университета Мичигана за февраль. В России в этот день ключевым событием будет заседание ЦБ РФ, от которого не ждут изменения ставки с текущих 7,5%. Китайские акции в ожидании очередного геополитического обострения Настроение на азиатских площадках было преимущественно негативным. История с китайским исследовательским аэростатом стала очередным актом эскалации отношений между КНР и США. Пекин утверждает, что этот аппарат является исключительно научно-исследовательским, но в США обвиняют Китай в неприкрытом шпионаже. В качестве последствий участники рынка ожидают очередной раунд взаимных санкций по ограничениям к технологиям двойного назначения. Нерезиденты продолжили продавать китайские акции в понедельник. В Гонконге сектор технологий терял более 3,5%.

Иная ситуация была на японском рынке. Иена ослабла до 131,4 за доллар, что позитивно сказалось на акциях экспортёров. На прошлой неделе разрыв в доходностях японских и американских бондов сокращался, но в начале недели он вновь превышает 3-процентных пункта. Бумаги Toyota дорожали почти на 1,3%, Mitsubishi Motors Corp. почти на 4,7%, а Honda Motor на 2,1%. Впрочем, банковский сектор торговался в минусе, как и некоторые технологичные бумаги Tokyo Electron, чей экспорт литографического оборудования может пострадать от дальнейших ограничений США на поставки критически важных технологий. Более позитивно складывалась ситуация в акциях судоходных компаний на фоне оживления китайского экспорта и импорта. Бумаги Nippon Yusen K.K прибавляли 2,1%, а Kawasaki Kisen Kaisha почти 5,2%.

Весьма негативно развивается ситуация на рынке азиатских валют. Тайский бат терял около 1,6%, южнокорейская вона 1,5%, потери более 1% были в филиппинском песо и индонезийской рупии. Столь резкие движения были спровоцированы отчётом по рынку труда в США, который показал создание 517 тыс. новых рабочих мест в январе. При таком сильном рынке труда у ФРС будет меньше оснований для остановке цикла ужесточения, а также скорого разворота в направленности денежной политики. По состоянию на 8:30 мск: NIKKEI 225 - 27661,88 п. (+0,55%),

Hang Seng - 21142,62 п. (-2,39%),

Shanghai Composite - 3230,93 п. (-1,00%). Саудовская Аравия и МЭА предсказывают недостаток предложения нефти в будущем Нефть незначительно дорожала в начале новой недели. Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол заявил, что около половины прироста спроса в текущем году обеспечит китайская экономика. Уже сегодня наблюдается резкое увеличение спроса на авиационное топливо. По мнению Бирола, ОПЕК+ может потребоваться пересмотреть своё осеннее решение о снижении производства на 2 млн бар. в сутки. Министр энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд полагает, что санкции и недостаток инвестиций в нефтедобычу могут стать причиной возникновения физического дефицита на нефтяном рынке. При этом возникнет он тогда, когда доступ к энергоносителям будет наиболее востребован. По состоянию на 8:50 мск: Brent - $80,29 (+0,44%),

WTI - $73,63 (+0,33%),

Алюминий - $2576,5 (+0,27%),

Золото - $1889,6 (+0,69%). info4

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ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

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