«Открытие»: Слабость рубля и корпоративные новости позволили российским акциям расти и без внешней поддержки

Шульгин Михаил, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Российские индексы начали недели на очень позитивной ноте и уверенно выросли по итогам понедельника.

На 19:00 мск:

Индекс МосБиржи — 2 272,37 п. (+1,07%), с нач. года +5,5%

Индекс РТС — 1 007,15 п. (+0,46%), с нач. года +3,8%

Подешевевший в понедельник рубль взбодрил динамику акций экспортеров, однако наиболее заметно выиграли производители удобрений, чему также способствовала трагедия в Турции и Сирии. Нефтегазовые экспортеры за исключением «Новатэка», хоть и подросли, все равно продолжают оставаться в тени стартовавшего эмбарго ЕС на российские нефтепродукты. Сталевары и другие производители металлов, которые более заметно росли на предыдущей неделе, теперь испытывают трудности с продолжением роста, поскольку недавняя макроэкономическая статистика повышает вероятность более сильного замедления глобального экономического роста на фон риска более продолжительного периода высоких ставок в США и Европе. При этом уверенную поддержку позитивной динамике рынка оказали акции финансового сектора (в первую очередь, Сбербанк, за счет его веса в индексах), а также ряд представителей потребительского сектора.

Внешний фон не был позитивным для российского рынка. Акции в Европе и США дешевели. Аналитики Goldman Sachs повысили трехмесячный таргет по индексу S&P 500 с 3600 до 4000 пунктов. Но это все равно на 3% ниже уровней закрытия торгов в минувшую пятницу. Цель на конец года осталась без изменений – также 4000 пунктов. Это подразумевает отсутствие потенциала роста в ближайшие месяцы. Цены на нефть Brent стабилизировались выше $80/барр., однако промышленные металлы подешевели, особенно сильно упал в цене никель и алюминий. На рынке агрокультур подорожало кофе, но все остальные активы потеряли в цене (кукуруза, хлопок, сахар, соя, пшеница).

На 19:15 мск:

Brent, $/бар. — 79,80 (-0,18%), с нач. года -7,1%

WTI, $/бар. — 72,95 (-0,60%), с нач. года -9,1%

Urals, $/бар. — 53,99 (+0,04%), с нач. года -15,7%

Золото, $/тр. унц. — 1 866,95 (+0,11%), с нач. года +2,4%

Серебро, $/тр. унц. — 22,28 (-0,35%), с нач. года -7,0%

Алюминий, $/т — 2 514,00 (-2,16%), с нач. года +5,7%

Медь, $/т — 8 851,50 (-1,44%), с нач. года +5,7%

Никель, $/т — 27 150,00 (-5,11%) с нач. года -9,6%

Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 10,5 %. Индекс торгуется с коэффициентом 2,3 к прибыли за прошедший год (P/E).

На 19:15 мск:

EUR/USD — 1,073 (-0,60%), с начала года +0,2%

GBP/USD — 1,201 (-0,38%), с начала года -0,6%

USD/JPY — 132,8 (+1,23%), с начала года +1,3%

Индекс доллара — 103,643 (+0,71%), с начала года +0,1%

USD/RUB (Мосбиржа) — 70,95 (+0,50%), с начала года +1,5%

EUR/RUB (Мосбиржа) — 76,29 (-0,80%), с начала года +2,7%

Ключевые новости дня

7 февраля 2023 года на срочном рынке Московской биржи начнутся торги расчетными фьючерсными контрактами на акции глобального биржевого фонда iShares Core DAX UCITS ETF (DE) и опционами на них. Фонд инвестирует в портфель акций, входящих в немецкий фондовый индекс DAX 40.

С 6 февраля 2023 года Московская биржа рассчитывает и публикует новый индикатор рынка драгоценных металлов – индекс аффинированного золота (код индекса – RUGOLD). Индекс рассчитывается ежедневно в российских рублях на основании биржевых сделок с золотом, заключаемых на Московской бирже в период с 10:00 до 15:30 (инструмент GLDRUB_TOM).

СПБ Биржа 8 февраля 2023 года начнет торги акциями 35 новых эмитентов с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже (HKEX), увеличив общее число предлагаемых акций региона до 115.

Итоги российского рынка

Все 10 отраслевых индексов выросли по итогам дня.

Худшим по динамике стал индекс «Нефти и газа» (+0,8%). «Газпром» просел на 1%, а префы «Сургутнефтегаза» (SNGSP) подешевели на 0,4%. Остальные бумаги сектора в плюсе. «Новатэк» прибавил более 4,6% на корпоративных новостях. «Роснефть» и обычка «Сургутнефтегаза» подорожали более чем на 1%,

Лидером роста стал индекс «Химии и нефтехимии» (+3,2%). Все акции индекса завершили основную сессию понедельника в плюсе. В лидерах префы «Оргсинтеза», акции «ФосАгро» и «Акрона».

Индекс «Финансов» прибавил более 2%. Также все бумаги финансового сектора в плюсе. В лидерах привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка, прибавившие в цене более 3%.

Из ТОП-25 акций лидеров по объему торгов 3 подешевели и 22 подорожали. Лидировали по объему акции Сбербанка (SBER), «Газпрома» (GAZP), «Новатэка». Наиболее существенный рост в ТОП-25 показали акции «Мостотреста» (MSTT, +40%). Наиболее существенное снижение – акции «Русала» (-3,1%).

Из 40 акций индекса МосБиржи 35 подорожали и 5 подешевели по итогам дня.

85,7 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 85,7 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 69,0 % торгуются выше своей 200-дневной МА. Ретроспективный анализ показывает, что указанные выше показатели приблизились к уровням, которые ранее сигнализировали о грядущей коррекции Индекса МосБиржи. Отметим, что осциллятор «индекс относительной силы» (RSI) для IMOEX вошел в зону перекупленности. Горизонтальная консолидация также могла бы разгрузить краткосрочную перегретость рублевого индекса.

Корпоративные истории

Акции «Новатэка» (NVTK) стали лидерами роста в нефтегазовом секторе по итогам понедельника. Котировки подскакивали до максимума с 3 января на уровне 1086,8 руб. Торговый объем превысил 3,2 млрд руб. — максимум с 20 сентября. Драйвером роста стали комментарии главы компании Леонида Михельсона в рамках индийской энергетической недели (форум проходит в г. Бангалор). Прибыль компании в 2022 г. выросла более чем на 50%, сообщил Михельсон. Напомним, чистая прибыль «Новатэка» в 2021 г. (МСФО) составила 433 млрд руб. Однако, скорее всего, больше рынок порадовало обещание придерживаться дивидендной политике (она подразумевает не менее 50% консолидированной чистой прибыли, скорректированной на неденежные статьи, а также статьи, которые к основной деятельности не относятся). Напомним, по итогам первого полугодия минувшего года «Новатэк» выплатил 45 руб. на акцию. В текущих условиях уверенность инвесторов в дивидендных выплатах компании — сильный фактор поддержки стоимости акций. У нас есть актуальная идея по «Новатэку», цель 1308,1 руб.

Акции АФК «Система» (AFKS) также достигали своего пика с 20 сентября на слухах о том, что компания заинтересовалась покупкой российского автозавода Volkswagen в Калуге, который планируется перезапустить с помощью казахстанского автопроизводителя Allur с сохранением выпуска на предприятии моделей немецкого концерна.

Акции «Яндекса» (YNDX) оказались в числе лидеров роста среди бумаг российского IT-сектора. Как сообщили СМИ со ссылкой на конфиденциальные источники, «Яндекс» договорился выкупить оставшуюся долю совместного предприятия с Uber — MLU B.V. — за $925 млн. «Яндекс» и Uber в феврале 2018 года объединили свои усилия на рынке такси, создав совместное предприятие под брендом «Яндекс. Такси», которое получило прописку в Нидерландах и название MLU B.V. После трех лет успешного сотрудничества в связи с событиями на Украине, Uber заявлял в марте 2022 года, что планирует экстренно выйти из СП. По всей видимости, именно из-за этого сделка пройдет с дисконтом к первоначально оговоренным условиям. Мы по-прежнему ждем значительного роста выручки «Яндекс» в ближайшие годы при последовательном улучшении эффективности и подтверждаем нашу рекомендацию «Покупать» с целью 3132 руб. за акцию.

Акции «Русала» (RUAL) стали лидерами снижения среди компонентов Индекса МосБиржи. Согласно Bloomberg, США намерены уже на этой неделе ввести 200%-процентную пошлину на алюминий российского производства. Ранее США импортировали из России примерно 10% от общего импорта алюминия. В последнее время доля ввозимого алюминия сократилась до 3%. Озвученная пошлина вполне может привести к полному прекращению российского импорта алюминия в США. Цены на алюминий в прошлом году упали примерно на 15% на фоне опасений в отношении замедления мировой экономики. Однако с начала текущего года алюминий подорожал на 6,8%.

Компания «Вуш Холдинг» (WUSH) объявила операционные показатели группы Whoosh за 12 месяцев 2022 года. Количество поездок за 12 месяцев 2022 года достигло рекордного уровня в 55,5 млн, увеличившись в 2,1 раз относительно 2021 года. Флот группы в России и СНГ на конец 2022 года составил 81,8 тыс. самокатов. В настоящий момент группа ожидает поставку самокатов, закупленных с использованием средств, привлеченных в ходе IPO, планируя увеличение парка на 55% до 127 тыс. самокатов в 2023 году. Поскольку основной операционный сезон сервиса аренды самокатов приходится на 2-3 календарные кварталы года, данные за последний квартал отражают низкую активность и не особенно показательны для инвесторов. Тем не менее на 4 кв. 2022 г. пришлось 16% от общего количества поездок на самокатах Whoosh за 2022 г. (против 14% годом ранее), а темпы прироста числа зарегистрированных аккаунтов в 4 кв. 2022 г. примерно соответствуют уровням 2021 г. – возможно, экспансия флота в более теплые регионы начинает оказывать положительный эффект для сглаживания сезонности. Потенциал рынка кикшеринга в РФ составляет 33,6 млн активных пользователей в 2026 году против 10 млн в 2021 г., что, в совокупности с ожидаемым ростом количества поездок на одного пользователя, подразумевает возможность многократного роста выручки для Whoosh в следующие 5 лет.