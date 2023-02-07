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«Открытие»: Новости российских корпораций взбодрили отечественный рынок Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Новости российских корпораций взбодрили отечественный рынок Российский рынок смог выйти в солидный плюс благодаря корпоративным новостям. При этом внешний фон нельзя назвать позитивным, так как на рынках отыгрывают риски более высокой и длительной ставки ФРС, а в Китае ожидают дальнейшей санкционной эсколации с США. Тем не менее, новости от «НОВАТЭК», АФК «Система», «ЛУКОЙЛ» задали торговле в России позитивное настроение. Активность заметно выросла. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 23,5 млрд руб к середине дня по сравнению с 15,2 млрд руб в прошлый понедельник.

По состоянию на 15:25 мск индекс МосБиржи - 2268,52 п. (+0,90%), а индекс РТС - 1010,78 п. (+0,82%).

Лидерами среди индексных бумаг были Globaltrans, «ФосАгро», «НОВАТЭК», АФК «Система» и «Северсталь». Самыми слабыми оказались «Детский Мир», «Газпром», ГМК «Норникель», «Ростелеком» и привилегированные «Сургутнефтегаз».

В первые минуты торгов индекс МосБиржи уходил в минус, но затем начали поступать вполне позитивные корпоративные сообщения. В частности, АФК «Система» рассматривает возможность покупки завода германского автоконцерна Volkswagen в Калуге. Партнёром в сделке может выступить казахстанская Allur, которая занимается выпуском различных марок автомобилей, включая китайский бренд JAC. В АФК «Система» надеются возобновить работу промышленной площадки и сохранить выпуск моделей VW.

«ЛУКОЙЛ», чьи акции прибавляли около 0,6%, также подписал с партнёрами из Казахстана в лице Минэнерго и РК «КазМунай Газ» соглашение о разработке участка «Каламкас море, Хазар, Ауэзов». Контракт типовой для добычи углеводородов по сложным проектам. В условиях ограниченных возможностей для проведения международных операций соглашение с Казахстаном весьма положительное событие.

И, наконец, «НОВАТЭК» продолжил позитивный поток сообщениями с индийского энергетического форума. Глава компании Леонид Михельсон заявил, что «НОВАТЭК» будет придерживаться своей дивидендной политики при выплатах за 2022 год. Компания не испытывает проблем с реализацией продукции, но заинтересована в развитии отношений с Индией. Возможно, что для этих целей пригодится проект «Арктик СПГ-2», запуск первой линии которого запланирован на 2023 год. Если же говорить о 2022 годе, то прибыль компании увеличилась более чем на 50%.

Рубль укреплялся против евро и юаня, но вёл себя менее уверенно против доллара США. Уже с 7 февраля Минфин увеличит объёмы продаж юаней для компенсации выбывающих нефтегазовых доходов с 3,2 млрд руб в предыдущий период до 8,9 млрд руб в день, что уже можно считать вполне солидным валютным предложением. Прочие факторы пока работают против россиянина. Нефть незначительно корректировалась после падения на 8% за прошлую неделю, алюминий и никель существенно теряли в цене. То есть основные товары российского экспорта были под давлением.

Индекс доллара продолжил укрепляться, отыгрывая сильные данные по рынку труда в США. Кроме того, очередной скандал с со сбитым исследовательским аэростатом Китая лишь добавляет градуса геополитической напряжённости. Существенно повысилась вероятность очередных американских санкций, в которые также будет втянута Европа. Если же говорить о статистике, то сильный рынок труда не способствует тому, чтобы ФРС задумывалась о завершении цикла ужесточения. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США повышалась на 9 Б.П. до 3,614%. Рост доходностей по европейским аналогам был заметно больше от 9 Б.П. в германских бондах до 16 Б.П. в британских. Однако наличие геополитического момента всё же склонило рынок к усилению позиций американского доллара. По состоянию на 15:25 мск: DXY - 103,15 (+0,38%),

EUR/USD - $1,0772 (-0,2%),

GBP/USD - $1,2055 (+0,02%),

USD/JPY - 132,07 (+0,66%),

USD/RUB – 70,70 (+0,15%),

EUR/RUB – 76,09 (-1,05%),

CNY/RUB – 10,393 (-0,23%). Европейские акции негативно реагируют на геополитическое обострение между США и Китаем Рост напряжённости между США и Китаем также отразился на акциях некоторых европейских компаний, чей бизнес во многом связан с КНР. В частности, под давлением были бумаги люксовых производителей. Из позитива отметим рост производственных заказов в Германии на 3,2% за декабрь при ожиданиях прироста на 2%. По состоянию на 15:25 мск: FTSE 100 - 7837,31 п. (-0,82%),

DAX - 15308,01 п. (-1,09%),

CAC 40 - 7128,69 п. (-1,45%). Число прогнозов дефицитного рынка нефти растёт Нефть сохраняла небольшой рост на европейском отрезке торгов. Кроме заявлений исполнительного директора МЭА Фатиха Бирола о потенциальном нефтяном дефиците, отметим выступление стратег сырьевого направления Goldman Sachs Джефф Курье заявил, что баланс на рынке постепенно разрушится на фоне снижения поставок из РФ и восстановления потребления в Китае. Кроме того, недостаток инвестиций в нефтедобычу начнёт проявлять себя уже к концу 2024 года. Соответственно, в 2023 году нефтяные котировки смогут вернуться выше $100 за баррель, а затем и продолжить свой рост. Собственно говоря, его мнение подтверждается словами саудовского министра энергетики и природных ресурсов Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом. Он также отметил в рамках конференции в Эр-Рияде, что отрасль испытывает дефицит инвестиций, который выльется в дефицит предложения.

Кроме того, на рынке проявились опасения, что двойное землетрясение в Турции 7,8 и 7,5 баллов может привести к разрушению нефтепровода в южной части страны. Однако государственный оператор Botas сообщает, что никакого ущерба нефтепроводу не было. Впрочем, пострадал порт Искендерун, который также принимает нефтеналивные танкеры. Поэтому какой-то ущерб нефтяной инфраструктуре всё же нанесён, но это не идёт ни в какое сравнение с гражданскими жертвами, которые могут исчисляться тысячами. По состоянию на 15:25 мск: Brent - $80,53 (+0,74%),

WTI - $73,72 (+0,45%),

Алюминий - $2517 (-2,04%),

Золото - $1885,9 (+0,50%),

Никель - $27715 (-3,14%). Американский рынок опасается ещё более жёстких действий ФРС Фьючерсы на основные индексы США указывали на падение рынка в начале дня от 0,55% в Dow Jones до 0,95% в NASDAQ. Инвесторы продолжают отыгрывать неожиданно сильные данные по рынку труда за январь, когда было создано 517 тыс. новых рабочих мест. При сильном рынке труда инфляция может оставаться на высоком уровне достаточно долго. Более того, если будет спровоцирована вторая волна роста цен, то ФРС придётся действовать ещё более жёстко. Данные риски пока провоцируют очередной рост доходностей облигаций, что традиционно плохо для акций. Возможно, что напряжённость на рынке сохранится до вторника, когда выступит председатель Джером Пауэлл в рамках экономического клуба Вашингтона. Кроме того, в отношении некоторых компаний возросли риски санкционного противостояния с Китаем после инцидента со сбитым китайским исследовательским аэростатом.

Из позитива обратим внимание на твитт Илона Маска о том, что последние три месяца оказались очень тяжелыми. Однако он заверил в том, что некоторые нововведения уже позволяют говорить, что купленный им Twitter близок к безубыточности.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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