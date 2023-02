«Открытие»: Инвесторы по всему миру ждут разъяснений от главы ФРС

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Инвесторы по всему миру ждут разъяснений от главы ФРС

· Внешний фон перед стартом торгов в России нейтрально-негативный. Попытки роста азиатских рынков выглядят неубедительно, так как после пессимизма предыдущих дней отскок достаточно слабый. Инвесторы сохраняют обеспокоенность тем, что ФРС может продлить период повышения ставки, а то и вернуться к более агрессивному варианту ужесточения. Впрочем, некоторые вопросы можно будет прояснить вечером во вторник, когда председатель ФРС выступит в экономическом клубе Вашингтона. Если же говорить про российские акции, то для них позитив в том, что на рынке нефти сформировался локальный дефицит из-за приостановки поставок из турецкого Джейхана. Кроме того, заявления из Индии свидетельствуют о том, что переориентация российских поставок в Азию — это стратегическая необходимость, которая обеспечит устойчивость экспорта на десятилетия. Соответственно, ждём позитивной динамики от акций сектора нефти и газа. Рубль также получит дополнительную поддержку в виде увеличения объёмов продаж юаней до 8,9 млрд руб в день.

Новости российских корпораций позволили рынку противостоять внешнему негативу

· Российский рынок показал солидный рост по итогам торгов в понедельник. При этом внешний фон позитивом не отличался, но оптимистичный настрой обеспечили российские компании. «НОВАТЭК» обещает придерживаться своей дивидендной политики и сообщает о росте прибыли за прошлый год более чем на 50%. АФК «Система» заинтересована в покупке завода Volkswagen в Калуге. «Яндекс» расстаётся с Uber со скидками. Лишь «РусАл» получил неприятные слухи о том, что США могут ввести 200% пошлину на его продукцию. Активность была одной из самых высоких за последнее время. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 41,978 млрд руб.

· По итогам торгов 6 февраля индекс МосБиржи - 2272,37 п. (+1,07%), а индекс РТС - 1007,15 п. (+0,46%).

Лидеры роста на 23:50 мск:

Новатэк ао 1 094,8 6,27% GLTR-гдр 333,75 4,36% Система ао 13,59 3,99% Сбербанк 167,03 3,58% ФосАгро ао 6 894 3,45%

Лидеры снижения на 23:50 мск:

РУСАЛ ао 41,4 -1,99% ДетскийМир 69,38 -0,89% ГАЗПРОМ ао 160,08 -0,49% ГМКНорНик 14 934 -0,37% Сургнфгз-п 28,07 -0,09%

· Все 10 отраслевых индекса российского рынка показали рост. Самый солидный прирост был в химии и нефтехимии (+3,21%), а также в финансах (+2,05%). Самое скромное повышение в металлах и добычи (+0,64%). События, конечно, не ограничивались новостями указанных компаний, но именно они позволили переломить утреннюю слабость рынка.

· Акции «НОВАТЭКа» ( NVTK ) заняли первую строчку среди лидеров индексных бумаг. Поводом для роста стали комментарии главы компании Леонида Михельсона в рамках индийской энергетической недели, которая проходит в Бангалоре. Прибыль компании в 2022 г. выросла более чем на 50% ( в 2021 году чистая прибыль по МСФО составила 433 млрд руб). Леонид Михельсон также подчеркнул, что у компании есть дивидендная политика и она будет её придерживаться. Политика предполагает выплату не менее 50% консолидированной чистой прибыли, скорректированной на неденежные статьи, а также статьи, которые к основной деятельности не относятся). «НОВАТЭК» выплатил за 2021 год 45 руб на акцию. Кроме того, ожидается, что уже в конце 2023 года заработает первая линия проекта «Арктик СПГ-2», который может стать базой для развития поставок в Индию. У нас есть актуальная идея по «НОВАТЭКу», цель 1308,1 руб.

· АФК «Система» ( AFKS ) рассматривает возможность покупки завода германского автоконцерна Volkswagen в Калуге. Партнёром в сделке может выступить казахстанская Allur, которая занимается выпуском различных марок автомобилей, включая китайский бренд JAC. В АФК «Система» надеются возобновить работу промышленной площадки и сохранить выпуск моделей VW.

· Акции «Яндекса» ( YNDX ) оказались в числе лидеров роста среди бумаг российского IT-сектора. Как сообщили СМИ со ссылкой на конфиденциальные источники, «Яндекс» договорился выкупить оставшуюся долю совместного предприятия с Uber — MLU B.V. — за $925 млн. «Яндекс» и Uber в феврале 2018 года объединили свои усилия на рынке такси, создав совместное предприятие под брендом «Яндекс. Такси», которое получило прописку в Нидерландах и название MLU B.V. Однако партнёр Uber объявил, что в связи с геополитическими событиями планирует избавиться от данных активов. Поэтому сделка планируется с дисконтом. «Яндекс» остаётся одной из самых быстро растущих компаний в РФ, что позволяет нам сохранять рекомендацию «Покупать» с целью 3132 руб за акцию.

· И немного о неприятностях. Бумаги «Русала» ( RUAL ) были под давлением на фоне информации западных агентств о том, что США в ближайшие дни объявят о повышении пошлин на продукцию компании до 200%. Заметим, что ещё в 2022 году американская Alcoa предпринимала шаги по лоббированию своих интересов, пытаясь повысить пошлины в США, а также выкинуть российского производителя с Лондонской Биржи Металлов. Последнее пока не получилось, но договориться со своим правительством оказалось проще.

· Московская Биржа продолжает радовать новыми возможностями. 7 февраля 2023 года на срочном рынке Московской биржи начнутся торги расчетными фьючерсными контрактами на акции глобального биржевого фонда iShares Core DAX UCITS ETF (DE) и опционами на них. Фонд инвестирует в портфель акций, входящих в немецкий фондовый индекс DAX 40. С 6 февраля 2023 года Московская биржа рассчитывает и публикует новый индикатор рынка драгоценных металлов – индекс аффинированного золота (код индекса – RUGOLD). Индекс рассчитывается ежедневно в российских рублях на основании биржевых сделок с золотом, заключаемых на Московской бирже в период с 10:00 до 15:30 (инструмент GLDRUB_TOM). Бумаги «Московской Биржи» подорожали на 1,9%.

· Рубль ослаб относительно доллара США, укрепился против евро и незначительно отступил против юаня. Во многом это повторяло динамику Forex, но в отличие от прочих валют развивающихся стран рубль держался вполне уверенно. Сильный рынок труда в США и очередное обострение в отношениях между Вашингтоном и Пекином из-за инцидента с исследовательским аэростатом Китая над территорией США привели к резкому падению аппетитов к риску. Росли доходности по казначейским обязательствам США. Европейские облигации также демонстрировали рост доходности, но геополитический момент всё же сделал доллар фаворитом валютного рынка. Плюс нефть всё же к вечеру смогла закрепиться выше $80 за баррель Brent. С 7 февраля также начнутся продажи юаней в объёме до 8,9 млрд руб в день для покрытия выбывающих нефтегазовых доходов. Соответственно, рубль не останется без поддержки.

· Минфин в январе продал в январе 2,27 млрд юаней и 3,6 тонн золота для финансирования бюджета. Вырученный объём средств составил 38 498,9 млн руб. Дефицит бюджета России, по предварительным данным, составил в январе 1,76 трлн руб, Ненефтегазовые доходы составили 931 млрд руб, снизившись в годовом выражении на 28%. При этом объем ФНБ России за январь увеличился на 373 млрд руб и достиг 10,808 трлн руб, или 7,2% ВВП, который ожидается в 2023 году. И, кстати, Минфин уже ждёт спад лишь на 0,6%.

· Доллар укреплял свои позиции на Forex. Как мы уже говорили выше, причиной этому сильные данные по рынку труда и очередное обострение в отношениях с Китаем. Появление над территорией США исследовательского аэростата из Китая с последующим уничтожением его американским истребителем привело к очередному обмену претензий между Вашингтоном и Пекином. На этом фоне ожидается очередной санкционный виток, в который может быть вовлечена Европа. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла на 23 б.п. выше 3,63%, что привело к давлению, как на основные валюты, так и на валюты развивающихся стран.

По состоянию на 23:00 мск:

· DXY - 103,498 (+0,72%),

· EUR/USD - $1,0726 (-0,63%),

· GBP/USD - $1,2025 (-0,22%),

· USD/JPY - 132,51 (+1,01%),

· USD/RUB – 70,95 (+0,50%),

· EUR/RUB – 76,29 (-0,80%),

· CNY/RUB – 10,419 (+0,02%).

Администрация Джо Байдена может предложить новые налоги на обратный выкуп и повысить налоговые платежи для богатых

· Торги в США завершились снижением индексов. Инвесторы продолжили отыгрывать крайне сильный отчёт по рынку труда, показавший 517 тыс. новых рабочих мест за январь. При этом возникает некий диссонанс, когда данные от Министерства труда сопровождаются очередными заявлениями корпораций. В частности, производитель компьютеров Dell (DELL) (+0,59%) планирует уволить до 6650 сотрудников по всему миру.

· Впрочем, тут же мы слышим от представителей ФРС, как например, от президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, что статистика допускает более высокую ставку, хотя базовым сценарием всё ещё остаются два повышения. Он подчеркнул, что нужно понять не была ли статистика января аномалией. При этом всегда есть вероятность возвращения к повышению на 50 Б.П., если в этом возникнет необходимость. Меж тем в Белом Доме совсем не хотят думать о процентах, ставках и прочих финансовых вопросах, заявляя, что в своём годовом обращении президент Джо Байден твёрдо заявит – по вопросу потолка госдолга никаких компромиссов быть не может. Более того, он намерен предложить налоги на обратный выкуп корпораций и даже повысить ставку минимального налога на доходы миллиардеров.

· Newmont (NEM) предложила $16,9 млрд на покупку австралийской золотодобывающей компании Newcrest. При этом на рынке считают, что это слишком скромное предложение. Tesla (TSLA) неожиданно повысила цены на Model Y в США после повышения федеральных налоговых возвратов на покупку электромобилей вместо обычных авто. Tyson Foods (TSN) неожиданно отчиталась хуже прогнозов по прибыли и выручке, ссылаясь на негативный эффект от снижения темпов роста цен на куриное мясо и мясо домашнего скота.

· Динамика по секторам: Communication Services -1,31%, Technology -1,22%, Materials -1,08%, Real Estate -0,68%, Health -0,6%, Energy -0,41%, Industrials -0,21%, Consumer Discretionary -0,14%, Financials -0,14%, Consumer Staples +0,02%, Utilities +0,86%.

По итогам торгов:

· DJIA - 33891,02 п. (-0,10%),

· S&P 500 - 4111,08 п. (-0,61%),

· NASDAQ - 11887,45 п. (-1,00%).

Индексы Азии пытались прервать полосу пессимизма

· Азиатские рынки преимущественно повышались. Китайский рынок вернулся к росту после трёх дней снижения. Администрация США заявила, что сохранит спокойный подход к отношениям с Китаем. Впрочем, спокойствие это ещё нужно проявить. В Шанхае активно дорожал сектор недвижимости, прибавляя более 2%. Эксперты отмечают, что в последние месяцы условия для работы застройщиков и пакеты финансовой государственной помощи снижают риски по сектору в 2023 году. В Гонконге наблюдался отскок в акциях технологичных компаний, чей сектор прибавлял почти 2%. Акции Baidu взлетели на 14% на новостях о том, что компания намерена завершить внутреннее тестирование чат-бота на основе искусственного интеллекта в стиле ChatGPT, а затем интегрирует его в свои сервисы.

· Японский рынок также повышался, хотя иена остановила своё очередное ослабление против доллара США. Правительство страны намерено представить кандидатов на пост управляющего Банка Японии в ближайшие недели и, по некоторым сведениям финансовых СМИ, это могут быть кандидаты склонные к сохранению сверх мягкой политики регулятора. На рынке существуют некоторые опасения, что при первых признаках роста реальных доходов работников регулятор может начать задумываться об ужесточении денежной политики. После нескольких дней неуверенности банковский сектор повышался более чем на 2,5%: Mitsubishi UFJ Financial (+3,2%), Sumitomo Mitsui Financial (+2,1%) и Mizuho Financial (+2,75%). Негатив присутствовал в акциях сталеваров. JFE Holdings ожидает снижение производства и прибыли в текущем году. Акции компании теряли около 8%, а конкурента Nippon Steel около 2,3%.

· Резервный Банк Австралии, как и прогнозировалось, повысил ключевую ставку на 25 базисных пункта до 3,35%. На этом фоне доллар Австралии отыгрывал у американского конкурента более 0,6%.

По состоянию на 08:45 мск:

· NIKKEI 225 - 27673,19 п. (-0,07%),

· Hang Seng - 21343,93 п. (+0,57%),

· Shanghai Composite - 3243,18 п. (+0,14%).

Индия перехватит у Китая лидерство в наращивании нефтяного спроса

· Нефть продолжила дорожать. Реальность не заставляет себя долго ждать, дабы доказать уязвимость нефтяного баланса на глобальном рынке. Землетрясения в Турции привели к остановке работы средиземноморских портов, включая Джейхан, где перегружается нефть из иракского Киркука и Азербайджана. Вероятно, что работа терминалов будет возобновлена в ближайшее время, но потери в балансе уже неизбежны, хотя отсутствие видимых повреждений в трубопроводных системах ещё не означает форс-мажоров в ближайшем будущем. В любом случае, работа терминала с объёмом отгрузки около 1 млн бар. в сутки будет приостановлена до 8 февраля.

· В последнее время мы довольно много говорим о китайском спросе, но в ближайшие 5-15 лет пальму первенства перехватит Индия. Накануне в рамках энергетической недели премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что потребление природного газа в стране увеличится в пять раз, а спрос на нефть удвоится. Он также полагает, что доля Индии в мировом спросе на нефть повысится с текущих 5% до 11%. Каких-либо конкретных сроков он не называл, но многие экономисты говорят о 20-25 годах, или даже раньше. Поэтому в ближайшие годы китайский спрос будет конкурировать с индийским, что также весьма неплохо согласуется с экспортными планами РФ.

По состоянию на 8:45 мск:

· Brent - $81,64 (+0,80%),

· WTI - $74,77 (+0,89%),

· Алюминий - $2548,5 (+0,59%),

· Золото - $1886,7 (+0,38%).