Комментарии «Открытие»: Отношения США и Китая выходят на первый план Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Отношения США и Китая выходят на первый план Внешний фон перед стартом торгов в России нейтрально-негативный. Нефть приостановила рост, китайский рынок под давлением из-за сохраняющейся напряжённости в отношениях США. Яркие события, вроде статистики по американскому рынку труда, или выступление председателя ФРС, прошли и не оказали долгосрочного эффекта. Соответственно, внимание инвесторов переключится на отчёты корпораций и на выходящую статистику. В начале дня акции сектора нефти и газа могут демонстрировать динамику лучше рынка. Рубль на утренних торгах пытается укрепляться против доллара и юаня. Фиксация прибыли увела российские индексы в минус Российский рынок снизился по итогам торгов вторника, но пока можно говорить лишь о лёгком откате после отсутствия снижения в течение семи сессий, что уже является достижением для российского рынка. Дешевели металлурги, что росли на прошлой неделе, а дорожали нефтяники, которые почуяли запах сверх доходов от перспектив индийской экономики. Понятно, что бумаги «РусАл» пока под давлением перспектив «смертельных» тарифов от США, но и американский рынок для компании уже не имеет прежнего значения. Активность уже второй день подряд остаётся высокой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 41,070 млрд руб по сравнению с 41,978 млрд руб днём ранее.

По итогам торгов 7 февраля Индекс МосБиржи - 2267,69 п. (-0,21%), а Индекс РТС - 1004,37 п. (-0,28%). Лидеры роста на 23:50 мск: Транснф ап 93 550 4,41% GLTR-гдр 346,75 3,62% Роснефть 355,4 2,39% Аэрофлот 28,57 1,06% Сургнфгз 23,6 0,81% Лидеры снижения на 23:00 мск: СевСт-ао 999,8 -3,4% Полюс 9 112 -2,46% Ростел -ао 59,61 -1,58% TCS-гдр 2 749,5 -1,49% НЛМК ао 121,72 -1,39% 5 отраслевых индекса российского рынка выросли и 5 показали снижение.

В секторе транспорта продолжает доминировать Globaltrans на фоне активной перестройки экспортно-импортных потоков на Восток. В секторе химии и нефтехимии растут бумаги «ОргСинтез», НКНХ, «КуйбишевАзот». Росту сектора даже не помешало снижение лидеров «Акрона» и «ФосАгро». В металлах и добычи история чуть сложнее. Бумаги «РусАл» продолжают отыгрывать потенциальные американские «смертельные» пошлины в размере 200%, а сталевары подвергаются фиксации прибыли после роста на предыдущей неделе.

Однако мы обратим внимание на сектор нефти и газа. Данный сектор вновь заслуживает внимание в контексте – не было бы счастья, да несчастье помогло. В Индии проходит энергетическая неделя, где звучат весьма интересные заявления. Глава правительства страны Нарендра Моди предсказывает, что спрос на газ увеличится в пять раз, а доля Индии в мировом потреблении нефти увеличится с текущих 5% до 11%. Остаётся только дивиться тому, как европейские эмбарго способствуют перестройке российского экспорта на Восток и Азию, где эти ресурсы будут наиболее востребованы. Поэтому «НОВАТЭК» заявляет о планах ввести в рамках прежнего плана первую очередь «Арктик СПГ-2» в конце 2023 года, «Роснефть» говорит о наращивании производства нефти на 5% в текущем году, а «Газпром» проталкивает проект «пакистанского потока», или, как его называют неофициально – «поток мира». То есть российский нефтегазовый сектор имеет перспективы без Европы, а необходимые инвестиции и спрос на ресурсы поддержит смежные отрасли.

Бумаги ВТБ демонстрировали в течение дня повышенную волатильность, но всё же закрыли торги в минусе. Финансовая организация запланировала на II квартал ещё одну доп. эмиссию акций в объёме до 270 млрд руб. Об этом сообщил глава ВТБ Андрей Костин в эфире «Россия-24». Вторая доп. эмиссия предназначена для размещения на открытом рынке. По словам Костина, у ВТБ уже есть предварительные заявки на 120 млрд руб. Таким образом финансовая организация планирует получить 270 млрд руб капитала 1-го уровня для решения проблем с капиталом. Ранее в конце января была одобрена эмиссия в объёме 302 млрд руб. Цена размещения новой доп. эмиссии установлена наб. советом на уровне 0,01708 руб за бумагу. Первую доп. эмиссию рынок воспринял вполне спокойно, как неизбежное действие по отражению покупки Банка «Открытие» в своей капитализации. Кстати, Андрей Костин также сообщил, что ВТБ зафиксировал прибыль по итогам января и имеет очень амбициозные цели, хотя вряд ли прибыль достигнет уровня 2021 года (тогда ВТБ получил 320 млрд руб прибыли), но будет сравнимой.

Поддержку бумагам нефтегазового сектора также оказала информация из Европы. В Евросоюзе разъяснили некоторые детали особенности ценового потолка на российские нефтепродукты. В частности, потолок цен не будет применяться для нефтепродуктов из других стран, смешенных с российскими. Также потолок не применяется к нефтепродуктам, следующим транзитом, или отгружаемым из России. Главное, чтобы происхождение и владелец этих товаров не был российским. Комментарии являются излишними, ибо подобный подход оставляет огромное пространство для антиограничительного коммерческого творчества.

Рубль ослаб против доллара и юаня, но укрепился против евро. В целом, это отражало ситуацию на Forex, но есть и некоторые нюансы. Во-первых, с 7 февраля Минфин реализует юани на 8,9 млрд в день для покрытия выбывающих нефтегазовых доходов. С другой стороны, указ президента позволил некоторым компаниям избегать конвертации валютных средств при осуществлении внешней торговой выручки. И, наконец, глобальный рынок продолжают лихорадить страхи более жёсткой политики ФРС. В целом, можно говорить о том, что рубль держится вполне уверенно при всём разнообразии существующих рисков.

Итак, доллар к вечеру торговался без существенных изменений к предыдущему дню. Столь ожидаемое выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в рамках экономического клуба Вашингтона не предоставило ясных ответов. По словам Пауэлла, процесс дезинфляции только подаёт первые признаки. Соответственно, впереди ещё долгий путь. Он также подтвердил, что может понадобится ещё несколько повышений ставки. Он подчеркнул, что возвращение к инфляции будет длительным процессом, который затронет не только текущий, но и следующий год. Однако рынок воспринял слова председателя достаточно спокойно и даже оптимистично. Как метко выразились некоторые участники торгов, Джером Пауэлл звучал «ястребом», но недостаточно убедительным. Меж тем доходности по американским обязательствам продолжили расти. По 10-летним бумагам доходность повысилась на 16 Б.П. до 3,66% по сравнению с 10-13 Б.П. в рамках европейской сессии. Рост доходностей европейских облигаций отставал в три раза. Однако влияние на курс EUR/USD оказалось минимальным в пределах 0,2%. Даже доллар Австралии смог сохранить свои достижения в пределах 0,6% против американца на обещаниях Резервного Банка продолжить цикл ужесточения. По состоянию на 23:00 мск: DXY - 103,282 (-0,21%),

EUR/USD - $1,0722 (-0,08%),

GBP/USD - $1,2037 (+0,12%),

USD/JPY - 131,1 (-1,15%),

USD/RUB – 71,15 (+0,28%),

EUR/RUB – 76,06 (-0,30%),

CNY/RUB – 10,455 (+0,35%). Заявления председателя ФРС о рисках не смутили американский рынок Индексы США показали рост. Председатель ФРС пытался демонстрировать «ястребиный» настрой в рамках своего публичного появления в экономическом клубе Вашингтона, но рынок не поверил. Слова о дезинфляционных признаков были более убедительными. Джером Пауэлл подчеркнул, что в будущем слишком сильный отчёт по рынку труда и чрезмерная инфляция могут заставить ФРС повысить ставку больше, чем это сейчас планируется. Однако подобные слова уже привязаны к реальной статистике, а не являются неизбежным фактом при любых обстоятельствах.

Одной из главных тем на американском рынке сегодня является запуск практичного применения искусственного интеллекта. Китайская Baidu Inc. (BIDU) (+12,18%) объявила о том, что уже в марте завершит тестирование своего чат-бота на основе искусственного интеллекта и затем запустит его использование. Американские конкуренты поспешили отметить свои усилия в этой сфере. Alphabet и Microsoft поспешили с информацией, заявляя о скором запуске аналогичных технологий. Впрочем, не все компании заявляли о своём оптимизме. Boeing (BA) планирует сократить до 2 тыс. сотрудников в сфере управления персоналом и финансами. DuPont (DD) отчиталась лучше ожиданий по выручке и прибыли, а также повысила дивидендные выплаты на 9% и объявила о программе обратного выкупа на $3,25 млрд.

Динамика по секторам: Energy +3,07%, Communication Services +2,48%, Technology +2,47%, Materials +1,3%, Financials +1,16%, Health +0,64%, Industrials +0,25%, Consumer Discretionary +0,22%, Utilities -0,08%, Real Estate -0,31%, Consumer Staples -0,36%. По итогам торгов: DJIA - 34156,69 п. (+0,78%),

S&P 500 - 4164,00 п. (+1,29%),

NASDAQ - 12113,79 п. (+1,90%). Рост китайских акций сдерживается геополитическим напряжением Динамика азиатских рынков была разнонаправленной. Рост китайских акций сдерживается обострением в отношениях с США. Глава пентагона сообщил, что его попытки связаться с коллегами в Китае остались без ответа. Тем не менее, рост наблюдался в бумагах сектора недвижимости и новой энергетики. В Гонконге бумаги компании по доставке еды Meituan провалились на 7% на новостях о появлении других аналогичных сервисов. Акции Baidu корректировались более чем на 3%. Днём ранее компания заявляла о скором запуске практичного применения искусственного интеллекта в своем интернет поиске.

Японский рынок торговался в минусе на фоне серии слабых отчётов. Nintendo отчиталась о слабых продажах и падении прибыли, а также снизила прогнозы на финансовый год. Инвестор в технологичные проекты SoftBank отчитался об убытках. Акции Sharp Corp. провалились на 11% после отчёта об убытках за квартал, а также компания ожидает убыток за весь финансовый год. Впрочем, финансовый сектор торговался в плюсе. По состоянию на 8:40 мск: NIKKEI 225 - 27564,37 п. (-0,44%),

Hang Seng - 21327,63 п. (+0,14%),

Shanghai Composite - 3236,75 п. (-0,35%). Снижение запасов в США оказало поддержку котировкам нефти Нефть торговалась стабильно. Накануне котировки смогли подрасти на фоне приостановки работы терминала в порту Джейхан. Кроме того, Американский Институт Нефти неожиданно сообщил о сокращении запасов нефти в США. По данным API, на неделе до 3 февраля коммерческие запасы нефти сократились на 2,184 млн бар. при ожиданиях роста на 2,1 млн бар. Запасы бензина выросли на 5,261 млн бар., а дистиллятов на 1,109 млн бар. Впрочем, отчёт из США сегодня не играет главную роль. МЭА прогнозирует активное восстановление спроса в Китае, что приведёт к дефициту на рынке. По состоянию на 9:00 мск: Brent - $83,75 (+0,07%),

WTI - $77,32 (+0,23%),

Алюминий - $2530 (+0,22%),

Золото - $1889,1 (+0,23%). info4

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