«Открытие»: Рынок акций РФ закрыл снижением вторую сессию подряд: правительство обсуждает с крупным бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет

Сыроваткин Олег, ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»:

В среду рынок акций РФ снизился на новостях о том, что правительство обсуждает с крупным бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет из прибыли за 2022 г.

На 19:00 мск:

Индекс МосБиржи — 2 251,97 п. (-0,69%), с нач. года +4,5%

Индекс РТС — 981,82 п. (-2,25%), с нач. года +3,8%

Снижение индекса Мосбиржи было бы заметно более глубоким, если бы не рост доллара к рублю на 1,5% до 72,30. Объем торгов акциями на Мосбирже остался довольно высоким по нынешним меркам (36,4 млрд).

Индекс Мосбиржи закрыл в минусе вторую сессию подряд: похоже, что рынку требуется время для коррекции/консолидации после недавнего роста. Нефтегазовому сектору не помогли ни довольно резкое снижение рубля, ни умеренный рост цен на нефть. Главной темой для сектора стали перспективы добровольного взноса в бюджет из прибыли за 2022 г. Этот же фактор оказал давление и на весь рынок акций РФ в целом.

В лидерах роста на Мосбирже — как это уже бывало в предыдущие дни — оказались акции компаний из третьего эшелона («Белон», «Красный октябрь», «Мостотрест» и др. — небольшие и не самые популярные эмитенты). В обычных обстоятельствах их бумаги низколиквидны, но сегодня многие из них оказались в топе по объему торгов. Данный феномен можно объяснить несколькими факторами: рынок акций РФ на три месяца застрял в довольно узком диапазоне, поэтому в отсутствие значимых движений в первом-втором эшелонах инвесторы в поисках доходности переключились на более рискованные низколиквидные бумаги, спровоцировав взлеты котировок в стиле GameStop. Кроме того, инвесторы могут опасаться дополнительных финансовых изъятий у крупных компаний со стороны государства и искать альтернативы традиционным «голубым фишкам».

Внешний фон выглядел смешанным: утром цены на нефть предприняли попытку продолжить двухдневный рост, однако днем рынок ушел в консолидацию, а вечером котировки отыграли часть утренних достижений. Рынок акций Европы (Stoxx Europe 600) консолидировался внутри диапазона вторника, а S&P 500 на открытии сессии достиг новых многомесячных максимумов, но быстро развернулся вниз. Сохраняющаяся риторика представителей ФРС о том, что борьба с инфляцией еще не закончена, а также сильный пятничный отчет по рынку труда США за январь, вероятно, несколько отрезвили чрезмерно оптимистично настроенных инвесторов.

На 18:45 мск:

Brent, $/бар. — 84,28 (+0,70%) с нач. года -1,9%

WTI, $/бар. — 77,86 (+0,93%) с нач. года -3,0%

Urals, $/бар. — 58,59 (+0,55%) с нач. года -8,5%

Золото, $/тр. унц. — 1 873,95 (+0,05%) с нач. года +2,7%

Серебро, $/тр. унц. — 22,32 (+0,69%) с нач. года -6,8%

Алюминий, $/т — 2 473,50 (-2,02%) с нач. года +4,0%

Медь, $/т — 8 919,00 (-0,07%) с нач. года +6,5%

Никель, $/т — 27 455,00 (+0,76%) с нач. года -8,6%

Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 10,0%. Индекс торгуется с коэффициентом 2,3х к прибыли за прошедший год (P/E).

На 18:45 мск:

Индекс MSCI EM -1 015,51 п. (+0,10%), с нач. года +6,2%

Stoxx Europe 600 -459,82 п. (+0,36%), с нач. года +8,2%

S&P 500 — 4 137,14 п. (-0,65%), с нач. года +7,8%

Ключевые новости дня

Правительство РФ обсуждает с крупным бизнесом однократный добровольный налоговый взнос в бюджет, сообщил сегодня журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов. Речь идет примерно о 250 млрд руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на близкий к правительству источник. По словам чиновника, это «не повышение налогов», а однократная выплата, которая рассматривается как «добровольная история» исключительно для крупного бизнеса.

Из последующего комментария Минфина следует, что разовый взнос в бюджет должны сделать те крупные компании, которые в 2021–2022 годах получили конъюнктурные сверхдоходы. При этом решать задачу пополнения доходной части казны за счет общего увеличения налога на прибыль несправедливо. Также из комментария следует, что изменение ставок налога на прибыль, НДС, НДФЛ, имущественных налогов, специальных режимов, а также страховых взносов, в текущем году не планируется.

Инфляция в РФ, по оценке Минэкономразвития, в период с 31 января по 6 февраля выросла на 0,26% н/н, 11,7% г/г.

Добыча нефти в России по итогам января сохранилась на уровне 9,8–9,9 млн б/с, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Европейский депозитарий Euroclear прекратил принимать российский рубль в качестве расчетной валюты и заблокировал счет в ING Bank, сообщается на сайте компании. При этом рубли не будут приниматься не только на счет в ING Bank, но и на любые другие рублевые счета, открытые на имя Euroclear. В случае, если средства на рублевые счета все же будут отправлены, Euroclear не будет нести никакой ответственности, т. к. платежи не будут считаться полученными.

Итоги российского рынка

8 отраслевых индексов снизились по итогам дня, 2 — выросли.

Из 40 акций индекса МосБиржи 9 подорожали и 31 подешевели по итогам дня.

Наибольшую устойчивость показали отраслевые индексы электроэнергетики (+1,10%), строительства (+0,03%) и финансов. Главными аутсайдерами оказались химия/нефтехимия (-1,76%), ИТ (-1,27%) и нефть/газ (-0,94%).

90,5% компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 90,5% торгуются выше своей 100-дневной МА, 71,4% торгуются выше своей 200-дневной МА.

Корпоративные истории

Совет директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» принял решение воздерживаться от рекомендаций собранию акционеров по выплате дивидендов до достижения оптимального уровня долговой нагрузки. Данное решение компания объяснила изменением приоритетов финансовой политики. Ожидается, что чистый долг компании продолжит увеличиваться в 2023—2024 гг. в связи с финансированием ранее начатых проектов модернизации. Снижение чистого долга ожидается начиная с 2025 г. Комментарий главного аналитика «Открытие инвестиции» по электроэнергетике Тимура Хайруллина: «Мы воспринимаем новость об отказе от дивидендов как негативную. По сути, для инвесторов она может быть сигналом о смене приоритетов компании. Если раньше компания была источником дивидендов, и ее собственник был заинтересован в максимизации ее акционерной стоимости, то теперь приоритеты у „ЛУКОЙЛа“ (новый собственник) могут быть иными. В частности, для него может быть интересна стабильная работа компании с постепенным ростом закупки газа. Мы полагаем, что в секторе есть более интересные идеи для инвестиции, в частности компания ОГК-2».

VEON (VEON) намерен закрыть сделку по продаже «Вымпелкома» в установленные сроки — до 1 июня, говорится в сообщении холдинга. Впрочем, это будет зависеть от получения разрешения российских регуляторов. Пока, по сообщению компании, сделку одобрили Правкомиссия по иностранным инвестициям и ФАС РФ.

«Полярный литий», совместное предприятие «Норникеля» и «Росатома», получило право пользования крупнейшим в России месторождением лития — Колмозерским. Расположенный в Мурманской области проект разработки Колмозерского месторождения предполагает выпуск карбоната и гидроксида лития в объеме 45 000 т в год. «Колмозерское месторождение считается крупнейшим и наиболее перспективным в России, а также помимо лития содержит запасы ниобия, тантала и бериллия», — отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.