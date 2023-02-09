Комментарии «Открытие»: Внешние рынки проявляют осторожность Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Внешние рынки проявляют осторожность Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно. В Китае покупают внутренние истории, а пресса призывает не слишком очаровываться перспективами искусственного интеллекта. На прочих рынках в Азии больше опасаются дальнейшего ужесточения политики ФРС, о чем накануне говорило сразу несколько представителей американского регулятора. Нефть удерживает позиции около $85 на фоне дальнейшего восстановления спроса в Китае. Впрочем, внешние сигналы для российского рынка легко перекрываются внутренней повесткой. Информация об очередных изъятиях на добровольной основе подрывает предсказуемость рынка и снижает его дивидендный потенциал. Также сложно говорить о предсказуемости рубля, если его курс формируется искусственно для обеспечения бюджета. Очередные правительственные инициативы по сбору платежей в бюджет ухудшают дивидендные перспективы российского рынка Российский рынок мог показать рост по итогам торгов в среду, но очередные инициативы в правительстве негативно сказались на ожиданиях инвесторов. Поэтому слабый рубль и рост котировок нефти не смогли стимулировать покупки отечественных акций. Активность была вполне высокой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 36,352 млрд руб по сравнению с 41,07 млрд руб днём ранее.

По итогам торгов 8 января индекс МосБиржи - 2251,97 п. (-0,69%), а индекс РТС - 981,82 п. (-2,25%). Лидеры роста на 23:00 мск: Аэрофлот 29,31 2,23% Polymetal 520,6 1,21% Полюс 9 210 1,08% РУСАЛ ао 41,37 0,85% Татнфт 3ап 324,6 0,62% Лидеры снижения на 23:00 мск: Система ао 13,32 -2,22% Сургнфгз 23,12 -2,12% НЛМК ао 119,46 -1,95% GLTR-гдр 339,7 -1,82% Транснф ап 92 000 -1,76% 2 отраслевых индекса российского рынка показали рост, а 8 завершили день с потерями. Рост состоялся в электроэнергетике (+1,01%) и строительных компаниях (+0,03%). Самым слабым был сектор химии и нефтехимии (-1,76%).

Главной новостью дня, которая лишила прочие сигналы смысла, стали заявления от вице-премьера Андрея Белоусова, который сообщил о переговорах с крупным бизнесом о единовременном добровольном отчислении в бюджет со сверх прибыли 2022 года. По некоторым данным, речь идёт о 200-250 млрд руб. Разовый взнос в бюджет должны сделать те крупные компании, которые в 2021–2022 годах получили конъюнктурные сверхдоходы. При этом решать задачу пополнения доходной части казны за счет общего увеличения налога на прибыль в Минфине посчитали несправедливым. Таким образом, рынок должен понять то, что какие-либо надежды на увеличение дивидендов крупных компаний могут оказаться напрасными, если эти дивидендные выплаты вовсе состоятся.

Поскольку в акциях компаний с крупной капитализацией инвесторы более не видят потенциала для положительного сюрприза, то фокус внимания сместился на менее значимые бумаги рынка. Ростом более 97% отметились акции «Белона», а на 39,9% выросли бумаги «Мостотрест»и «Красный Октябрь».

Объём розничных продаж упал в декабре на 10,5% в годовом выражении при ожиданиях снижения на 9,5% и в сравнении с падением на 7,9% в ноябре.

Рубль ослаб против конкурентов. При этом ЦБ РФ отчитался, что продал юани на 3,2 млрд руб с расчётами 7 февраля. То есть остаётся неясным то, как и когда начнутся более активные продажи валюты. При этом ещё в начале недели президент РФ подписал указ, который освобождает некоторых экспортёров от обязательной продажи валюты по экспортно-импортным контрактам. Можем только предположить, что вместе с предложениями об изъятии сверхприбыли компаний реализуется ослабление российской валюты до очередного уровня, который выгоден для бюджета. Однако просчитать подобные уровни традиционными методами не представляется возможным. Впрочем, рубль также демонстрировал слабость после вступления в силу европейского эмбарго и потолка цен на нефть. Соответственно, аналогичная динамика прослеживается после начала действия эмбарго и потолка цен на российское топливо с 5 февраля.

Доллар незначительно слабел на Forex. Серия выступлений представителей ФРС в среду не смогла убедить участников торгов в более высокой жёсткости ФРС. Собственно, ещё накануне председатель ФРС Джером Пауэлл также оказался неубедительным «ястребом». Он отметил появление дезинфляционных признаков, хотя и признал, что борьба с инфляцией будет долгой. Тем не менее, в ФРС ждут, что в 2023 году рост цен существенно замедлится. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снижалась более чем на 2 Б.П. до 3,655%. При этом доходности европейских облигаций повышались, но разнонаправленная динамика долговых рынков слабо отражалась в динамике валютных пар. По состоянию на 23:00 мск: DXY - 103,275 (-0,02%),

EUR/USD - $1,0725 (-0,01%),

GBP/USD - $1,2073 (+0,27%),

USD/JPY - 131,36 (+0,2%),

USD/RUB – 72,30 (+1,62%),

EUR/RUB – 77,39 (+1,75%),

CNY/RUB – 10,670 (+2,06%). Представители ФРС едины в своем желании дальнейшего повышения ставки Американские индексы завершили день в минусе. Выступающие представители ФРС демонстрировали свою приверженность жёсткой политике. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс отметил сильный рынок труда и заявил, что ещё необходимо многое сделать. Поэтому ставка в диапазоне 5,00%-5,25% это вполне обоснованно. Он также отметил, что снижение ставки возможно в 2024-2025 годах, но от регулятора потребуется сдерживающая денежная политика в течение нескольких лет. Управляющий Кристофер Уоллер полагает, что инфляция всё ещё чрезмерно высокая и необходимо сделать больше. Поэтому ставка может сохраняться на высоком уровне дольше, чем многие полагают сегодня. При этом он заметил высокую приспосабливаемость американской экономики к высоким ставкам. Вице-председатель Лиза Кук отметила сильный рынок труда, но всё ещё высокую инфляцию, которая начала демонстрировать признаки охлаждения. Тем не менее, без обеспечения стабильных цен будет невозможно в будущем обеспечивать максимальную занятость. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари обратил внимание на сферу услуг, где инфляция является наиболее высокой. При этом он пока не считает ясным сколько ещё усилий требуется от ФРС для достижения целей. Рост зарплат столь сильный, что не предполагает возвращение инфляции к 2%. Поэтому нужно хотя бы добиться снижения темпа роста зарплат до 3%.

Акции компании облачных услуг Lumen Technologies теряли более 20% после отчёта об убытках в $3,1 млрд и ухудшении прогнозов на ближайшие кварталы. Бумаги Alphabet провалились более чем на 7%. Компания показала свой искусственный интеллект Bard, который будет помогать в поиске, но проявившиеся технические сбои испортили впечатление от презентации. Издание The New York Times отчиталось о прибыли в размере $0,59 на акцию при ожиданиях $0,43. Компания по кибер безопасности Fortinet отчиталась о прибыли в размере $0,44 на акцию при ожиданиях $0,39, но подобный результат был предсказуем из-за резкого роста спроса на услуги защиты в интернете. CME Group не только отчиталась о росте прибыли, но и сообщила о росте объёмов торгов на 6%, что является базой для получения комиссионного дохода. Отчётность Disney также оказалась весьма неплохой. Прибыль на акцию $0,99 при ожиданиях $0,74. Однако подразделение потокового видео потеряло $1,1 млрд. Число подписчиков составило 161,8 млн при ожиданиях 164 млн. Фактически, за квартал компания потеряла 2 млн подписчиков. В рамках пресс-конференции глава компании объявил о грядущей перестройке и сосредоточении на создании нового контента. При этом в планах сократить персонал на 7 тыс. человек, дабы снизить затраты на $5,5 млрд.

Динамика по секторам: Communication Services -4,13%, Utilities -1,7%, Technology -1,25%, Consumer Discretionary -0,89%, Energy -0,85%, Consumer Staples -0,83%, Materials -0,81%, Industrials -0,59%, Financials -0,56%, Health Care -0,31%, Real Estate -0,29%. По итогам торгов: DJIA - 33949,01 п. (-0,61%),

S&P 500 - 4117,86 п. (-1,11%),

NASDAQ - 11910,52 п. (-1,68%). Китайская пресса призывает не очаровываться технологиями искусственного интеллекта Азиатские рынки демонстрировали разнонаправленную динамику. Китайские акции пытались дорожать. В частности, сектор производителей алкоголя повышался более чем на 2,5% на фоне интереса китайских инвесторов к внутренним историям. В Гонконге лидировали акции Xiaomi с ростом на 4%. Под давлением оказались акции Baidu, которые еще в начале недели резко подорожали на новостях о скором запуске чат-бота на искусственном интеллекте. Китайская пресса пишет о том, что инвесторам не стоит переоценивать спекулятивный потенциал технологий типа ChatGPT. В Securities times отмечается, что прежние волны на рынке, как, например, появление технологий 5G, дополненная и виртуальная реальность, неизбежно заканчивались сильной коррекцией спекулятивно разогретых бумаг.

Японские акции преимущественно торговались в минусе. Слабость полупроводниковых бумаг в США также отразилась и на японских производителях. Акции Tokyo Electron теряли около 2,3%, а Advantest около 2%. Повышались бумаги сектора базовых материалов, а также сектора энергетики. Технологичные компании вместе с услугами ЖКХ были среди аутсайдеров. По состоянию на 8:25 мск: NIKKEI 225 - 27582,56 п. (-0,09%),

Hang Seng - 21469,70 п. (+0,87%),

Shanghai Composite - 3262,87 п. (+0,95%). Восстановление и рост китайского спроса остаются главной поддержкой роста котировок нефти Нефть сохранила достижения предыдущего дня, торгуясь около $85 за баррель Brent. Аналитики ANZ Bank полагают, что резкое восстановление китайского спроса на нефть произойдёт уже в I квартале, а за год прирост составит до 1 млн бар. суточного потребления. Если же говорить о глобальном приросте спроса, то он может составить до 2,1 млн барр. в сутки.

Статистика из Индии говорит о том, что потребление нефтепродуктов в стране снизилось относительно декабря на 4,6%. Однако в годовом выражении прирост спроса составил 3,3%. Продажи дизельного топлива увеличились за год на 12,6%, а бензина на 14,2%. При этом продажи автомобилей за год увеличились на 22%. Снижение в январе показали продажи битума, который используется для строительства дорог. Однако слабость данного сегмента может объясняться погодными факторами и временной приостановкой некоторых строительных операций.

Меж тем в США коммерческие запасы нефти вновь увеличились и достигли максимума с июля 2021 года. Согласно данным Минэнерго: на неделе до 3 февраля коммерческие запасы нефти +2,423 млн барр. При ожиданиях +2,033 млн барр. Запасы бензина +5,008 млн барр., а дистиллятов +2,932 млн барр. Добыча увеличилась за неделю на 100 тыс. барр. До 12,3 млн барр. В сутки. По состоянию на 8:45 мск: Brent - $85,21 (+0,14%),

WTI - $78,54 (+0,09%),

Алюминий - $2481 (+0,00%),

Золото - $1891,4 (+0,04%). info4

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ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

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