Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 февраля: 4 304,9102 руб/1 г золота и 51,1000/1 г серебра ЦБ РФ с 9 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 304,9102 руб.

1 грамм серебра - 51,1000 руб.

1 грамм платины - 2 232,1899 руб.

1 грамм палладия - 3 764,8101 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 35,3202 р. (0,83%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0900 р. (0,18%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,4699 р. (0,07%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 181,8400 р. (5,08%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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