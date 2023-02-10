Комментарии «Открытие»: Рост неопределённости породил неуверенность на российском рынке Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Рост неопределённости породил неуверенность на российском рынке Российский рынок не смог продолжить рост в первой половине дня в четверг. Отчётность Сбербанка не впечатлила, но новости по «Газпрому» обнадёживают. Впрочем, в свете обсуждения добровольных взносов в бюджет из сверх прибыли крупных компаний любые потенциальные крупные заработки корпораций могут так и не дойти до акционеров. Активность сравнима с предыдущим днём. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 17,8 млрд руб к середине дня по сравнению с 17,5 млрд руб в среду.

По состоянию на 15:30 мск Индекс МосБиржи - 2254,71 п. (+0,12%), а Индекс РТС - 976,23 п. (-0,57%).

Лидерами среди индексных бумаг были «Северсталь», НЛМК, «Газпром», привилегированные «Сургутнефтегаз» и «Детский Мир». Самыми слабыми оказались МТС, МКБ, обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, а также VK.

Сбербанк планирует 9 марта опубликовать отчётность по МСФО, но пока в организации не решили в каком формате. Доступной стала отчётность по РСБУ за январь. Прибыль в январе выросла на 9,8% относительно января прошлого года и составила 110,1 млрд руб. Стоимость риска в январе приблизилась к нормализованному уровню и составила 1,1%. Рентабельность активов составила 3,2%. Результаты января достигнуты без использования послаблений ЦБ РФ. «В предыдущем месяце прибыль была выше - 125,5 млрд руб., но снижение объясняется сезонностью бизнеса, - комментирует Алексей Корнилов, CFA, главный аналитик «Открытие Инвестиции». - В целом, текущая генерация прибыли вполне должна устраивать инвесторов. При поддержании месячных показателей прибыли вблизи текущего уровня, годовая прибыль может превысить один трлн руб., а расчетный дивиденд по итогам 2023 г., в случае отсутствия негативных шоков, мог бы составить около 25 руб. Основной актив компании – кредитный портфель – чувствует себя хорошо (+11,9% г/г) , особенно розничная составляющая (+12,6% г/г). Хочется отметить сильное снижение стоимости риска (COR) в январе до 1,1% с 3,7% за 2022 г. Такой COR можно считать приемлемым, что позволяет говорить о нормализации ситуации в сфере кредитования. Это снижает риски связанные с дополнительным резервированием, и, следовательно, делает будущую прибыль более предсказуемой. На фоне стабилизации экономической ситуации мы ждём дальнейшей экспансии кредитного портфеля Сбербанка в 2023 году. При этом рынок жилищного кредитования вновь может стать одним из главных драйверов увеличения объёмов розничных займов. Более того, уже во второй половине 2023 года экономика страны может вернуться пусть к скромному, но росту. В частности, об этом на днях заявил МВФ, повысив прогноз по динамике ВВП РФ на 2023 год с -2,3% до +0,3%. Очевидно, что банковский сектор, зависящий от цикличности экономики, станет одним из главных бенефициаров этой истории. Полагаем, что в 2023 году Сбербанк может вернуться к практике распределения прибыли среди акционеров через дивиденды. Читая прибыль за 2022 г. в размере 300,2 млрд руб. уже может подлежать частичному распределению в качестве дивидендов. Это стало бы хорошим драйвером для роста котировок акций компании. Текущая рекомендация находится на уровне «Покупать», целевая цена 190 руб. за обыкновенную акцию Сбербанка».

Новости по «Газпрому» были однозначно позитивными. Госдума утвердила освобождение компании и её дочерних структур от уплаты повышенного налога на экспорт СПГ. Кроме того, согласно документу Минэнерго РФ, Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о поставках газа по «дальневосточному» маршруту. Соглашение будет направлено в Госдуму для ратификации. С целью его реализации будет построен трансграничный газопровод. Своё начало он берёт на газоизмерительной станции (ГИС) в России в районе Дальнереченска, проходит через реку Уссури и заканчивается на стартовой станции «Хулинь» в Китае, без включения самой стартовой станции и ГИС. «Газпром» будет заниматься проектированием, строительством и эксплуатацией участка на российской территории, а на китайской CNPC. В соглашении говорится о том, что стороны поощряют расчёты в национальных валютах.

Бумаги VK торговались в минусе, хотя компания продолжает проявлять активность в своём будущем развитии. Новое подразделение VK Play запускает инвестиционное подразделение, которое вложит до 300 млн руб в российских разработчиков. Предполагается сосредоточиться на проектах для персональных компьютеров, консолей и мобильных устройств. Впрочем, естественно, речь идёт не о прикладных решениях, а о развлекательных игровых.

Рубль весьма резко ослаб в утренние часы. ЦБ РФ сообщил о реализации юаней на 8,9 млрд руб с расчётами 8 февраля. Однако увеличение продаж валюты происходит вместе с отменой обязательной продажи валюты для ряда экспортёров. Соответственно, на рынке резко сократилось валютное предложение. Также отметим, что перечисления в бюджет от ФТС в январе составили 377,3 млрд руб по сравнению с 549,5 млрд руб в январе прошлого года. Впрочем, это вполне сравнимо с показателем января 2021 года, когда перечисления составили (328,9 млрд руб.

ЦБ РФ 10 февраля проведёт заседание по ставке. Пока изменений в денежной политике мы не ожидаем, но ослабление тренда на снижение цен в начале года может спровоцировать более жёсткую риторику регулятора. Ранее ЦБ РФ регулярно подчеркивал, что стабильный рубль играет одну из важнейших ролей в снижении инфляции. Соответственно, текущее ослабление может вызвать обеспокоенность регулятора.

Доллар слабел на Forex. При этом доходности по американским обязательствам снижались меньше, чем по европейским аналогам. Инфляция в ФРГ ускорилась до 8,7% в январе с 8,6% в декабре, хотя и оказалась ниже ожидаемых 8,9%. Впрочем, гармонизированный показатель составил 9,2% при ожиданиях 10,0% и предыдущем значении 9,6% за декабрь. Таким образом, оснований для более агрессивного повышения ставки ЕЦБ больше, чем у ФРС. По состоянию на 15:30 мск: DXY - 102,785 (-0,47%),

EUR/USD - $1,077 (+0,51%),

GBP/USD - $1,2154 (+0,71%),

USD/JPY - 130,82 (-0,46%),

USD/RUB – 72,76 (+0,63%),

EUR/RUB – 78,34 (+1,23%),

CNY/RUB – 10,737 (+0,63%). Оптимизм в Европе обеспечила серия сильных отчётов промышленных компаний Европейские акции обновляют максимум за девять месяцев. Основным фактором роста выступают отчёты компаний, хотя есть и неприятности в виде рекордных убытков Credit Suisse. Лучше всех торговался промышленный сектор благодаря росту акций Siemens на 7%. Германский промышленный концерн отчитался лучше ожиданий по прибыли, а также улучшил прогноз по выручке на финансовый год. Производитель компонентов для электроэнергетики Legrand также отчитался лучше ожиданий по прибыли и выручке. Акции Standard Chartered дорожали почти на 9% на фоне сохраняющегося интереса к покупке со стороны First Abu Dhabi Bank, который занимает лидирующие позиции в ОАЭ. Акции AstraZeneca дорожали более чем на 5% на улучшении прогноза по прибыли и выручки в 2023 году. И, наконец, бумаги убыточного швейцарского банка Credit Suisse теряли почти 4%. Убытки финансовой организации оказались худшими с 2008 года, но также банк ожидает убытки в 2023 году. По состоянию на 15:30 мск: FTSE 100 - 7944,05 п. (+0,75%),

DAX - 15607,10 п. (+1,27%),

CAC 40 - 7210,88 п. (+1,28%). Бэквордация нефтяных фьючерсов указывает на напряжённость с поставками Нефть торговалась в незначительном плюсе выше $85 за баррель. Поддержку оказывают новости о том, что Азербайджан всё же объявил форс-мажор по поставкам нефти через BTC-трубопровод с отгрузкой в турецком порту Джейхан. Структура фьючерсов Brent также указывает на текущие проблемы с поставками. Контракты на апрель торгуются на $1,6 дороже июльских и более чем на $3 дороже октябрьских. Соответственно, классическая структура бэквордации подтверждает определённую напряжённость с обеспечением текущего спроса. По состоянию на 15:30 мск: Brent - $84,99 (-0,12%),

WTI - $78,35 (-0,15%),

Алюминий - $2465,5 (-0,62%),

Золото - $1894,2 (+0,19%),

Никель - $27270 (-0,44%). Игрушки Mattel также пострадали из-за ухудшения макроэкономической ситуации в IV квартале Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня от 0,6% в Dow Jones до 1,15% в NASDAQ. Позитивом для инвесторов является снижение доходности по казначейским обязательствам. Так, по 10-летним бумагам доходность снижалась на 3 Б.П. до 3,60%. Кроме того, на рынке переоценивают перспективы сильного рынка труда, если такие компании, как Disney заявляют о планах увольнения до 7 тыс. сотрудников. По сути, все гиганты США объявили о многотысячных сокращениях работников. Статистики на четверг минимум. Выйдут данные по первичным обращениям за пособием по безработице.

Из отчётности компаний отметим слабые результаты Hasbro и Mattel. Похоже, что производители игрушек столкнулись в декабре, как с негативным влиянием инфляции, так и с погодным фактором. Арктический шторм накануне рождества помешал многим американцам совершить поздний поход по магазинам. Hasbro объявила о планах сокращения персонала на 15%. Глава Mattel отметил, что результаты за прошедший квартал оказались хуже ожиданий самой компании на фоне ухудшения макроэкономической ситуации. Так что инвесторы вполне могут услышать о схожих планах на увольнение в Mattel. info4

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ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

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