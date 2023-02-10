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Курсы валют ЦБ РФ на 10 февраля: 72,8949 руб/доллар США и 78,3223 руб/евро

ЦБ РФ с 10 февраля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 72,8949 руб.
  • 1 евро - 78,3223 руб.
  • 10 китайских юаней - 107,5240 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,3186 р. (1,84%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,4879 р. (1,94%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 2,1330 р. (2,02%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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