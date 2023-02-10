Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 февраля: 4 388,7900 руб/1 г золота и 52,6100/1 г серебра ЦБ РФ с 10 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 388,7900 руб.

1 грамм серебра - 52,6100 руб.

1 грамм платины - 2 308,4700 руб.

1 грамм палладия - 3 890,4199 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 83,8798 р. (1,95%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,5100 р. (2,95%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 76,2801 р. (3,42%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 125,6099 р. (3,34%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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