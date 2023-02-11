Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 февраля: 4 397,7002 руб/1 г золота и 52,5800/1 г серебра

ЦБ РФ с 11 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 397,7002 руб.
  • 1 грамм серебра - 52,5800 руб.
  • 1 грамм платины - 2 274,8000 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 854,5200 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 8,9100 р. (0,20%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0300 р. (0,06%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 33,6700 р. (1,46%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 35,8999 р. (0,92%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Новый энергобъект могут построить в Иркутской области
Эн+ выступает за строительство нового энергообъекта в Иркутской области
Игорь Кобзев: Иркутской области требуются дополнительные энергомощности
Энергодефицит в Иркутской области планируют покрыть за счёт строительства новой генерации в Бурятии и Забайкалье?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги