Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 февраля: 4 397,7002 руб/1 г золота и 52,5800/1 г серебра ЦБ РФ с 11 февраля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 397,7002 руб.

1 грамм серебра - 52,5800 руб.

1 грамм платины - 2 274,8000 руб.

1 грамм палладия - 3 854,5200 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 8,9100 р. (0,20%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0300 р. (0,06%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 33,6700 р. (1,46%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 35,8999 р. (0,92%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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