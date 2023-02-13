«Открытие»: Отечественные акции не готовы продолжать рост

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Отечественные акции не готовы продолжать рост на фоне высокой внешней неопределённости

· Российский рынок торговался в минусе к середине дня в пятницу. Особых идей на рынке нет, кроме большой геополитической неопределённости. Растут бумаги «Самолёт» на сильной отчётности и «Сегежа» на ожиданиях очередных мер по поддержке лесопромышленного комплекса. РФ обещает добровольно снизить производство нефти на 0,5 млн бар. в марте, дабы бороться с попытками ценовых ограничений. ЦБ РФ сохранил ставку на уровне 7,5%, но обещает её повысить, если усилятся проинфляционные факторы. Активность на рынке резко упала. Объём сделок на основной секции Московской Биржи упал до 10,6 млрд руб к середине дня по сравнению с 17,8 млрд руб днём ранее.

· По состоянию на 15:30 мск Индекс МосБиржи - 2255,35 п. (-0,31%), а Индекс РТС - 972,79 п. (-0,53%).

· Лидерами среди индексных бумаг были АФК «Система», НЛМК, ГК «ПИК», ММК и «НОВАТЭК». Самыми слабыми оказались «Аэрофлот», ГМК «Норникель», Polymetal, «Интер РАО» и привилегированные «Сургутнефтегаз».

· Бумаги застройщика «Самолёт» повышались на 3,6%, подтягивая за собой прочие акции в секторе. Чистая прибыль «Самолёта» по МСФО выросла за 2022 год на 57% до 22,2 млрд руб. Рост выручки составил 49% до 194,9 млрд руб. EBITDA увеличился на 68% до 48,2 млрд руб. Пожалуй, это лучший отчёт в сфере строительства.

· Акции «Сегежа» торговались среди лидеров дня. Поводом для оптимизма служит визит главы государства в архангельскую область, где он посетит Устьянский лесопромышленный комплекс. Соответственно, ожидаются заявления относительно поддержке развития лесопромышленного комплекса. Вслед за бумагами «Сегежа» растут акции основного акционера АФК «Система».

· Потенциально позитивным событием для нефтяников РФ может быть негативное заявление вице-премьера РФ Александра Новака о том, что с марта РФ может добровольно сократить добычу на 0,5 млн бар. в сутки. По его словам, это будет способствовать восстановлению рыночных отношений. В самом деле, нет смысла в том, чтобы неэффективно поддерживать добычу для поддержания дисконта. В краткосрочном плане сокращение производства может негативно восприниматься рынком, но в более отдалённой перспективе снижение добычи усилит позиции российских поставщиков, тем более, что на рынке нефти всё же присутствует напряжение.

· Рубль слабел против доллара США, но укреплялся относительно евро и юаня. ЦБ РФ, как и ожидалось, оставил ставку на уровне 7,50%. Однако в итоговом заявлении говорится о том, что регулятор может рассмотреть возможность повышения ставки при усилении проинфляционных рисков. При этом ЦБ РФ улучшил прогноз ВВП на текущий год, хотя и сделал его более неопределённым от падения на 1% до роста на 1% вместо ожиданий снижения на 1%-4%. В 2024 году ожидается рост на 0,5%-2,5%. Прогноз по инфляции сохранён на уровне 5%-7%. В 2024-2025 годах инфляция ожидается на уровне 4%. При этом регулятор предупреждает, что увеличение бюджетного дефицита может усилить проинфляционные риски, которые могут спровоцировать ужесточение денежно-кредитной политики. Тем не менее, ЦБ РФ предполагает, что в ближайшие месяцы инфляция может упасть ниже 4%. При этом на 6 февраля годовая инфляция составляет 11,8% по сравнению с 11,9% в декабре. Вероятно, что регулятор предполагает корректировку цен с ориентиром на февральско-мартовскую базу прошлого года, когда произошёл резкий скачок цен. В любом случае, надежды на 4% инфляции имеют под собой базу, хотя годовое повышение цен никуда не денется.

· Доллар на Forex усиливал свои позиции. Основные достижения были против евро, а вот против иены доллар заметно слабел. Доходность по казначейским обязательствам США продолжила расти. По 10-летним бумагам доходность повышалась почти на 5 Б.П. выше 3,71%. Доходности по европейским аналогам повышались от 7 Б.П. в германских и испанских обязательствах до более чем 10 Б.П. в британских.

По состоянию на 15:30 мск:

· DXY - 103,325 (+0,21%),

· EUR/USD - $1,0698 (-0,34%),

· GBP/USD - $1,2104 (-0,11%),

· USD/JPY - 130,94 (-0,52%),

· USD/RUB – 73,03 (+0,05%),

· EUR/RUB – 78,06 (-0,72%),

· CNY/RUB – 10,709 (-0,54%).

Акции потребительской направленности под давлением в Европе

· Европейские индексы снижались. Однако сектор энергетики окрасился в зелёный цвет на фоне дорожающей нефти. В остальном, представители регуляторов, то есть ФРС и ЕЦБ, продолжают настаивать на новых повышениях ставки, дабы побороть инфляцию. Впрочем, если говорить экономическим языком, то сегодня этим регуляторам приходится расплачиваться за политику прежних лет, когда деньги ничего не стоили. Происходит банальная переоценка реальных активов к фиатным валютам и она далека от завершения. Поэтому рынки напуганы тем, что темпы инфляции упорно не желают замедляться, что провоцирует дальнейшие шаги по ужесточению денежной политики. Поэтому в Европе под давлением розничный сектор и сектор путешествий и гостеприимства, как наиболее зависящие отрасли от активности потребителей. Бумаги производителя спортивной одежды и обуви Adidas теряли более 10% на прогнозах компании падения продаж в текущем году. Спросом пользовались бумаги оборонного поставщика Saab, который не только делает одноимённые автомобили. Компания ожидает роста выручки на фоне увеличения оборонных бюджетов, как самой Швеции, так и европейских стран. Акции банка Standard Chartered теряли более 4%. Лидер финансовых услуг ОАЭ First Abu Dhabi Bank заявил об отсутствии интереса к оценке потенциальной покупки финансовой структуры.

По состоянию на 15:30 мск:

· FTSE 100 - 7853,50 п. (-0,73%),

· DAX - 15285,13 п. (-1,54%),

· CAC 40 - 7091,44 п. (-1,35%).

РФ планирует сократить добычу нефти для борьбы с ценовым сговором ряда потребителей

· Нефть дорожала на заявлениях вице-премьера российского правительства Александра Новака о снижении производства на 0,5 млн бар. в марте, дабы бороться с европейским эмбарго и потолком цен. Вполне логично выглядит то, что в условиях, когда возможен торг по дисконтам на российскую нефть, нефтяники РФ заморозят наиболее дорогостоящую добычу и сократят предложение. При этом надежды на финансирование новых проектов в других регионах тают на добровольной основе. Управляющие активами на $1,5 трлн, включая Aegon Asset Management, La Francaise Asset Management и британские пенсионные структуры, направили в адрес крупнейших банков обращение, что, если они не прекратят финансирование нефтяных проектов, то цели по достижению нулевого баланса выбросов не будут достигнуты. Послание получили такие структуры, как Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole, Deutsche Bank и Societe Generale. Впрочем, если мы заинтересованы в российской нефтедобыче, то подобные призывы к банкам можно только приветствоваться. Эпоха угля закончилась ещё столетие назад, но и сегодня спрос на него сохраняется.

По состоянию на 15:30 мск:

· Brent - $86,38 (+2,22%),

· WTI - $79,74 (+2,15%),

· Алюминий - $2477 (-0,88%),

· Золото - $1875,6 (-0,15%),

· Никель - $27935 (-4,14%).

Рост доходностей в США вновь давит на индексы акций

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка от 0,35% в Dow Jones до 1,0% в NASDAQ. Прямым фактором негативного влияния на рынок является рост доходностей по казначейским обязательствам. Статистики на пятницу немного. Выйдет индекс потребительского доверия от Университета Мичигана и бюджетный баланс. Также ожидается публичные выступления управляющего ФРС Кристофера Уоллера и главы ФРБ Филадельфии Патрика Харкера.